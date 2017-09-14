flyman написав:потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку
Я от тут хфілософа послухав... Отже філософія сила. Все інше лише прілагающіє до неї.
Ілюзії... Всі намагаються проштовхнути-нав'язати-показати свою ілюзію. Неважлива дійсність, рішення та дії робляться під впливом ілюзії. В можновладців Заходу це і овсі вже давно основа влади. Науково обгрунтована і свідомо обрана.
І лише при зіштовхуванні ілюзії з реалом відбувається неочікуваний конфуз)) Але реалу-то ми не знаємо... Поки ця зустріч не відбудеться. Да, я малював картину про перехід кількості новоспечених мобілізованих в нову якість підрозділів. І начебто ось і виникне проблема. Але! Можливо ж і старі бійці, командири зміняться, пристосуються, дадуть свою нову якість - де банально самі будуть примушувати...
Тобто тцк примушує на своєму етапі, у війсках костяк примушує на місці. Що ухилянт цивільний, що ухилянт вже призваний - одне і теж. І по такій системі можна ще довго їхати... Класично: в боротьбі з драконом виникне дракон. Управлінці штовхають до цього славетні ЗСУ... ЗСУ натяків не розуміють. Поки морозяться. Бо розрив між рівнями сержант - п\к. Поки.
Тому хз, як воно буде. Що загадувати. Ще рік того ж самого, а далі видно буде.
А так кожен сам нехай в себе в голові приймає собі на вибір будь-яку ілюзію. Головне, щоб самого задовільняла.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку
Я от тут хфілософа послухав... Отже філософія сила. Все інше лише прілагающіє до неї.
Ілюзії... Всі намагаються проштовхнути-нав'язати-показати свою ілюзію. Неважлива дійсність, рішення та дії робляться під впливом ілюзії. В можновладців Заходу це і овсі вже давно основа влади. Науково обгрунтована і свідомо обрана.
І лише при зіштовхуванні ілюзії з реалом відбувається неочікуваний конфуз)) Але реалу-то ми не знаємо... Поки ця зустріч не відбудеться. Да, я малював картину про перехід кількості новоспечених мобілізованих в нову якість підрозділів. І начебто ось і виникне проблема. Але! Можливо ж і старі бійці, командири зміняться, пристосуються, дадуть свою нову якість - де банально самі будуть примушувати...
Тобто тцк примушує на своєму етапі, у війсках костяк примушує на місці. І по такій системі можна ще довго їхати... Класично: в боротьбі з драконом виникне дракон.
Тому хз, як воно буде. Що загадувати. Ще рік того ж самого, а далі видно буде.
А так кожен сам нехай в себе в голові приймає собі на вибір будь-яку ілюзію. Головне, щоб самого задовільняла.
це якась теорія соління огірків: одні витягуєм, інші докидаєм і витягуєм нових Рембо, тільки це так працює в уяві Щєліна, чи якого там філософа в Шєлєста ?
ЛАД написав:Вы знаток? В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление? Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?
Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...
Вы принципиально не хотите понять и увидеть разницу между сдачей Крыма в 2014 и ситуацией 2021? Кстати, не обязательно в 2021, решить вопросы можно было и в 2020, и в 2018, и даже раньше. А не спорить о том, кто правильно читает Минские договорённости. Сдача Крыма - позор, т.к. мы продемонстрировали полное нежелание защищать свою территорию, трусость и импотентность нашей армии и руководства страны. Договор о мире (тогда это называлось бы как-то иначе - войны-то не было), признание, например, независимости Л/ДНР, возможно, ещё какие-то уступки - не позор, а нормальная международная практика. Чехословакия разделилась - словаки хотели отделиться и создать своё отдельное государство. И никто в мире не расценил это как позор. Великобритания в 1921 практически дала независимость Ирландии (в статусе доминиона) и тоже никто не считал это позором. Или вы Минские договорённости тоже считаете позором?
ЛАД написав:Вы знаток? В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление? Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?
Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...
в 22 позор повторился: широким жестом презентовали врагу 1/5 всей территории страны.
Если вас вывести на ринг против Усика и вы в первом же раунде окажетесь в нокдауне, но сумеете встать и продолжить бой и выдержать ещё 3 раунда - вы будете считать это позором для себя? Я бы таким результатом гордился.
ЛАД написав:Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.
Прикольний такий аргумент "в случае победы". А "в случае не победы"? Окрім того що означає "победа"? "РПВ по лінії фронту" - така собі победа і не думаю що це визве "патриотический подъём" и "гордость за родину". Зрозуміло що по телевізору буде победа, але по телевізору будь-шо можна зобразити як победу.
Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.
Во-первых, "РПВ по лінії фронту" тоже победа, но согласен, ажиотажа в РФ она не вызовет. Во-вторых, я писал о продолжении войны. Сегодня у него просматриваются неплохие шансы на успех. Единственное, могу оговориться - я не работаю в Генштабе и не имею их информации, ориентируюсь на то, что пишут и говорят воины, "эксперты" и депутаты. Если сообщения о 100 тыс. (или больше) сзч, о проблемах с мобилизацией и т.д неправда, тогда расклады меняются.
Если в действительности у нас сильная воодушевлённая армия, готовая сражаться ещё долго за границы 91 или хотя бы границы 21, то Путину следует как можно быстрее заключать мир. Вы верите в это?
ЛАД написав:В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.
Все вірно. Президент Янукович, якого обрала в основному Східна Україна і Крим, бежал, поджав хвост. І він не просто бежал, він фактично зрадив Україну, зливши її путіну. За кого голосував Харків в 2010 році? Але ви маніпулятивно перекидаєте відповідальність на когось іншого. В розслідуванні головне не вийти на самого себе.
Янукович, действительно, бежал. А вы не помните от кого и почему он бежал? В укр. Вики об этом ни слова. Попробуйте поищите. Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014. Вот одна цитата:
Вадим Карасьов: "Янукович несподівано усвідомив, що опозиція не контролює Майдан". Його злякав мітинг у п`ятницю ввечері. Він зрозумів, що ні Кличко, ні Яценюк, ні навіть міжнародні посередники, не можуть дати йому ні політичних, ні фізичних гарантій. Він зрозумів, що вони не контролюють ситуацію, і що Майдан піде в наступ. Тому він так швидко поїхав.
Його злякало усвідомлення того, що опозиція не контролює Майдан, і гарантувати йому майбутнє політичне і навіть фізичне життя вони не можуть. Грубо кажучи, він злякався народу, тому що побачив, що народ політиків вже не слухає.
21 лютого увечері відбувся велелюдний Майдан — вже після виступу лідерів опозиції, на трибуну піднявся один з «сотників Самооборони Майдану» Володимир Парасюк й заявив, що Майдан не буде терпіти Януковича (який винен у розстрілі десятків майданівців) ще рік, до виборів у грудні 2014. Сотник проголосив ультиматум (гаряче підтриманий Майданом), що якщо Янукович не піде у відставку до ранку, то самооборона піде на штурм
http://surl.li/zhvirm И вы уже тоже начинаете обвинять "Східну Україну". Кстати, за Януковича проголосовали не только восток и Крым, но и юг.Да и в некоторых других областях во 2 туре за него проголосовало немало. Почему-то об этом "забывают". Так вспомните, что он тогда сбежал сначала в Харьков, где должен был состояться съезд депутатов юго-востока. Он рассчитывал на поддержку съезда. Представьте, что было бы, если бы съезд поддержал его. Запросто могла начаться гражданская война. Но депутаты отказались поддержать Януковича. После этого он уже решил сбежать в Россию.
Wirująświatła написав:........... принимать такой важный акт как капитуляция Украины пришлют свадебного генерала? Кто победитель тот и принимает капитуляцию. И сам Зе вряд ли захочет сыграть роль побежденного, там же амбиции, спасали спасали Европу от путина, а потом пукнули и обосрались. Кто виноват? ....
1. Это не капитуляция, как вам уже объяснили. Добавлю только - посмотрите мой ответ Бетонуviewtopic.php?p=5777047#p5777047. То, что мы уже больше 2,5 лет удерживаем сильную армию, уже успех. Даже если придётся согласиться с рпв, к примеру, по сегодняшней линии фронта. 2. Не нарывайтесь с вопросами. Hotab'а сегодня нет, так я могу ответить за него. Виноваты, в частности, такие, как вы с флаем, которые доказывают незаконность бусификации (правильно доказывают) и неправильность мобилизации вообще, незаконность запрета на выезд для 18-60, но "забывают" о конституционной обязанности защищать родину. Так что "пукнули и обосрались" это вы о себе.
detroytred написав:............. Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко. .............
Чего хочет Зе вполне понятно. Отстоять Украину. Хотя бы в тех границах, которые были на момент его прихода к власти. А лучше, конечно, в границах 91. Или, точнее в границах2013. К сожалению, не получится.