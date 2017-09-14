Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:34

Shaman написав:

Попробуйте поищите.

Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014.

Вот одна цитата:

Вадим Карасьов: "Янукович несподівано усвідомив, що опозиція не контролює Майдан".

Його злякав мітинг у п`ятницю ввечері. Він зрозумів, що ні Кличко, ні Яценюк, ні навіть міжнародні посередники, не можуть дати йому ні політичних, ні фізичних гарантій. Він зрозумів, що вони не контролюють ситуацію, і що Майдан піде в наступ. Тому він так швидко поїхав.



21 лютого увечері відбувся велелюдний Майдан — вже після виступу лідерів опозиції, на трибуну піднявся один з «сотників Самооборони Майдану» Володимир Парасюк й заявив, що Майдан не буде терпіти Януковича (який винен у розстрілі десятків майданівців) ще рік, до виборів у грудні 2014. Сотник проголосив ультиматум (гаряче підтриманий Майданом), що якщо Янукович не піде у відставку Попробуйте поищите.Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014.Вот одна цитата:

а давайте разом поіщим.Начнем з того що перших ласточок на майдан засилали люди з партії регіонів. з чернівців студентиків з європрапорами засилав фірташ.Розумію, що дехто скаже - теорія заговору... но нагадаю що порошенко був співзасновником пр і точно там в нього звязки залишились.Його участь в майдані теж залишає питання , ніби й в главарях не був , але погазувати з ескаватора на камеру встиг...(вспомнив іще кумедний випадок, як корчинський заліз на той ж ескаватор по приколу, і раптом попав в провокатори і враги як до яника так і до євромайданівців))). )Продовжаєм розмову. Хто ж ті радикали? Оказується свобода їх не контролювала... яценюк не контролював. Від правих раптом виділився до того не відомий правий сектор. Керувати правицею непомітно стали дніпропетровські, харківські ... хто їм дав грошики?Мож не все так однозначно як тут представляєси декому? Тіпа буйних западенських скакунів не за гроші а чисто за ідєю і проплачений антимайдан од донецьких бандитів?Хто платив за антимайдан теж питання...приміром Ахметов платив антимайдану чи ні?