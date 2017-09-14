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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 жов, 2024 23:43
flyman написав:
потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку
Я от тут хфілософа послухав...
Отже філософія сила. Все інше лише прілагающіє до неї.
Ілюзії...
Всі намагаються проштовхнути-нав'язати-показати свою ілюзію.
Неважлива дійсність, рішення та дії робляться під впливом ілюзії.
В можновладців Заходу це і овсі вже давно основа влади. Науково обгрунтована і свідомо обрана.
І лише при зіштовхуванні ілюзії з реалом відбувається неочікуваний конфуз))
Але реалу-то ми не знаємо... Поки ця зустріч не відбудеться.
Да, я малював картину про перехід кількості новоспечених мобілізованих в нову якість підрозділів. І начебто ось і виникне проблема.
Але! Можливо ж і старі бійці, командири зміняться, пристосуються, дадуть свою нову якість - де банально самі будуть примушувати...
Тобто тцк примушує на своєму етапі, у війсках костяк примушує на місці.
Що ухилянт цивільний, що ухилянт вже призваний - одне і теж.
І по такій системі можна ще довго їхати...
Класично: в боротьбі з драконом виникне дракон.
Управлінці штовхають до цього славетні ЗСУ... ЗСУ натяків не розуміють. Поки морозяться. Бо розрив між рівнями сержант - п\к. Поки.
Тому хз, як воно буде.
Що загадувати.
Ще рік того ж самого, а далі видно буде.
А так кожен сам нехай в себе в голові приймає собі на вибір будь-яку ілюзію. Головне, щоб самого задовільняла.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 10 жов, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 23:50
detroytred написав: flyman написав:
потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку
Я от тут хфілософа послухав...
Отже філософія сила. Все інше лише прілагающіє до неї.
Ілюзії...
Всі намагаються проштовхнути-нав'язати-показати свою ілюзію.
Неважлива дійсність, рішення та дії робляться під впливом ілюзії.
В можновладців Заходу це і овсі вже давно основа влади. Науково обгрунтована і свідомо обрана.
І лише при зіштовхуванні ілюзії з реалом відбувається неочікуваний конфуз))
Але реалу-то ми не знаємо... Поки ця зустріч не відбудеться.
Да, я малював картину про перехід кількості новоспечених мобілізованих в нову якість підрозділів. І начебто ось і виникне проблема.
Але! Можливо ж і старі бійці, командири зміняться, пристосуються, дадуть свою нову якість - де банально самі будуть примушувати...
Тобто тцк примушує на своєму етапі, у війсках костяк примушує на місці.
І по такій системі можна ще довго їхати...
Класично: в боротьбі з драконом виникне дракон.
Тому хз, як воно буде.
Що загадувати.
Ще рік того ж самого, а далі видно буде.
А так кожен сам нехай в себе в голові приймає собі на вибір будь-яку ілюзію. Головне, щоб самого задовільняла.
це якась теорія соління огірків: одні витягуєм, інші докидаєм і витягуєм нових Рембо, тільки це так працює в уяві Щєліна, чи якого там філософа в Шєлєста ?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 23:56
flyman написав:
це якась теорія соління огірків: одні витягуєм, інші докидаєм і витягуєм нових Рембо, тільки це так працює в уяві Щєліна, чи якого там філософа в Шєлєста ?
Но-но-но!
Такого ви від Великих (хфілософів) не почуєте.
Вони на такий рівень не спускаються. Зі своїх вершин.
Суто моє творіння))
Аргументи в мене є.
Якщо бусіки працюють, то там тим паче.
Да і працювало воно століттями.
До демціностей))) Цих найбільших ілюзій.
Ще раз повторю: я цих ілюзій лишився, тепер впевнений, що можливо все.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:01
Mimohod написав:
...........
Не стесняйтесь. В профиле записан возраст.
И да, гнию потихоньку. Я ж не ЛАД который помнит как двадцать лет назад он был на сорок лет моложе. Я так сбрехать пока не могу
Вы, вроде, вели себя адекватно.
Или вы резко разучились читать?
Я специально для вас даже уточнил (см. viewtopic.php?p=5776922#p5776922
):
Я сравнил свои возможности в 50 лет со своими же возможностями в 30-35 лет.
Похоже, что на форуме начинают подгнивать даже более-менее нормальные люди.
Атмосфера здесь вредная, что ли?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:38
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы знаток?
В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление?
Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?
Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...
Вы принципиально не хотите понять и увидеть разницу между сдачей Крыма в 2014 и ситуацией 2021?
Кстати, не обязательно в 2021, решить вопросы можно было и в 2020, и в 2018, и даже раньше. А не спорить о том, кто правильно читает Минские договорённости.
Сдача Крыма - позор, т.к. мы продемонстрировали полное нежелание защищать свою территорию, трусость и импотентность нашей армии и руководства страны.
Договор о мире (тогда это называлось бы как-то иначе - войны-то не было), признание, например, независимости Л/ДНР, возможно, ещё какие-то уступки - не позор, а нормальная международная практика.
Чехословакия разделилась - словаки хотели отделиться и создать своё отдельное государство. И никто в мире не расценил это как позор.
Великобритания в 1921
практически дала независимость Ирландии (в статусе доминиона) и тоже никто не считал это позором.
Или вы Минские договорённости тоже считаете позором?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:42
Бетон написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы знаток?
В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление?
Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?
Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...
в 22 позор повторился: широким жестом презентовали врагу 1/5 всей территории страны.
Если вас вывести на ринг против Усика и вы в первом же раунде окажетесь в нокдауне, но сумеете встать и продолжить бой и выдержать ещё 3 раунда - вы будете считать это позором для себя?
Я бы таким результатом гордился.
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