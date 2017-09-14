Shaman написав:ви були дотичні до бізнесу часів Яника? найбільш розквіт корупції виник саме тоді під лозунгом "якщо не можна перемогти, треба очолити". тому усі ці порівняння - вони недолугі. так під час війни щось зелена влада демонструє рецидиви, але це поки що не той розмах. ярдами може красти лише система, а в нас поки зелені паростки...
Не скажу за інші сфери, але в освіті зараз найгірша ситуація після 90-х. Лісовий переплюнув навіть Табачника. Точніше методи Табачника використовують люди, в яких 2 ліві руки і тому вони ще й не ефективно працюють.
когда то шутили что на сво жены отправляют мужей смертников ради денег Neue Zürcher Zeitung подхватило и переосмыслило эту тему если стоимость человеческой жизни близка к нулю, то отправить мужа на смерть ради денег неплохая инвестиция. Всё равно с вероятностью 0,7 семья распадётся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 жов, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Впечатления написаны на дверях следаков в ЕС. Там написано "спасённые украинцы" И ни одного из сотен тысяч не отправили обратно. Ни одного
В этом и суть европейских ценностей. Сейчас украинская война в глазах свободного мира трансформируется к междусобойчику постсоветских дикарей. Не сдала укр. власть тест на приналежность к цивилизованному миру.
вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе: Status cudzoziemca "UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца «UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.
Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
Так а смысл им отсебятиной заниматься, если обе стороны "междусобойчика" всему происходящему название дали?..
Mimohod написав:Тут другая проблема. Эти ребята (паки) не будут встроены в нашу ментовско-бандитскую систему. У них будет своя мафия. Поэтому наши уважаемые граждане с комодами набитыми долларами медленно но уверенно станут бедными или мертвыми. Кому это надо?
Мои знакомые в Германии говорят все хорошо, все отлично... только вот арабы. Наши уважаемые граждане рассматривают эту территорию как золотые прииски на которых жить совсем не обязательно.
Может и так, но дочь/сын в заложниках на выкуп, украденая премиум тачка и прочие радости организованной преступности. Кто поумней тот уедет с концами, а жадных могут и потрусить. Я присматриваюсь к жизни в Мексике, скорее всего нас ждет очень похожая жизнь с коррекцией на холодный климат.
UA написав:Сейчас украинская война в глазах свободного мира трансформируется к междусобойчику постсоветских дикарей.
Ключові слова -- "в очах".
Те, що війну в Україні деякі гравці намагаються стиснути до рамок ілюзії "междусобойчику постсоветских дикарей", ніхто не заперечує.
Але був би це дійсно "междусобойчик постсоветских дикарей.", то не було б отаких світових вокшаній (рухів) по всьому світу. Війна в Україні це частина глобального конфлікту між Заходом та Глобальним Півднем. А не міжсобойчик.
Бетон написав: вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе: Status cudzoziemca "UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца «UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.
Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
Так а смысл им отсебятиной заниматься, если обе стороны "междусобойчика" всему происходящему название дали?..
Потихоньку оседает патриотическая пена первых дней, туман войны становится прозрачней и начинает обнажаться уродливая изнанка нашей власти с багажниками и тумбочками набитыми валютой и бусиками незламности. А тут еще нефть и газ шурует потужным потоком. Вот взял бы Гиитлер и сдал Рузвельту в аренду свой флот для доставки ленд лиза из США в СССР! А немцам шота там про бюджет повтирал, валютные поступления. Смешно?