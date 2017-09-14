|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:27
Бетон написав: UA написав:
вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе
: Status cudzoziemca
"UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z
konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца
«UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.
Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
ви вже там?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6992
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:30
UA написав:
Табачник при Янику, приватизовував будівлі мін. освіти в історичному центрі Києва за 10-20% їх вартості.
Лісовий приватизує за 5%?
Він дав "рекомендацію" продавати нерухомість, щоб було чим взимку платити за газ і генератори.
Раніше фінанси ділили по формулі, а зараз все в ручному режимі. Навіть в часи Табачника був гібрид і вручну ділили тільки частину фінансування, а не все...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3861
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 697 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:34
Shaman написав:
Попробуйте поищите.
Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014.
Вот одна цитата:
Вадим Карасьов: "Янукович несподівано усвідомив, що опозиція не контролює Майдан".
Його злякав мітинг у п`ятницю ввечері. Він зрозумів, що ні Кличко, ні Яценюк, ні навіть міжнародні посередники, не можуть дати йому ні політичних, ні фізичних гарантій. Він зрозумів, що вони не контролюють ситуацію, і що Майдан піде в наступ. Тому він так швидко поїхав.
21 лютого увечері відбувся велелюдний Майдан — вже після виступу лідерів опозиції, на трибуну піднявся один з «сотників Самооборони Майдану» Володимир Парасюк й заявив, що Майдан не буде терпіти Януковича (який винен у розстрілі десятків майданівців) ще рік, до виборів у грудні 2014. Сотник проголосив ультиматум (гаряче підтриманий Майданом), що якщо Янукович не піде у відставку
а давайте разом поіщим.
Начнем з того що перших ласточок на майдан засилали люди з партії регіонів. з чернівців студентиків з європрапорами засилав фірташ.
Розумію, що дехто скаже - теорія заговору... но нагадаю що порошенко був співзасновником пр і точно там в нього звязки залишились.
Його участь в майдані теж залишає питання , ніби й в главарях не був , але погазувати з ескаватора на камеру встиг...
(вспомнив іще кумедний випадок, як корчинський заліз на той ж ескаватор по приколу, і раптом попав в провокатори і враги як до яника так і до євромайданівців))). )
Продовжаєм розмову. Хто ж ті радикали? Оказується свобода їх не контролювала... яценюк не контролював. Від правих раптом виділився до того не відомий правий сектор. Керувати правицею непомітно стали дніпропетровські, харківські ... хто їм дав грошики?
Мож не все так однозначно як тут представляєси декому? Тіпа буйних западенських скакунів не за гроші а чисто за ідєю і проплачений антимайдан од донецьких бандитів?
Хто платив за антимайдан теж питання...
приміром Ахметов платив антимайдану чи ні?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1354
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:37
Wirująświatła написав:
прикольно. прошу вас показать другие части "глобального конфликта" не связанные с Украиной
, а вы предлагаете гуглить помощь оказанную Украине.
Нічого прикольного. Просто не зрозумів прохання.
Газа. Тайвань (поки у холодній формі).
Портніков, до речі, навіть Арменія-Азербайджан якось до глобального відносить.
Просто торгівля це просто торгівля. Як снаряди з Пакістану.
Але постачання разом з політичними заявами -- це вже не просто торгівля, а саме допомога-підтримка.
Що хірург встромляє ножа в живіт і ріже, що злочинець.
Різницю виявляє мета.
А ви намагаєтеся урівняти лише за критерієм формальної дії --- торгівлі (по аналогії з встромленням ножа).
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 11 жов, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30659
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:39
Banderlog написав:
Мож не все так однозначно як тут представляєси декому? Тіпа буйних западенських скакунів не за гроші а чисто за ідєю і проплачений антимайдан од донецьких бандитів?
ИМХО з нашого боку було 99 "буйних скакунів" за ідею, яких направляв 1 проплачений агент Пороха. А напроти 10 антимайданівських тітушок і 80 пасивних тушок, яких привезли за гроші і між ними 10 тих, хто повірив в москальску пропаганду.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3861
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 697 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:40
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
бачу, чому ні. до диктатури ще далеко, але спроби вже є. й це звісно треба перемогти, тому так, маю надію, що після війни Зе прокатять...
...
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
Так и тогда были только спроби. И тоже было до диктатури ще далеко.
