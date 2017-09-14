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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10333103341033510336

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 02:12

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
я вам открою секрет а потом его вытру, ок? Зе хочет быть ......

Лучше бы вы это вытерли ещё до того, как написали.
ЛАД
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  #<1 ... 10333103341033510336
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