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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:47
Игорь Алексеевич написав:
Война постепенно идёт к переговорам. Что раша, что мы просим гарантии от Америки и Европы. Мы гарантии о прекращении огня и оставляем уже захвач.террит. в Донбассе и частично Херс. и Запоржск. обл. Раша гарантии, что снимут санкции.
Поэтому чем быстрей договорятся, тем быстрее перестанут гибнут люди.
Ждёмс выборов в США и оттуда уже начнётся отсчёт о дате и месте, где всё подпишут.
хотілось б надіятись.
Але тим часом на фронті новини невтішні.
Я був вчора в запоріжжі бачив що зашивають вікна осб плитами після прильотів. Це дурний знак. Приближення фронту. Не перший раз таке бачу.
Якщо б вірили люди в мир то засклили б.
Давлять ці каби на психіку. Мені ще нічо, звик.... Я півтори місяці на місці, вчора перший раз в відсипну сутку на волю вирвався. А хлопці їздять відпочити, помитись, кави випити, розслабитись.
Вчора кабом в таврійському хату розвалило і наших 7 покалічило. Це іще повезло , що не попало . Рядом довбанула.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:47
Wirująświatła написав: detroytred написав:
І звідки ви вигадали "в котором мы защищаем границу ЕС и США"?
теперь вы придумали что я это придумал.
но есть нюанс оба высказывания старые. В 2024 (или точнее после провала контрнаступления) эту дичь стараются больше не говорить. Изменилась парадигма. Конфликт из глобального стал локальным.
Я вважав, що ви посилалися на форумчан. Про кордони.
І особливо недоречно це було відносно кордону США)).
Партнери можуть зрадити, кинути допомагати -- от тоді да! Масштаб конфлікту саме на території України скукожиться до однієї України (з нашого боку).
Але й тоді глобальність по лінії причини війни (європейського прозахідного вибору України) не зникне.
Поки ж глобальність є і суто по масштабу. Що у нас партнерів купа куп (розвинутий Захід), що на боці рфії (Глобальний Південь).
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:48
detroytred написав:
Війна в Україні це частина глобального конфлікту між Заходом та Глобальним Півднем
а можете показать другие части этого глобального конфликта, без Украины?
detroytred написав:
Про кордони.
І особливо недоречно це було відносно кордону США)).
я же не на заседании Верховного суда) иногда добавляю какие то гиперболы от себя. Хотите спорить с формой подачи информации? спорьте. В 2023 с хотабом был спор когда он говорил что мы защищаем Европу поэтому помогать нам будут бесконечно. В чём уже тогда я усомнился.
Помощь идёт но по другой причине. Европе и США не нужна быстрая победа путина, это ударит по репутации лидеров западного мира. А медленная ползучая аннексия - пожалуйста. К тому времени когда путин нас завоюет текущие политики уйдут на пенсию, а новые скажут "мы тут не причём это всё сделали до нас". Сильно Обама/Меркель сейчас переживают и оправдываются за Крым? Замедленное преступление как бы размывает политическую ответственность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 12:01, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:52
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Війна в Україні це частина глобального конфлікту між Заходом та Глобальним Півднем
а можете показать другие части этого глобального конфликта, без Украины?
Перелічити всі країни Заходу, які допомагають нам у війні, і всі країни Півдня, які підтримують рфію (в тому числі суто тільки дипломатично)?
З цим ви можете впоратися самі.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:52
Mimohod написав: _hunter написав: Бетон написав:
вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе: Status cudzoziemca
"UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z
konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца
«UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.
Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
Так а смысл им отсебятиной заниматься, если обе стороны "междусобойчика" всему происходящему название дали?..
Потихоньку оседает патриотическая пена первых дней, туман войны становится прозрачней и начинает обнажаться уродливая изнанка нашей власти с багажниками и тумбочками набитыми валютой и бусиками незламности.
А тут еще нефть и газ шурует потужным потоком.
Вот взял бы Гиитлер и сдал Рузвельту в аренду свой флот для доставки ленд лиза из США в СССР! А немцам шота там про бюджет повтирал, валютные поступления. Смешно?
сравнение конечно гениальное, только вот мы не 3 рейх, у нас живут не немцы, а рашка не США и х-ло не Рузвельт, и газ это не ленд-лиз. А так все сходится
. если мы прекратим прокачку газа или нефти, то на способность воевать кацапов это не повлияет никак, зато местные жлобы опять будут визжать что растут цены, что доллар дорожает, что власть не помогает всем на свете, опять людям не получится нахаляву жить.
