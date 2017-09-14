ЛАД написав:В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.
Все вірно. Президент Янукович, якого обрала в основному Східна Україна і Крим, бежал, поджав хвост. І він не просто бежал, він фактично зрадив Україну, зливши її путіну. За кого голосував Харків в 2010 році? Але ви маніпулятивно перекидаєте відповідальність на когось іншого. В розслідуванні головне не вийти на самого себе.
Янукович, действительно, бежал. А вы не помните от кого и почему он бежал? В укр. Вики об этом ни слова. Попробуйте поищите. Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014. Вот одна цитата:
Вадим Карасьов: "Янукович несподівано усвідомив, що опозиція не контролює Майдан". Його злякав мітинг у п`ятницю ввечері. Він зрозумів, що ні Кличко, ні Яценюк, ні навіть міжнародні посередники, не можуть дати йому ні політичних, ні фізичних гарантій. Він зрозумів, що вони не контролюють ситуацію, і що Майдан піде в наступ. Тому він так швидко поїхав.
Його злякало усвідомлення того, що опозиція не контролює Майдан, і гарантувати йому майбутнє політичне і навіть фізичне життя вони не можуть. Грубо кажучи, він злякався народу, тому що побачив, що народ політиків вже не слухає.
21 лютого увечері відбувся велелюдний Майдан — вже після виступу лідерів опозиції, на трибуну піднявся один з «сотників Самооборони Майдану» Володимир Парасюк й заявив, що Майдан не буде терпіти Януковича (який винен у розстрілі десятків майданівців) ще рік, до виборів у грудні 2014. Сотник проголосив ультиматум (гаряче підтриманий Майданом), що якщо Янукович не піде у відставку до ранку, то самооборона піде на штурм
http://surl.li/zhvirm И вы уже тоже начинаете обвинять "Східну Україну". Кстати, за Януковича проголосовали не только восток и Крым, но и юг.Да и в некоторых других областях во 2 туре за него проголосовало немало. Почему-то об этом "забывают". Так вспомните, что он тогда сбежал сначала в Харьков, где должен был состояться съезд депутатов юго-востока. Он рассчитывал на поддержку съезда. Представьте, что было бы, если бы съезд поддержал его. Запросто могла начаться гражданская война. Но депутаты отказались поддержать Януковича. После этого он уже решил сбежать в Россию.
а не треба було гратися в диктатуру. багато диктаторів так закінчує, Кастро як виключення.
знайшли з ким порівняти. Альенде - ідейний лівак, який за свої ідеї був готовий боротися. а Яник - безідейний хапуга, який звісно втік як щур. й скільки КАМАЗів з ним поїхало - якраз один КАМАЗ вміщує ярд доларів. й той же Кастро теж здається не надто грошими заморочувався. ідейні диктатури напевне більш живучі, ніж ті, де диктатор - вкрасти побільше.
а тому й не було б громадянської війни, що з'їзд не підтримав. не було в нього підтримки ніякої. отой Антимайдан за гроші це яскраво показав.
й коли ви так про Майдан кажете - щось не побачив ані фрази. а який був вплив кураторів з ФСБ - що наші діячі робили самостійно, а що по вказівці з Москви? щось ви цього аспекту Майдану як завжди - НЕ БАЧИТЕ
detroytred написав:Хоча що там в нас, коли навіть в Штатах отакі коники: 19 липня Блінкен - Іран здатний за пару тижнів розробити матеріал для ядрьої зброї. А 8 жовтня Бернс - У ЦРУ нема ніяких доказів того, що Іран готується до створення ядрьоної бомби.
Несколько дней тому была информация о землетрясении в Иране. Пытаются понять причину возникновения - природная или взрыв. Если взрыв, то испытание ядерного оружия или заложили тротиловый эквивалент. Так что коники не вызывают удивления.
detroytred написав:Хоча що там в нас, коли навіть в Штатах отакі коники: 19 липня Блінкен - Іран здатний за пару тижнів розробити матеріал для ядрьої зброї. А 8 жовтня Бернс - У ЦРУ нема ніяких доказів того, що Іран готується до створення ядрьоної бомби.
Несколько дней тому была информация о землетрясении в Иране. Пытаются понять причину возникновения - природная или взрыв. Если взрыв, то испытание ядерного оружия или заложили тротиловый эквивалент. Так что коники не вызывают удивления.
Якщо після 19 липня ще й оцей землетрус і підозра, то тим паче визивають. Тим паче.
Дати ж не просто так вказані. Тобто яка заява після якої.
flyman написав:Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....
