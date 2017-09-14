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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1033410335103361033710338>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 02:12

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
я вам открою секрет а потом его вытру, ок? Зе хочет быть ......

Лучше бы вы это вытерли ещё до того, как написали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 03:22

  UA написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times

Коліївщина?

Война это стабильность.
Народний гнив после войны начнется.

Нужно заместить народ на пакистанцев.

Тогда придётся сносить покрытые сусальным золотом в три пальца храмы Лужка Спасителя и Кирюхи Исцелителя(МПРПЦэ) и подрыватть синагоги чтоб не достались врагу
И строить на их сладких(как для застройщиков) местах мечети
Единокровные галилейские земляки перZEдента пока не выкупают зеилю и бетон гектарами и стояками в столице, ну чтоб своих перевезти и ничего не сносить?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 04:40

  ЛАД написав:Не нарывайтесь с вопросами. Hotab'а сегодня нет,
Нравится вам хотаб, так и общались бы с ним. Пишете же почему-то мне, а не ему.
  ЛАД написав:Лучше бы вы это вытерли ещё до того, как написали.
ну вам то точно известно что лучше
  ЛАД написав:Похоже, что на форуме начинают подгнивать даже более-менее нормальные люди.
один вы цветёте и пахнете
  ЛАД написав:Я бы таким результатом гордился.
после каждого каба вас тоже распирает чувство гордости и восхищения?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 05:16

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Ще раз повторю: я цих ілюзій лишився, тепер впевнений, що можливо все
Саме так!
Навіть, можливо солдатів заіпати))
вдень - копати
вночі - 3год(навіть не стандартних 2год) чергувати на пості!

Залишилось в цьому світі лише одне НЕможливе!
Це НІКОЛИ, при перетині будь-яких червоних ліній ворогом, НІКОЛИ добровільно не піде на фронт Песікот, Василь-Рівне, чоловік Флер, Будівельник і його сини!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:33

ДБР затримало військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:28

  ЛАД написав:
  Mimohod написав:...........
Не стесняйтесь. В профиле записан возраст.

И да, гнию потихоньку. Я ж не ЛАД который помнит как двадцать лет назад он был на сорок лет моложе. Я так сбрехать пока не могу :lol:

Вы, вроде, вели себя адекватно.
Или вы резко разучились читать?
Я специально для вас даже уточнил (см. viewtopic.php?p=5776922#p5776922):
Я сравнил свои возможности в 50 лет со своими же возможностями в 30-35 лет.

Похоже, что на форуме начинают подгнивать даже более-менее нормальные люди.
Атмосфера здесь вредная, что ли?

то ви не вмієте відрізняти нормальних від ненормальних. а потім прозріваєте раптово... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:44

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:...........
принимать такой важный акт как капитуляция Украины пришлют свадебного генерала? Кто победитель тот и принимает капитуляцию. И сам Зе вряд ли захочет сыграть роль побежденного, там же амбиции, спасали спасали Европу от путина, а потом пукнули и обосрались. Кто виноват? ....

1. Это не капитуляция, как вам уже объяснили. Добавлю только - посмотрите мой ответ Бетону viewtopic.php?p=5777047#p5777047. То, что мы уже больше 2,5 лет удерживаем сильную армию, уже успех. Даже если придётся согласиться с рпв, к примеру, по сегодняшней линии фронта.
2. Не нарывайтесь с вопросами. Hotab'а сегодня нет, так я могу ответить за него. Виноваты, в частности, такие, как вы с флаем, которые доказывают незаконность бусификации (правильно доказывают) и неправильность мобилизации вообще, незаконность запрета на выезд для 18-60, но "забывают" о конституционной обязанности защищать родину.
Так что "пукнули и обосрались" это вы о себе.

парторг знатно відпрацьовує свої 30 срібних гульденів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:45

Або в нас десь накопичені апупітєльниє резерви, або це вже якийсь абсурдний сюр між ілюзіями та реальністю.
_______________________
Хоча що там в нас, коли навіть в Штатах отакі коники:
19 липня Блінкен - Іран здатний за пару тижнів розробити матеріал для ядрьої зброї.
А 8 жовтня Бернс - У ЦРУ нема ніяких доказів того, що Іран готується до створення ядрьоної бомби.

Різниці відповідальних мужів-посадовців з бабцями під під'їздом вже нема...
Малює кожен, що схоче під себе.
Але малює-то плебсу, який не має взагалі доступу до інформації.

Залишається або віра))), або що?.
Хоча. Ілюзорне смачне вино чи реальна груба вівсянка --- вибір сумнівний. Чисто справа особиста.
Але реал ніхто не пропонує, він недоступний. Залишається вибір лише ілюзії. Для себе. Якоїсь. Серед великої кількості пропозицій.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 жов, 2024 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Долярчику для роздумів: за СЗЧ вязниця від 5 до 10 років.

До речі, за взятки у розмірі 6 млн. доларів США - ця країна не дає ніяких строків. Всі памятають яйця по 14. чи вже забули?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:57

  Wirująświatła написав:
ДБР затримало військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Зато як пакують нових чмобиків:

Цікаво, що такі колосальні людські і матеріальні ресурси витрачаються на вилов дохленьких цивільних.
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