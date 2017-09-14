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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 02:12
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
я вам открою секрет а потом его вытру, ок? Зе хочет быть ......
Лучше бы вы это вытерли ещё до того, как написали.
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