Додано: Чет 10 жов, 2024 23:43

flyman написав: потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку

Я от тут хфілософа послухав...Отже філософія сила. Все інше лише прілагающіє до неї.Ілюзії...Всі намагаються проштовхнути-нав'язати-показати свою ілюзію.Неважлива дійсність, рішення та дії робляться під впливом ілюзії.В можновладців Заходу це і овсі вже давно основа влади. Науково обгрунтована і свідомо обрана.І лише при зіштовхуванні ілюзії з реалом відбувається неочікуваний конфуз))Але реалу-то ми не знаємо... Поки ця зустріч не відбудеться.Да, я малював картину про перехід кількості новоспечених мобілізованих в нову якість підрозділів. І начебто ось і виникне проблема.Але! Можливо ж і старі бійці, командири зміняться, пристосуються, дадуть свою нову якість - де банально самі будуть примушувати...Тобто тцк примушує на своєму етапі, у війсках костяк примушує на місці.Що ухилянт цивільний, що ухилянт вже призваний - одне і теж.І по такій системі можна ще довго їхати...Класично: в боротьбі з драконом виникне дракон.Управлінці штовхають до цього славетні ЗСУ... ЗСУ натяків не розуміють. Поки морозяться. Бо розрив між рівнями сержант - п\к. Поки.Тому хз, як воно буде.Що загадувати.Ще рік того ж самого, а далі видно буде.А так кожен сам нехай в себе в голові приймає собі на вибір будь-яку ілюзію. Головне, щоб самого задовільняла.