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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 02:12
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
я вам открою секрет а потом его вытру, ок? Зе хочет быть ......
Лучше бы вы это вытерли ещё до того, как написали.
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ЛАД
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 03:22
UA написав: flyman написав: Бетон написав:
Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times
Коліївщина?
Война это стабильность.
Народний гнив после войны начнется.
Нужно заместить народ на пакистанцев.
Тогда придётся сносить покрытые сусальным золотом в три пальца храмы Лужка Спасителя и Кирюхи Исцелителя(МПРПЦэ) и подрыватть синагоги чтоб не достались врагу
И строить на их сладких(как для застройщиков) местах мечети
Единокровные галилейские земляки перZEдента пока не выкупают зеилю и бетон гектарами и стояками в столице, ну чтоб своих перевезти и ничего не сносить?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 04:40
ЛАД написав:
Не нарывайтесь с вопросами. Hotab'а сегодня нет,
Нравится вам хотаб, так и общались бы с ним. Пишете же почему-то мне, а не ему.
ЛАД написав:
Лучше бы вы это вытерли ещё до того, как написали.
ну вам то точно известно что лучше
ЛАД написав:
Похоже, что на форуме начинают подгнивать даже более-менее нормальные люди.
один вы цветёте и пахнете
ЛАД написав:
Я бы таким результатом гордился.
после каждого каба вас тоже распирает чувство гордости и восхищения?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 05:16
detroytred написав:
Ще раз повторю: я цих ілюзій лишився, тепер впевнений, що можливо все
Саме так!
Навіть, можливо солдатів заіпати))
вдень - копати
вночі - 3год(навіть не стандартних 2год) чергувати на пості!
Залишилось в цьому світі лише одне НЕможливе!
Це НІКОЛИ, при перетині будь-яких червоних ліній ворогом, НІКОЛИ добровільно не піде на фронт Песікот, Василь-Рівне, чоловік Флер, Будівельник і його сини!!!
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