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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1033610337103381033910340>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:48

  alex_dvornichenko написав:ЛАД
Если бы Янукович так боялся "радикалов" с Майдана, он ног спойоно поехать в Донецк, где был бы под охраной в целом таких же "радикалов" антимайдана. Но он свалил сразу в рф не просто так. Он играл свою роль легитивного/нелигитимного в сценарии кремля.

Ви прикалуйтесь?
Да донецькі за отакі "трусоваті" дії під час Майдану на Яника зуба мали не менший.
Вони завгара Яника на трон усадили для чого?))
Щоб він на себе брав відповідальність і рішуче))) їх захищав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:48

  Letusrock написав:
  Velz написав:
  flyman написав:Хавать то буде, но буде брожєніє, а достаточно потом бросіть спічку/окурок і ....

Не согласен. Давайте смоделируем.
Сторона А-условно народ. женщины и дети,старики не в состоянии оказать достойный отпор.
Мужчины.. Резкие давно на войне, прохаванные сидят в стороне с пакетом доков на выезд и ждут куда оно пойдет (прохаванный-он вообще априори риски не воспринимает-нахрена? жизнь одна), несчастные работяги ухиляются.
Сторона Б-мусора,спецназ,вояки из тыловиков,командиры-живут сейчас очень неплохо и молятся на своего божка, давшего им неплохую зарплату, неограниченные полномочия и огромную коррупционную составляющую.
Нет ни одного шанса на брожение.В этом и есть гениальность происходящего.
Выборов не будет никогда. Майдана не будет. Война не закончится. Границы не откроют.
Замкнутый цикл -пациент существует на искусственном обеспечении,которое может поступать извне неограниченно. Изнутри ничего поменяться тоже не может-границы закрыты, отступать есть куда годами, электорат сломан,обезличен и промыт мозгами.
Есть только один фактор который это остановит. Конец людских ресурсов, выражаясь словами полководцев, или Людей (слово "Люди" пишется с большой буквы).
Но это тоже нескоро. Лет на 10 точно хватит.А если подпилить законы-то вроде и больше,считали? До 2043 вроде?
А если закрыть выезд всем, обязать рожать и с малого возраста воспитывать бойцов? кого передернуло, пойдите Корчинскому ляща дайте, я всего лишь пересказываю его идею.
Такое.

Повністю підтримую. Активна частина суспільства (хто міг би спровокувати вибух) або на війні, або мертві / виїхали / відкупились / перейшли на сторону Б.
Якщо жабу (сторону А) варити достатньо повільно, то років через 5 будемо толерувати і спокійно обговорювати примусову доставку до геніколога для ЕКЗ (як зараз деякі виправдовують чи все ще не вірять в бусифікацію)
Стосовно слабкої сторони цього прогнозу (грошей та реакції Заходу) - то якщо ми в очах Заходу приманка на яку має відволіктись ведмідь щоб східна європа спала спокійно, тоді вони легко закриють очі всю цю диктатуру, антиконституційність, порушення свобод і т.д., повернувшить до улюбленої теми захисту гендерно знедолених лгбт-шних афро-мусульман

Ще є Сторна В, для якої вічна війна річ приваблива, але доволі затратна та і санкціі хоч і умовні але... До наступних вибрів путіна дуже бажано мати перемогу і економічний підьом.
Ще визріває Сторна Г, яка просто підірве нафто газо труби під лозунгом "хуже вже не буде".
Нам буде 8 травня, росіянцам 9 травня, тіпа "повторили". В 2025 му рці дуже вдобна кругла дата.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:12

  Letusrock написав:Повністю підтримую. Активна частина суспільства (хто міг би спровокувати вибух) або на війні, або мертві / виїхали / відкупились / перейшли на сторону Б.
майдан сделали деньги и 30-50 тыс человек. Сколько надо денег не в курсе (но их там 100% кормили). а 50 тыс человек не так уж и много. В домайданные времена на разные дни города / концерты и побольше собиралось. Так что всё возможно, в Украине гораздо больше недовольных чем 50 тыс. Поэтому Киев особо не прессуют повестками и бусиками а самую активную часть населения 18-25 вообще не призывают. Власть в курсе где может рвануть.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:25

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а не треба було гратися в диктатуру. багато диктаторів так закінчує, Кастро як виключення.
знайшли з ким порівняти. Альенде - ідейний лівак, який за свої ідеї був готовий боротися. а Яник - безідейний хапуга, який звісно втік як щур. й скільки КАМАЗів з ним поїхало - якраз один КАМАЗ вміщує ярд доларів. й той же Кастро теж здається не надто грошими заморочувався. ідейні диктатури напевне більш живучі, ніж ті, де диктатор - вкрасти побільше.

