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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10335103361033710338

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:48

  alex_dvornichenko написав:ЛАД
Если бы Янукович так боялся "радикалов" с Майдана, он ног спойоно поехать в Донецк, где был бы под охраной в целом таких же "радикалов" антимайдана. Но он свалил сразу в рф не просто так. Он играл свою роль легитивного/нелигитимного в сценарии кремля.

Ви прикалуйтесь?
Да донецькі за отакі "трусоваті" дії під час Майдану на Яника зуба мали не менший.
Вони завгара Яника на трон усадили для чого?))
Щоб він на себе брав відповідальність і рішуче))) їх захищав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:48

  Letusrock написав:
  Velz написав:
  flyman написав:Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....

Не согласен. Давайте смоделируем.
Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор.
Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются.
Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую.
Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего.
Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют.
Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами.
Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы).
Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде?
А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею.
Такое.

Повністю підтримую. Активна частина суспільства (хто міг би спровокувати вибух) або на війні, або мертві / виїхали / відкупились / перейшли на сторону Б.
Якщо жабу (сторону А) варити достатньо повільно, то років через 5 будемо толерувати і спокійно обговорювати примусову доставку до геніколога для ЕКЗ (як зараз деякі виправдовують чи все ще не вірять в бусифікацію)
Стосовно слабкої сторони цього прогнозу (грошей та реакції Заходу) - то якщо ми в очах Заходу приманка на яку має відволіктись ведмідь щоб східна європа спала спокійно, тоді вони легко закриють очі всю цю диктатуру, антиконституційність, порушення свобод і т.д., повернувшить до улюбленої теми захисту гендерно знедолених лгбт-шних афро-мусульман

Ще є Сторна В, для якої вічна війна річ приваблива, але доволі затратна та і санкціі хоч і умовні але... До наступних вибрів путіна дуже бажано мати перемогу і економічний підьом.
Ще визріває Сторна Г, яка просто підірве нафто газо труби під лозунгом "хуже вже не буде".
Нам буде 8 травня, росіянцам 9 травня, тіпа "повторили". В 2025 му рці дуже вдобна кругла дата.
Mimohod
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