Не согласен. Давайте смоделируем. Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор. Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются. Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую. Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего. Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют. Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами. Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы). Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде? А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею. Такое.
Повністю підтримую. Активна частина суспільства (хто міг би спровокувати вибух) або на війні, або мертві / виїхали / відкупились / перейшли на сторону Б. Якщо жабу (сторону А) варити достатньо повільно, то років через 5 будемо толерувати і спокійно обговорювати примусову доставку до геніколога для ЕКЗ (як зараз деякі виправдовують чи все ще не вірять в бусифікацію) Стосовно слабкої сторони цього прогнозу (грошей та реакції Заходу) - то якщо ми в очах Заходу приманка на яку має відволіктись ведмідь щоб східна європа спала спокійно, тоді вони легко закриють очі всю цю диктатуру, антиконституційність, порушення свобод і т.д., повернувшить до улюбленої теми захисту гендерно знедолених лгбт-шних афро-мусульман
Shaman написав:а не треба було гратися в диктатуру. багато диктаторів так закінчує, Кастро як виключення. знайшли з ким порівняти. Альенде - ідейний лівак, який за свої ідеї був готовий боротися. а Яник - безідейний хапуга, який звісно втік як щур. й скільки КАМАЗів з ним поїхало - якраз один КАМАЗ вміщує ярд доларів. й той же Кастро теж здається не надто грошими заморочувався. ідейні диктатури напевне більш живучі, ніж ті, де диктатор - вкрасти побільше.
А тепер ви ігри в диктатуру не бачите? чи якщо революційна доцільність то можна. Shaman думає що зможе пережити війну у мильній демократичній бульбашці, і його це не зачепить. Пропоную тоді згадати відомі слова Мартіна Німеллера. І вищезгадані КАМАЗи зараз з кожно мсеку та тцк вивозять. Янукович порівняно з теперішніми, це просто невдаха що грався в пісочниці.
detroytred написав:Якщо після 19 липня ще й оцей землетрус і підозра, то тим паче визивають. Тим паче.
Дати ж не просто так вказані. Тобто яка заява після якої.
Это без привязки к датам в вашем сообщении. В зависимомсти от информации, поступающей из Ирана, точка зрения меняется динамически в одну или другую сторону. Да и при оценке одной и той же информации разные лица могут прийти к противоположным выводам.
ЛАД Если бы Янукович так боялся "радикалов" с Майдана, он ног спойоно поехать в Донецк, где был бы под охраной в целом таких же "радикалов" антимайдана. Но он свалил сразу в рф не просто так. Он играл свою роль легитивного/нелигитимного в сценарии кремля.
alex_dvornichenko написав:ЛАД Если бы Янукович так боялся "радикалов" с Майдана, он ног спойоно поехать в Донецк, где был бы под охраной в целом таких же "радикалов" антимайдана. Но он свалил сразу в рф не просто так.
Думаю Путін з одного боку шокований Майданом і перспективою доскрокової зміни влади в Україіні але потім дуже вдало цим і скористався. За будь-якого результату він залишався у виграші: а) якщо Янукович би переміг - це б пришвидшило рух країни на схід б) протистояння Майдану і Сходу на чолі з Януковичем - перспектива розвалу країни в) втеча Януковича, можливість відкусити як мінімум Крим і пробувати по максимуму розхитати Схід/Південь - що й сталось
P.S. знайомий під час подій лютого 2014 їздив в РФ по робочим питанням, то йому руські прикордонники прямо казали що реакція буде - "пару днів, хай закінчиться Олімпіада в Сочі і вам п...ц"
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 11 жов, 2024 09:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якщо після 19 липня ще й оцей землетрус і підозра, то тим паче визивають. Тим паче.
Дати ж не просто так вказані. Тобто яка заява після якої.
Это без привязки к датам в вашем сообщении. В зависимомсти от информации, поступающей из Ирана, точка зрения меняется динамически в одну или другую сторону. Да и при оценке одной и той же информации разные лица могут прийти к противоположным выводам.
Кониками я визначив не щось взагалі і без прив'язки до дат, а конкретні точки зору з прив'язкою до дат і з киниконічною амлітудою зміни: від *Іран здатний за пару тижнів розробити* до *нема ніяких доказів того, що Іран готується*.
Тобто або перший абсолютно безпідставно вважав, а другий повністю свідомо підставляє першого. Або перший мав підстави, а другий повністю свідомо дезінформує. Це і є коники...
Ну а землетрус надає більше підстав вважати ймовірним очевидно! який з цих двох варіантів. В додаток до посилення взаємозв'язку Ірану з рфією останнім часом.