Додано: Чет 10 жов, 2024 23:04

flyman написав: Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і .... Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....

Не согласен. Давайте смоделируем.Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор.Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются.Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую.Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего.Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют.Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами.Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы).Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде?А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею.Такое.