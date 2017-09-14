Російський військово-промисловий комплекс активізував виробництво планувальних авіаційних бомб УМПБ Д-30СН, дальність яких сягає 90 км. Ці боєприпаси почали активно застосовуватися російськими військами в березні 2024 року і зараз спостерігається значне збільшення їхнього виробництва. Про це повідомляє Defense Express.
Оглядачі пишуть, що, згідно з даними українських профільних ресурсів, про нарощування виробництва Д-30СН свідчать серійні номери на фрагментах авіабомб, які застосовує противник.
За словами аналітиків, на ранніх етапах виробництво йшло повільно і до зими 2023-2024 року було виготовлено всього 110 одиниць. Однак навесні темпи збільшилися до 161 одиниці на місяць, а до травня-червня 2024 року виробництво досягло близько 600 бомб на місяць, що відповідає приблизно 20 одиницям на добу. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/672 ... -30sn-foto
Shaman написав:[b]а не треба було гратися в дик а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
Дай вам Боже ніколи не контактувати з МСЕК з будь-яких питань. Це структура яка ще і до війни була повністю корупційною, коли за групу інвалідності прямим текстом казали по медичним показникам у вас перша, але без грошей буде максимум третя. Наразі до ції годівниці додалися ТЦК.
UA написав:вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе: Status cudzoziemca "UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца «UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.
Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
Wirująświatła написав:прикольно. прошу вас показать другие части "глобального конфликта" не связанные с Украиной , а вы предлагаете гуглить помощь оказанную Украине.
Нічого прикольного. Просто не зрозумів прохання.
Газа. Тайвань (поки у холодній формі). Портніков, до речі, навіть Арменія-Азербайджан якось до глобального відносить.
Конфлі́кт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями
Тайвань это не конфликт, а противоречия. Когда у сторон противоположные взгляды. Но до коллизий (зіткнення) не доходит. Таких противоречий по миру миллион и в каждой семье в которой есть подросток они тоже есть. Было при ющенко когда рф перекрыла нам газ. Считайте что коллизия. Но решили быстро и полюбовно, ракеты не летели и люди не гибли. То есть до полноценного конфликта не дошло.
Как раз держать противоречия в "холодной форме" - единственный конструктивный вариант. Это не выход, но и не конфликт.
Был бы конфликт глобальным мы бы это заметили. У Израиля и арабов своё кино, в какой то мере туда вовлечены другие страны, но в небольшой, чтобы не раздувать его в глобальный. Так же и в наш с рф конфликт вовлечены страны НАТО, Пакистан, Сев.Корея, Иран но в небольшой степени. Недостаточной чтобы путин объявил войну США/странам Европы или мы объявили войну Ирану. Даже посольство Ирана в Киеве работает.
пс выше я дал ссылку как Зеленский говорит что мы защищаем демократический мир. выглядит издёвкой с учётом принуждения, бусиков и коррупции.
Ви вважаєте так. Інші інакше. І Холодну війну називають саме війною (хоча і Холодною), а не протиріччям.
Україна захищає демократичний світ. Захищає. Але не від смерті. Війна в Україні не є екзистенційним конфліктом для Заходу. Мова про глобальність.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 жов, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz написав:если мы прекратим прокачку газа или нефти, то на способность воевать кацапов это не повлияет никак, зато местные жлобы опять будут визжать что растут цены, что доллар дорожает, что власть не помогает всем на свете, опять людям не получится нахаляву жить.
Звучит не убедительно. Одни КАБы мордой ловят, другие газ-нефть транспортируют. В среднем все при делах. Кстати, тех парней в нафтогазе которые делают сверки с росиянцами по объмам или согласовывают вопросы по ремонтам можно смело привлекать к ответсвенности за сотрудничество с агрессором. Статья.