А тепер ви ігри в диктатуру не бачите? чи якщо революційна доцільність то можна.
Shaman думає що зможе пережити війну у мильній демократичній бульбашці, і його це не зачепить. Пропоную тоді згадати відомі слова Мартіна Німеллера.
І вищезгадані КАМАЗи зараз з кожно мсеку та тцк вивозять.
Янукович порівняно з теперішніми, це просто невдаха що грався в пісочниці.

бачу, чому ні. до диктатури ще далеко, але спроби вже є. й це звісно треба перемогти, тому так, маю надію, що після війни Зе прокатять...

ви були дотичні до бізнесу часів Яника? найбільш розквіт корупції виник саме тоді під лозунгом "якщо не можна перемогти, треба очолити". тому усі ці порівняння - вони недолугі. так під час війни щось зелена влада демонструє рецидиви, але це поки що не той розмах. ярдами може красти лише система, а в нас поки зелені паростки...

а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:37

  барабашов написав:
  UA написав:Война это стабильность.
Народний гнив после войны начнется.

Нужно заместить народ на пакистанцев.

Тогда придётся сносить покрытые сусальным золотом в три пальца храмы Лужка Спасителя и Кирюхи Исцелителя(МПРПЦэ) и подрыватть синагоги чтоб не достались врагу
И строить на их сладких(как для застройщиков) местах мечети
Единокровные галилейские земляки перZEдента пока не выкупают зеилю и бетон гектарами и стояками в столице, ну чтоб своих перевезти и ничего не сносить?

Минареты пристроят
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D1%8C)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:37

пишут шо нефтебаза в Феодосии до сих пор горит и радует крымчан свежим морским бризом
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:41

  detroytred написав:
  alex_dvornichenko написав:ЛАД
Если бы Янукович так боялся "радикалов" с Майдана, он ног спойоно поехать в Донецк, где был бы под охраной в целом таких же "радикалов" антимайдана. Но он свалил сразу в рф не просто так. Он играл свою роль легитивного/нелигитимного в сценарии кремля.

Ви прикалуйтесь?
Да донецькі за отакі "трусоваті" дії під час Майдану на Яника зуба мали не менший.
Вони завгара Яника на трон усадили для чого?))
Щоб він на себе брав відповідальність і рішуче))) їх захищав.

Я общался с знакомыми донецкими, они офигели от транзита яныка мимо них харьков - крым - ростов, в целом они его ждали там. Думаю +/- у многих были такие настроения. Если бы янык остался в донецке, было бы политическое решение, которое не устраивало кремль.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:45

кроме того русские не стесняются писать о прилётах
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:45

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а не треба було гратися в диктатуру. багато диктаторів так закінчує, Кастро як виключення.
знайшли з ким порівняти. Альенде - ідейний лівак, який за свої ідеї був готовий боротися. а Яник - безідейний хапуга, який звісно втік як щур. й скільки КАМАЗів з ним поїхало - якраз один КАМАЗ вміщує ярд доларів. й той же Кастро теж здається не надто грошими заморочувався. ідейні диктатури напевне більш живучі, ніж ті, де диктатор - вкрасти побільше.

А тепер ви ігри в диктатуру не бачите? чи якщо революційна доцільність то можна.
Shaman думає що зможе пережити війну у мильній демократичній бульбашці, і його це не зачепить. Пропоную тоді згадати відомі слова Мартіна Німеллера.
І вищезгадані КАМАЗи зараз з кожно мсеку та тцк вивозять.
Янукович порівняно з теперішніми, це просто невдаха що грався в пісочниці.

бачу, чому ні. до диктатури ще далеко, але спроби вже є. й це звісно треба перемогти, тому так, маю надію, що після війни Зе прокатять...
...
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...

Так и тогда были только спроби. И тоже было до диктатури ще далеко.

може пересічні принесли. Но это вопрос далеко вторичный. Первичный вопрос: где еще года три (или уже 4) назад обещанные посадки? В том числе и рядовых тцкшников.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:47

  alex_dvornichenko написав:Я общался с знакомыми донецкими, они офигели от транзита яныка мимо них харьков - крым - ростов, в целом они его ждали там. Думаю +/- у многих были такие настроения. Если бы янык остался в донецке, было бы политическое решение, которое не устраивало кремль.

Тоді вибачаюсь за "ви прикалуєтесь".
Я на той час зустрічав тільки думку донбасців, що Яник зрадник та боягуз.
В якій пропорції було це різне ставлення донбасців до Яника хто зна.
detroytred
 
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