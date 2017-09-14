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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10337103381033910340

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:03

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Из свежего.
Отправили в Британию роту чмобиков на обучение.
11 бойцов сделали СЗЧ уже в Британии и попросили убежища.
Все 11 из насильно бусифицированых.
Интересны впечатления союзников по этому вопросу.

Впечатления написаны на дверях следаков в ЕС. Там написано "спасённые украинцы"
И ни одного из сотен тысяч не отправили обратно. Ни одного

В этом и суть европейских ценностей.
Сейчас украинская война в глазах свободного мира трансформируется к междусобойчику постсоветских дикарей.
Не сдала укр. власть тест на приналежность к цивилизованному миру.


вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе: Status cudzoziemca
"UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z
konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца
«UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.

Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ви були дотичні до бізнесу часів Яника? найбільш розквіт корупції виник саме тоді під лозунгом "якщо не можна перемогти, треба очолити". тому усі ці порівняння - вони недолугі. так під час війни щось зелена влада демонструє рецидиви, але це поки що не той розмах. ярдами може красти лише система, а в нас поки зелені паростки...

Не скажу за інші сфери, але в освіті зараз найгірша ситуація після 90-х. Лісовий переплюнув навіть Табачника. Точніше методи Табачника використовують люди, в яких 2 ліві руки і тому вони ще й не ефективно працюють.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 жов, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:11

  Бетон написав:Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
что вы такое говорите, это глобальный конфликт в котором мы защищаем границу ЕС и США
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ви були дотичні до бізнесу часів Яника? найбільш розквіт корупції виник саме тоді під лозунгом "якщо не можна перемогти, треба очолити". тому усі ці порівняння - вони недолугі. так під час війни щось зелена влада демонструє рецидиви, але це поки що не той розмах. ярдами може красти лише система, а в нас поки зелені паростки...

Не скажу за інші сфери, але в освіті зараз найгірша ситуація після 90-х. Лісовий переплюнув навіть Табачника. Точніше методи Табачника використовують люди, в яких 2 ліві руки і тому вони ще й не ефективно працюють.

Гірше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:25

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
что вы такое говорите, это глобальный конфликт в котором мы защищаем границу ЕС и США

І звідки ви вигадали "в котором мы защищаем границу ЕС и США"?

Будуйте не на вигадках.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:26

когда то шутили что на сво жены отправляют мужей смертников ради денег
Neue Zürcher Zeitung подхватило и переосмыслило эту тему
если стоимость человеческой жизни близка к нулю, то отправить мужа на смерть ради денег неплохая инвестиция. Всё равно с вероятностью 0,7 семья распадётся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 жов, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:29

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Впечатления написаны на дверях следаков в ЕС. Там написано "спасённые украинцы"
И ни одного из сотен тысяч не отправили обратно. Ни одного

В этом и суть европейских ценностей.
Сейчас украинская война в глазах свободного мира трансформируется к междусобойчику постсоветских дикарей.
Не сдала укр. власть тест на приналежность к цивилизованному миру.


вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе: Status cudzoziemca
"UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z
konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца
«UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.

Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.

Так а смысл им отсебятиной заниматься, если обе стороны "междусобойчика" всему происходящему название дали?..
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:30

  UA написав:
  Mimohod написав:Тут другая проблема. Эти ребята (паки) не будут встроены в нашу ментовско-бандитскую систему. У них будет своя мафия. Поэтому наши уважаемые граждане с комодами набитыми долларами медленно но уверенно станут бедными или мертвыми. Кому это надо? :lol:

Мои знакомые в Германии говорят все хорошо, все отлично... только вот арабы.
Наши уважаемые граждане рассматривают эту территорию как золотые прииски на которых жить совсем не обязательно.

Может и так, но дочь/сын в заложниках на выкуп, украденая премиум тачка и прочие радости организованной преступности.
Кто поумней тот уедет с концами, а жадных могут и потрусить.
Я присматриваюсь к жизни в Мексике, скорее всего нас ждет очень похожая жизнь с коррекцией на холодный климат.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Гірше буде?
Звісно що буде. НУШ дібралась тільки до 7 класу, тому ще є 4-5 років до повного колапсу.
Не кажу вже про виїзд молоді.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:33

  UA написав:Сейчас украинская война в глазах свободного мира трансформируется к междусобойчику постсоветских дикарей.

Ключові слова -- "в очах".

Те, що війну в Україні деякі гравці намагаються стиснути до рамок ілюзії "междусобойчику постсоветских дикарей", ніхто не заперечує.

Але був би це дійсно "междусобойчик постсоветских дикарей.", то не було б отаких світових вокшаній (рухів) по всьому світу.
Війна в Україні це частина глобального конфлікту між Заходом та Глобальним Півднем. А не міжсобойчик.
detroytred
 
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