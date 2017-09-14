С февраля 2022 года Украина нанесла российским войскам более 600 000 потерь. В сентябре этого года Россия — российские войска понесли больше потерь убитыми и ранеными в бою, чем за любой другой месяц войны. Российские потери, опять же убитыми и ранеными в бою, только за первый год войны превысили общую сумму всех российских потерь — советских потерь в любом конфликте со времен Второй мировой войны вместе взятых.



...совсем недавно украинские силы использовали беспилотники отечественного производства для ударов по российским стратегическим складам боеприпасов в Торопце и Тихорецке, нанеся серьезный удар по российским линиям снабжения. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных в результате ударов по этим объектам, представляет собой самую большую потерю боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей во время войны, с сотнями тысяч уничтоженных снарядов. Российские усилия по минимизации риска для существующих складов боеприпасов, вероятно, заставят российские военные предпринять неэффективные адаптации, которые замедлят доставку боеприпасов на фронт.



...если вы посмотрите на выступ вокруг Покровска или на Покровск, количество российских войск там поражает. Это десятки тысяч солдат, которых они разместили на этой очень маленькой территории. И как вы знаете, когда у вас так много войск на очень маленькой территории, непрямой огонь любого рода или любой — или прямой огонь, если на то пошло, это среда, богатая целями. Так что, я думаю, это непосредственная причина или одна из главных непосредственных причин этих потерь.