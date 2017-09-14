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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 02:12
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
я вам открою секрет а потом его вытру, ок? Зе хочет быть ......
Лучше бы вы это вытерли ещё до того, как написали.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 03:22
UA написав: flyman написав: Бетон написав:
Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times
Коліївщина?
Война это стабильность.
Народний гнив после войны начнется.
Нужно заместить народ на пакистанцев.
Тогда придётся сносить покрытые сусальным золотом в три пальца храмы Лужка Спасителя и Кирюхи Исцелителя(МПРПЦэ) и подрыватть синагоги чтоб не достались врагу
И строить на их сладких(как для застройщиков) местах мечети
Единокровные галилейские земляки перZEдента пока не выкупают зеилю и бетон гектарами и стояками в столице, ну чтоб своих перевезти и ничего не сносить?
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барабашов
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