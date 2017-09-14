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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10331103321033310334

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:51

  Бетон написав:Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times

Надо же.Как все просто.Народ будет хавать все,кроме податкив..
Схавает и податки,будут много вякать- введет мобилизацию женщин и расширит диапазон возраста мужчин,делов-то. Все четкие,дерзкие найдут себе применение в борьбе с врагом.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:54

арестовать и казнить

МИД Украины направил властям Туркменистана обращение с призывом арестовать Владимира Путина во время его завтрашнего визита в эту страну в связи с выданным ордером МУС.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 22:01

  Velz написав:
  Бетон написав:Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times

Надо же.Как все просто.Народ будет хавать все,кроме податкив..
Схавает и податки,будут много вякать- введет мобилизацию женщин и расширит диапазон возраста мужчин,делов-то. Все четкие,дерзкие найдут себе применение в борьбе с врагом.

Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 22:09

Знищення дивізіону Patriot - Ігнат пояснив, що сталось з ППО

міністерство оборони росії повідомило про нібито знищення дивізіону системи Patriot у Дніпропетровській області. Проте Ігнат наголосив, що ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив.

"Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні", - заявив представник ПС.

https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-po ... 75344.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Незалежність відстояна, ну, якщо буде РПВ без додаткових умов

Тільки якщо така ж незалежність як в беларусів. Другий раз під англосаксів путін Украну не віддасть.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 22:15

  Прохожий написав:
  Mimohod написав:

Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен :)
45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?

стесняюсь спросить но вы подняли этот вопрос...
вам полтинник есть?
вы уже полный труп или еще наполовину?
подгнили уже сильно?

Не стесняйтесь. В профиле записан возраст.

И да, гнию потихоньку. Я ж не ЛАД который помнит как двадцать лет назад он был на сорок лет моложе. Я так сбрехать пока не могу :lol:
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 22:36

  Mimohod написав:И да, гнию потихоньку. Я ж не ЛАД который помнит как двадцать лет назад он был на сорок лет моложе.
может быть он вводил в себя стромально-васкулярные фракции ACP SVF
https://youtu.be/BC3sqU3ukI0?si=y0Vmun6j-JayzzdI&t=136
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 23:04

  flyman написав:Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....

Не согласен. Давайте смоделируем.
Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор.
Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются.
Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую.
Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего.
Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют.
Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами.
Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы).
Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде?
А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею.
Такое.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 23:11

  Velz написав:
  flyman написав:Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....

Не согласен. Давайте смоделируем.
Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор.
Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются.
Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую.
Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего.
Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют.
Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами.
Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы).
Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде?
А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею.
Такое.

потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку
flyman
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