вырастут цены на газ в Европе, из-за чего придется платить больше другим странам и за доставку газа, уменьшатся поступления в бюджеты стран ЕС, и на помощь нам уже будет меньше денег. плюс тамошнее население будет плакать, что повлияет на политическую стабильность. А обвинят во всех бедах снова нас. Поляки еще границу заблокируют на всякий случай. и че дальше?
зато популистский порожняк бесконечно катать — эту способность наши деятели могли бы экспортировать тоннами
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:56
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Війна в Україні це частина глобального конфлікту між Заходом та Глобальним Півднем
а можете показать другие части этого глобального конфликта, без Украины?
Перелічити всі країни Заходу, які допомагають нам у війні, і всі країни Півдня, які підтримують рфію (в тому числі суто тільки дипломатично)?
З цим ви можете впоратися самі.
прикольно. прошу вас показать другие части "глобального конфликта" не связанные с Украиной
, а вы предлагаете гуглить военную помощь оказанную Украине/рф. То что кто то поставляет рф снаряды не конфликт, а торговля. Нам поставлял снаряды пакистан и что это вызвало какой то конфликт Пакистана с рф/Китаем?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 12:24, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:58
smdtranz написав:
если мы прекратим прокачку газа или нефти, то на способность воевать кацапов это не повлияет никак, зато местные жлобы опять будут визжать что растут цены, что доллар дорожает, что власть не помогает всем на свете, опять людям не получится нахаляву жить.
вырастут цены на газ в Европе, из-за чего придется платить больше другим странам и за доставку газа, уменьшатся поступления в бюджеты стран ЕС, и на помощь нам уже будет меньше денег. плюс тамошнее население будет плакать, что повлияет на политическую стабильность. А обвинят во всех бедах снова нас. Поляки еще границу заблокируют на всякий случай. и че дальше?
Тут вірно тільки про наших жлобів та здатність кацапів воювати, інще вже давнє минуле
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:12
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви були дотичні до бізнесу часів Яника? найбільш розквіт корупції виник саме тоді під лозунгом "якщо не можна перемогти, треба очолити". тому усі ці порівняння - вони недолугі. так під час війни щось зелена влада демонструє рецидиви, але це поки що не той розмах. ярдами може красти лише система, а в нас поки зелені паростки...
Не скажу за інші сфери, але в освіті зараз найгірша ситуація після 90-х. Лісовий переплюнув навіть Табачника. Точніше методи Табачника використовують люди, в яких 2 ліві руки і тому вони ще й не ефективно працюють.
Табачник при Янику, приватизовував будівлі мін. освіти в історичному центрі Києва за 10-20% їх вартості.
Лісовий приватизує за 5%?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:18
напомню Западные политики делают то, чего от них требует избиратель. Поэтому в вопросах 50/50 будут приняты решения "ни вашим ни нашим". стрелять разрешат только на 50км. чтобы все остались довольны. Отсутствие контактов Шольц - путин говорит что стороны ещё очень далеко от сделки.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:24
_hunter написав: Shaman написав: Letusrock написав:А тепер ви ігри в диктатуру не бачите?
чи якщо революційна доцільність то можна.
Shaman думає що зможе пережити війну у мильній демократичній бульбашці, і його це не зачепить. Пропоную тоді згадати відомі слова Мартіна Німеллера.
І вищезгадані КАМАЗи зараз з кожно мсеку та тцк вивозять.
Янукович порівняно з теперішніми, це просто невдаха що грався в пісочниці.
бачу, чому ні. до диктатури ще далеко, але спроби вже є. й це звісно треба перемогти, тому так, маю надію, що після війни Зе прокатять...
...
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
Так и тогда были только спроби. И тоже было до диктатури ще далеко.
може пересічні принесли. Но это вопрос далеко вторичный. Первичный вопрос: где еще года три (или уже 4) назад обещанные посадки? В том числе и рядовых тцкшников.
в економіці були не спроби, вони реально тіньові потоки почали контролювати. ви знаєте, що таке "площадки" часів Яника? якщо ні, то можемо не дискутувати, ви явно не в темі. диктатура так, були лише спроби - Майдан вчасно встиг знести, а то мали б свого Лукашенка.
а що, 4 роки тому вже обіцяли саджати ТЦКшників?
й я почав би з тих, хто за гроші за кордон випускає, а тих, хто незаконно цим скористався - депортувати - як думаєте, _hunter
?
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