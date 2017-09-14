Бетон написав:Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times
Надо же.Как все просто.Народ будет хавать все,кроме податкив.. Схавает и податки,будут много вякать- введет мобилизацию женщин и расширит диапазон возраста мужчин,делов-то. Все четкие,дерзкие найдут себе применение в борьбе с врагом.
Бетон написав:Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times
Надо же.Как все просто.Народ будет хавать все,кроме податкив.. Схавает и податки,будут много вякать- введет мобилизацию женщин и расширит диапазон возраста мужчин,делов-то. Все четкие,дерзкие найдут себе применение в борьбе с врагом.
Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....
Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен 45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?
стесняюсь спросить но вы подняли этот вопрос... вам полтинник есть? вы уже полный труп или еще наполовину? подгнили уже сильно?
Не стесняйтесь. В профиле записан возраст.
И да, гнию потихоньку. Я ж не ЛАД который помнит как двадцать лет назад он был на сорок лет моложе. Я так сбрехать пока не могу
flyman написав:Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....
Не согласен. Давайте смоделируем. Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор. Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются. Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую. Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего. Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют. Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами. Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы). Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде? А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею. Такое.
flyman написав:Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....
Не согласен. Давайте смоделируем. Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор. Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются. Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую. Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего. Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют. Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами. Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы). Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде? А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею. Такое.
потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку