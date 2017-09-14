RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10333103341033510336>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 23:43

  flyman написав:потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку

Я от тут хфілософа послухав...
Отже філософія сила. Все інше лише прілагающіє до неї.

Ілюзії...
Всі намагаються проштовхнути-нав'язати-показати свою ілюзію.
Неважлива дійсність, рішення та дії робляться під впливом ілюзії.
В можновладців Заходу це і овсі вже давно основа влади. Науково обгрунтована і свідомо обрана.

І лише при зіштовхуванні ілюзії з реалом відбувається неочікуваний конфуз))
Але реалу-то ми не знаємо... Поки ця зустріч не відбудеться.
Да, я малював картину про перехід кількості новоспечених мобілізованих в нову якість підрозділів. І начебто ось і виникне проблема.
Але! Можливо ж і старі бійці, командири зміняться, пристосуються, дадуть свою нову якість - де банально самі будуть примушувати...

Тобто тцк примушує на своєму етапі, у війсках костяк примушує на місці.
Що ухилянт цивільний, що ухилянт вже призваний - одне і теж.
І по такій системі можна ще довго їхати...
Класично: в боротьбі з драконом виникне дракон.
Управлінці штовхають до цього славетні ЗСУ... ЗСУ натяків не розуміють. Поки морозяться. Бо розрив між рівнями сержант - п\к. Поки.

Тому хз, як воно буде.
Що загадувати.
Ще рік того ж самого, а далі видно буде.

А так кожен сам нехай в себе в голові приймає собі на вибір будь-яку ілюзію. Головне, щоб самого задовільняла.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30647
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 23:50

  detroytred написав:
  flyman написав:потрібна допомога детройда, з коротким вступом до курсу діалектичного матеріалізму та переходом кількості в якість, Корчинський його не конспетував, так що його дугінські школеня залишим збоку

Я от тут хфілософа послухав...
Отже філософія сила. Все інше лише прілагающіє до неї.

Ілюзії...
Всі намагаються проштовхнути-нав'язати-показати свою ілюзію.
Неважлива дійсність, рішення та дії робляться під впливом ілюзії.
В можновладців Заходу це і овсі вже давно основа влади. Науково обгрунтована і свідомо обрана.

І лише при зіштовхуванні ілюзії з реалом відбувається неочікуваний конфуз))
Але реалу-то ми не знаємо... Поки ця зустріч не відбудеться.
Да, я малював картину про перехід кількості новоспечених мобілізованих в нову якість підрозділів. І начебто ось і виникне проблема.
Але! Можливо ж і старі бійці, командири зміняться, пристосуються, дадуть свою нову якість - де банально самі будуть примушувати...

Тобто тцк примушує на своєму етапі, у війсках костяк примушує на місці.
І по такій системі можна ще довго їхати...
Класично: в боротьбі з драконом виникне дракон.

Тому хз, як воно буде.
Що загадувати.
Ще рік того ж самого, а далі видно буде.

А так кожен сам нехай в себе в голові приймає собі на вибір будь-яку ілюзію. Головне, щоб самого задовільняла.

це якась теорія соління огірків: одні витягуєм, інші докидаєм і витягуєм нових Рембо, тільки це так працює в уяві Щєліна, чи якого там філософа в Шєлєста ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36760
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 23:56

  flyman написав:це якась теорія соління огірків: одні витягуєм, інші докидаєм і витягуєм нових Рембо, тільки це так працює в уяві Щєліна, чи якого там філософа в Шєлєста ?

Но-но-но!
Такого ви від Великих (хфілософів) не почуєте.
Вони на такий рівень не спускаються. Зі своїх вершин.
Суто моє творіння))

Аргументи в мене є.
Якщо бусіки працюють, то там тим паче.
Да і працювало воно століттями.
До демціностей))) Цих найбільших ілюзій.

Ще раз повторю: я цих ілюзій лишився, тепер впевнений, що можливо все.
detroytred
 
Повідомлень: 30647
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:01

  Mimohod написав:...........
Не стесняйтесь. В профиле записан возраст.

И да, гнию потихоньку. Я ж не ЛАД который помнит как двадцать лет назад он был на сорок лет моложе. Я так сбрехать пока не могу :lol:

Вы, вроде, вели себя адекватно.
Или вы резко разучились читать?
Я специально для вас даже уточнил (см. viewtopic.php?p=5776922#p5776922):
Я сравнил свои возможности в 50 лет со своими же возможностями в 30-35 лет.

Похоже, что на форуме начинают подгнивать даже более-менее нормальные люди.
Атмосфера здесь вредная, что ли?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы знаток?
В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление?
Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?

Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...

Вы принципиально не хотите понять и увидеть разницу между сдачей Крыма в 2014 и ситуацией 2021?
Кстати, не обязательно в 2021, решить вопросы можно было и в 2020, и в 2018, и даже раньше. А не спорить о том, кто правильно читает Минские договорённости.
Сдача Крыма - позор, т.к. мы продемонстрировали полное нежелание защищать свою территорию, трусость и импотентность нашей армии и руководства страны.
Договор о мире (тогда это называлось бы как-то иначе - войны-то не было), признание, например, независимости Л/ДНР, возможно, ещё какие-то уступки - не позор, а нормальная международная практика.
Чехословакия разделилась - словаки хотели отделиться и создать своё отдельное государство. И никто в мире не расценил это как позор.
Великобритания в 1921 практически дала независимость Ирландии (в статусе доминиона) и тоже никто не считал это позором.
Или вы Минские договорённости тоже считаете позором?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:42

  Бетон написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы знаток?
В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление?
Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?

Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...

в 22 позор повторился: широким жестом презентовали врагу 1/5 всей территории страны.

Если вас вывести на ринг против Усика и вы в первом же раунде окажетесь в нокдауне, но сумеете встать и продолжить бой и выдержать ещё 3 раунда - вы будете считать это позором для себя?
Я бы таким результатом гордился.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:55

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.

Прикольний такий аргумент "в случае победы". А "в случае не победы"?
Окрім того що означає "победа"? "РПВ по лінії фронту" - така собі победа і не думаю що це визве "патриотический подъём" и "гордость за родину". Зрозуміло що по телевізору буде победа, але по телевізору будь-шо можна зобразити як победу.

Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Во-первых, "РПВ по лінії фронту" тоже победа, но согласен, ажиотажа в РФ она не вызовет.
Во-вторых, я писал о продолжении войны. Сегодня у него просматриваются неплохие шансы на успех. Единственное, могу оговориться - я не работаю в Генштабе и не имею их информации, ориентируюсь на то, что пишут и говорят воины, "эксперты" и депутаты. Если сообщения о 100 тыс. (или больше) сзч, о проблемах с мобилизацией и т.д неправда, тогда расклады меняются.

Если в действительности у нас сильная воодушевлённая армия, готовая сражаться ещё долго за границы 91 или хотя бы границы 21, то Путину следует как можно быстрее заключать мир. Вы верите в это?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 01:50

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.

Все вірно. Президент Янукович, якого обрала в основному Східна Україна і Крим, бежал, поджав хвост. І він не просто бежал, він фактично зрадив Україну, зливши її путіну.
За кого голосував Харків в 2010 році?
Але ви маніпулятивно перекидаєте відповідальність на когось іншого.
В розслідуванні головне не вийти на самого себе. :D :D :D

Янукович, действительно, бежал. А вы не помните от кого и почему он бежал?
В укр. Вики об этом ни слова. Попробуйте поищите.
Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014.
Вот одна цитата:
Вадим Карасьов: "Янукович несподівано усвідомив, що опозиція не контролює Майдан".
Його злякав мітинг у п`ятницю ввечері. Він зрозумів, що ні Кличко, ні Яценюк, ні навіть міжнародні посередники, не можуть дати йому ні політичних, ні фізичних гарантій. Він зрозумів, що вони не контролюють ситуацію, і що Майдан піде в наступ. Тому він так швидко поїхав.

Його злякало усвідомлення того, що опозиція не контролює Майдан, і гарантувати йому майбутнє політичне і навіть фізичне життя вони не можуть. Грубо кажучи, він злякався народу, тому що побачив, що народ політиків вже не слухає.

https://zaxid.net/vtecha_yanukovicha_shho_stalosya_v_nich_z_21_na_22_lyutogo_n1303380
И
21 лютого увечері відбувся велелюдний Майдан — вже після виступу лідерів опозиції, на трибуну піднявся один з «сотників Самооборони Майдану» Володимир Парасюк й заявив, що Майдан не буде терпіти Януковича (який винен у розстрілі десятків майданівців) ще рік, до виборів у грудні 2014. Сотник проголосив ультиматум (гаряче підтриманий Майданом), що якщо Янукович не піде у відставку до ранку, то самооборона піде на штурм

http://surl.li/zhvirm
И вы уже тоже начинаете обвинять "Східну Україну". Кстати, за Януковича проголосовали не только восток и Крым, но и юг.Да и в некоторых других областях во 2 туре за него проголосовало немало. Почему-то об этом "забывают".
Так вспомните, что он тогда сбежал сначала в Харьков, где должен был состояться съезд депутатов юго-востока. Он рассчитывал на поддержку съезда. Представьте, что было бы, если бы съезд поддержал его. Запросто могла начаться гражданская война. Но депутаты отказались поддержать Януковича. После этого он уже решил сбежать в Россию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 02:06

  Wirująświatła написав:...........
принимать такой важный акт как капитуляция Украины пришлют свадебного генерала? Кто победитель тот и принимает капитуляцию. И сам Зе вряд ли захочет сыграть роль побежденного, там же амбиции, спасали спасали Европу от путина, а потом пукнули и обосрались. Кто виноват? ....

1. Это не капитуляция, как вам уже объяснили. Добавлю только - посмотрите мой ответ Бетону viewtopic.php?p=5777047#p5777047. То, что мы уже больше 2,5 лет удерживаем сильную армию, уже успех. Даже если придётся согласиться с рпв, к примеру, по сегодняшней линии фронта.
2. Не нарывайтесь с вопросами. Hotab'а сегодня нет, так я могу ответить за него. Виноваты, в частности, такие, как вы с флаем, которые доказывают незаконность бусификации (правильно доказывают) и неправильность мобилизации вообще, незаконность запрета на выезд для 18-60, но "забывают" о конституционной обязанности защищать родину.
Так что "пукнули и обосрались" это вы о себе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 02:10

  detroytred написав:.............
Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
.............

Чего хочет Зе вполне понятно.
Отстоять Украину.
Хотя бы в тех границах, которые были на момент его прихода к власти. А лучше, конечно, в границах 91. Или, точнее в границах2013.
К сожалению, не получится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10333103341033510336>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 70957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 827346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.