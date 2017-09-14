Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:59

ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав: В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака. В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.

Все вірно. Президент Янукович, якого обрала в основному Східна Україна і Крим, бежал, поджав хвост. І він не просто бежал, він фактично зрадив Україну, зливши її путіну.

За кого голосував Харків в 2010 році?

Але ви маніпулятивно перекидаєте відповідальність на когось іншого.

В розслідуванні головне не вийти на самого себе. Все вірно. Президент Янукович, якого обрала в основному Східна Україна і Крим, бежал, поджав хвост. І він не просто бежал, він фактично зрадив Україну, зливши її путіну.За кого голосував Харків в 2010 році?Але ви маніпулятивно перекидаєте відповідальність на когось іншого.В розслідуванні головне не вийти на самого себе.

Янукович, действительно, бежал. А вы не помните от кого и почему он бежал?

В укр. Вики об этом ни слова. Попробуйте поищите.

Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014.

Вот одна цитата:

Вадим Карасьов: "Янукович несподівано усвідомив, що опозиція не контролює Майдан".

Його злякав мітинг у п`ятницю ввечері. Він зрозумів, що ні Кличко, ні Яценюк, ні навіть міжнародні посередники, не можуть дати йому ні політичних, ні фізичних гарантій. Він зрозумів, що вони не контролюють ситуацію, і що Майдан піде в наступ. Тому він так швидко поїхав.



Його злякало усвідомлення того, що опозиція не контролює Майдан, і гарантувати йому майбутнє політичне і навіть фізичне життя вони не можуть. Грубо кажучи, він злякався народу, тому що побачив, що народ політиків вже не слухає.

https://zaxid.net/vtecha_yanukovicha_shho_stalosya_v_nich_z_21_na_22_lyutogo_n1303380

И

21 лютого увечері відбувся велелюдний Майдан — вже після виступу лідерів опозиції, на трибуну піднявся один з «сотників Самооборони Майдану» Володимир Парасюк й заявив, що Майдан не буде терпіти Януковича (який винен у розстрілі десятків майданівців) ще рік, до виборів у грудні 2014. Сотник проголосив ультиматум (гаряче підтриманий Майданом), що якщо Янукович не піде у відставку до ранку, то самооборона піде на штурм

http://surl.li/zhvirm

И вы уже тоже начинаете обвинять "Східну Україну". Кстати, за Януковича проголосовали не только восток и Крым, но и юг.Да и в некоторых других областях во 2 туре за него проголосовало немало. Почему-то об этом "забывают".

Так вспомните, что он тогда сбежал сначала в Харьков, где должен был состояться съезд депутатов юго-востока. Он рассчитывал на поддержку съезда. Представьте, что было бы, если бы съезд поддержал его. Запросто могла начаться гражданская война. Но депутаты отказались поддержать Януковича. После этого он уже решил сбежать в Россию. . А вы не помните от кого и почему он бежал?В укр. Вики об этом ни слова. Попробуйте поищите.Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014.Вот одна цитата:И вы уже тоже начинаете обвинять "Східну Україну". Кстати, за Януковича проголосовали не только восток и Крым, но и юг.Да и в некоторых других областях во 2 туре за него проголосовало немало. Почему-то об этом "забывают".Так вспомните, что он тогда сбежал сначала в Харьков, где должен был состояться съезд депутатов юго-востока. Он рассчитывал на поддержку съезда. Представьте, что было бы, если бы съезд поддержал его. Запросто могла начаться гражданская война. Но депутаты отказались поддержать Януковича. После этого он уже решил сбежать в Россию.

а не треба було гратися в диктатуру. багато диктаторів так закінчує, Кастро як виключення.знайшли з ким порівняти. Альенде - ідейний лівак, який за свої ідеї був готовий боротися. а Яник - безідейний хапуга, який звісно втік як щур. й скільки КАМАЗів з ним поїхало - якраз один КАМАЗ вміщує ярд доларів. й той же Кастро теж здається не надто грошими заморочувався. ідейні диктатури напевне більш живучі, ніж ті, де диктатор - вкрасти побільше.а тому й не було б громадянської війни, що з'їзд не підтримав. не було в нього підтримки ніякої. отой Антимайдан за гроші це яскраво показав.й коли ви так про Майдан кажете - щось не побачив ані фрази. а який був вплив кураторів з ФСБ - що наші діячі робили самостійно, а що по вказівці з Москви? щось ви цього аспекту Майдану як завжди - НЕ БАЧИТЕ