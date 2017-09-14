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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10337103381033910340>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:47

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:Война это стабильность.
Народний гнив после войны начнется.

Нужно заместить народ на пакистанцев.

Тогда придётся сносить покрытые сусальным золотом в три пальца храмы Лужка Спасителя и Кирюхи Исцелителя(МПРПЦэ) и подрыватть синагоги чтоб не достались врагу
И строить на их сладких(как для застройщиков) местах мечети
Единокровные галилейские земляки перZEдента пока не выкупают зеилю и бетон гектарами и стояками в столице, ну чтоб своих перевезти и ничего не сносить?

Минареты пристроят
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D1%8C)

Тут другая проблема. Эти ребята (паки) не будут встроены в нашу ментовско-бандитскую систему. У них будет своя мафия. Поэтому наши уважаемые граждане с комодами набитыми долларами медленно но уверенно станут бедными или мертвыми. Кому это надо? :lol:
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:48

статья про Украину на сайте Пентагона
https://www.defense.gov/News/Transcript ... ussias-wa/
(отрывок)
С февраля 2022 года Украина нанесла российским войскам более 600 000 потерь. В сентябре этого года Россия — российские войска понесли больше потерь убитыми и ранеными в бою, чем за любой другой месяц войны. Российские потери, опять же убитыми и ранеными в бою, только за первый год войны превысили общую сумму всех российских потерь — советских потерь в любом конфликте со времен Второй мировой войны вместе взятых.

...совсем недавно украинские силы использовали беспилотники отечественного производства для ударов по российским стратегическим складам боеприпасов в Торопце и Тихорецке, нанеся серьезный удар по российским линиям снабжения. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных в результате ударов по этим объектам, представляет собой самую большую потерю боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей во время войны, с сотнями тысяч уничтоженных снарядов. Российские усилия по минимизации риска для существующих складов боеприпасов, вероятно, заставят российские военные предпринять неэффективные адаптации, которые замедлят доставку боеприпасов на фронт.

...если вы посмотрите на выступ вокруг Покровска или на Покровск, количество российских войск там поражает. Это десятки тысяч солдат, которых они разместили на этой очень маленькой территории. И как вы знаете, когда у вас так много войск на очень маленькой территории, непрямой огонь любого рода или любой — или прямой огонь, если на то пошло, это среда, богатая целями. Так что, я думаю, это непосредственная причина или одна из главных непосредственных причин этих потерь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 жов, 2024 11:13, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:48

  BIGor написав:
  Wirująświatła написав:
ДБР затримало військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Зато як пакують нових чмобиків:

Цікаво, що такі колосальні людські і матеріальні ресурси витрачаються на вилов дохленьких цивільних.

Из свежего.
Отправили в Британию роту чмобиков на обучение.
11 бойцов сделали СЗЧ уже в Британии и попросили убежища.
Все 11 из насильно бусифицированых.
Интересны впечатления союзников по этому вопросу.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:51

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
ДБР затримало військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Зато як пакують нових чмобиків:

Цікаво, що такі колосальні людські і матеріальні ресурси витрачаються на вилов дохленьких цивільних.

Из свежего.
Отправили в Британию роту чмобиков на обучение.
11 бойцов сделали СЗЧ уже в Британии и попросили убежища.
Все 11 из насильно бусифицированых.
Интересны впечатления союзников по этому вопросу.

Впечатления написаны на дверях следаков в ЕС. Там написано "спасённые украинцы"
И ни одного из сотен тысяч не отправили обратно. Ни одного
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:54

  Mimohod написав:Тут другая проблема. Эти ребята (паки) не будут встроены в нашу ментовско-бандитскую систему. У них будет своя мафия. Поэтому наши уважаемые граждане с комодами набитыми долларами медленно но уверенно станут бедными или мертвыми. Кому это надо? :lol:

Мои знакомые в Германии говорят все хорошо, все отлично... только вот арабы.
Наши уважаемые граждане рассматривают эту территорию как золотые прииски на которых жить совсем не обязательно.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:55

  Mimohod написав:
  UA написав:
  барабашов написав:Тогда придётся сносить покрытые сусальным золотом в три пальца храмы Лужка Спасителя и Кирюхи Исцелителя(МПРПЦэ) и подрыватть синагоги чтоб не достались врагу
И строить на их сладких(как для застройщиков) местах мечети
Единокровные галилейские земляки перZEдента пока не выкупают зеилю и бетон гектарами и стояками в столице, ну чтоб своих перевезти и ничего не сносить?

Минареты пристроят
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D1%8C)

Тут другая проблема. Эти ребята (паки) не будут встроены в нашу ментовско-бандитскую систему. У них будет своя мафия. Поэтому наши уважаемые граждане с комодами набитыми долларами медленно но уверенно станут бедными или мертвыми. Кому это надо? :lol:

>>> У них будет своя мафия
Прямо как чечня в мордоре? :wink:
- не переживайте: они прекрасно научатся сосуществовать вместе.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Из свежего.
Отправили в Британию роту чмобиков на обучение.
11 бойцов сделали СЗЧ уже в Британии и попросили убежища.
Все 11 из насильно бусифицированых.
Интересны впечатления союзников по этому вопросу.

Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Из свежего.
Отправили в Британию роту мобиков на обучение.
11 бойцов сделали СЗЧ уже в Британии и попросили убежища.
Все 11 из насильно бусифицированых.
Интересны впечатления союзников по этому вопросу.

Защищать город армией из рабов то еще удовольствие. Дейнерис "Мать Драконов" вам это подтвердит :)
А вот наступать армией рабов по чужой земле, самое оно.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:59

  Бетон написав:
  UA написав:Из свежего.
Отправили в Британию роту чмобиков на обучение.
11 бойцов сделали СЗЧ уже в Британии и попросили убежища.
Все 11 из насильно бусифицированых.
Интересны впечатления союзников по этому вопросу.

Впечатления написаны на дверях следаков в ЕС. Там написано "спасённые украинцы"
И ни одного из сотен тысяч не отправили обратно. Ни одного

В этом и суть европейских ценностей.
Сейчас украинская война в глазах свободного мира трансформируется к междусобойчику постсоветских дикарей.
Не сдала укр. власть тест на приналежность к цивилизованному миру.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:01

Война постепенно идёт к переговорам. Что раша, что мы просим гарантии от Америки и Европы. Мы гарантии о прекращении огня и оставляем уже захвач.террит. в Донбассе и частично Херс. и Запоржск. обл. Раша гарантии, что снимут санкции.
Поэтому чем быстрей договорятся, тем быстрее перестанут гибнут люди.
Ждёмс выборов в США и оттуда уже начнётся отсчёт о дате и месте, где всё подпишут.
Игорь Алексеевич
 
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