може пересічні принесли. Но это вопрос далеко вторичный. Первичный вопрос: где еще года три (или уже 4) назад обещанные посадки? В том числе и рядовых тцкшников.
в економіці були не спроби, вони реально тіньові потоки почали контролювати.диктатура так, були лише спроби - Майдан вчасно встиг знести
, а то мали б свого Лукашенка.
а що, 4 роки тому вже обіцяли саджати ТЦКшників?
Диктатура - это далеко не одна экономика...
Вы с чем, простите, спорите? Я же вам ровно тоже самое написал:
>>> Так и тогда были только спроби. И тоже было до диктатури ще далеко.
Вы перепутали слова "в том числе" и "только"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8487
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:47
_hunter написав:
Диктатура - это далеко не одна экономика...
ИМХО наявність економіки, яка слабко залежить від доходів пересічних громадян - це основа диктатури. Без такої економіки диктатура швидко рухне.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3861
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 697 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:48
UA написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви були дотичні до бізнесу часів Яника? найбільш розквіт корупції виник саме тоді під лозунгом "якщо не можна перемогти, треба очолити". тому усі ці порівняння - вони недолугі. так під час війни щось зелена влада демонструє рецидиви, але це поки що не той розмах. ярдами може красти лише система, а в нас поки зелені паростки...
Не скажу за інші сфери, але в освіті зараз найгірша ситуація після 90-х. Лісовий переплюнув навіть Табачника. Точніше методи Табачника використовують люди, в яких 2 ліві руки і тому вони ще й не ефективно працюють.
Табачник при Янику, приватизовував будівлі мін. освіти в історичному центрі Києва за 10-20% їх вартості.
Лісовий приватизує за 5%?
Вот так в жидке Диме Табачнике прорезался хохол который и там списдит и тут помолится(в сусальном храме МПРПЦ) за напасть и гиену огненную на разбойников тов.Соловья-разбойника
Что со зданиями, отобрали хоть взад? Или там Шурма-папа хозяйствует через Ростика?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4422
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:49
detroytred написав: alex_dvornichenko написав:
Я общался с знакомыми донецкими, они офигели от транзита яныка мимо них харьков - крым - ростов, в целом они его ждали там. Думаю +/- у многих были такие настроения. Если бы янык остался в донецке, было бы политическое решение, которое не устраивало кремль.
Тоді вибачаюсь за "ви прикалуєтесь".
Я на той час зустрічав тільки думку донбасців, що Яник зрадник та боягуз.
В якій пропорції було це різне ставлення донбасців до Яника хто зна.
Всё верно, только мои знакомые дали ему этот статус, после того как тот свалил в ростов и они поняли, что с концами. Пока тот выступал в Харькове и делал вид, что не сдаётся они его ждали и у себя.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:53
detroytred написав: Wirująświatła написав:
прикольно. прошу вас показать другие части "глобального конфликта" не связанные с Украиной
, а вы предлагаете гуглить помощь оказанную Украине.
Нічого прикольного. Просто не зрозумів прохання.
Газа. Тайвань (поки у холодній формі).
Портніков, до речі, навіть Арменія-Азербайджан якось до глобального відносить.
Конфлі́кт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями
Тайвань это не конфликт, а противоречия. Когда у сторон противоположные взгляды. Но до коллизий (зіткнення
) не доходит. Таких противоречий по миру миллион и в каждой семье в которой есть подросток они тоже есть. Было при ющенко когда рф перекрыла нам газ. Считайте что коллизия. Но решили быстро и полюбовно, ракеты не летели и люди не гибли. То есть до полноценного конфликта не дошло.
Как раз держать противоречия в "холодной форме" - единственный конструктивный вариант. Это не выход, но и не конфликт.
Был бы конфликт глобальным мы бы это заметили. У Израиля и арабов своё кино, в какой то мере туда вовлечены другие страны, но в небольшой, чтобы не раздувать его в глобальный. Так же и в наш с рф конфликт вовлечены страны НАТО, Пакистан, Сев.Корея, Иран но в небольшой степени. Недостаточной чтобы путин объявил войну США/странам Европы или мы объявили войну Ирану. Даже посольство Ирана в Киеве работает.
пс выше я дал ссылку как Зеленский говорит что мы защищаем демократический мир. выглядит издёвкой с учётом принуждения, бусиков и коррупции.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 12:59, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25340
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3371 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|70991
|
|
|1493
|237410
|
|
|6076
|827639
|
|