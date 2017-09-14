RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10340103411034210343

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:53

Російський військово-промисловий комплекс активізував виробництво планувальних авіаційних бомб УМПБ Д-30СН, дальність яких сягає 90 км. Ці боєприпаси почали активно застосовуватися російськими військами в березні 2024 року і зараз спостерігається значне збільшення їхнього виробництва. Про це повідомляє Defense Express.

Оглядачі пишуть, що, згідно з даними українських профільних ресурсів, про нарощування виробництва Д-30СН свідчать серійні номери на фрагментах авіабомб, які застосовує противник.

За словами аналітиків, на ранніх етапах виробництво йшло повільно і до зими 2023-2024 року було виготовлено всього 110 одиниць. Однак навесні темпи збільшилися до 161 одиниці на місяць, а до травня-червня 2024 року виробництво досягло близько 600 бомб на місяць, що відповідає приблизно 20 одиницям на добу.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/672 ... -30sn-foto
detroytred
 
Повідомлень: 30659
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:54

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:[b]а не треба було гратися в дик
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...

Дай вам Боже ніколи не контактувати з МСЕК з будь-яких питань. Це структура яка ще і до війни була повністю корупційною, коли за групу інвалідності прямим текстом казали по медичним показникам у вас перша, але без грошей буде максимум третя. Наразі до ції годівниці додалися ТЦК.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:59

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Диктатура - это далеко не одна экономика...

ИМХО наявність економіки, яка слабко залежить від доходів пересічних громадян - це основа диктатури. Без такої економіки диктатура швидко рухне.

Т.е. те же Эмираты - диктатура? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 8487
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:00

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  UA написав:вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе: Status cudzoziemca
"UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z
konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца
«UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.

Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.

ви вже там? 8)

Нажаль ніт.
Документ 2022 року
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:02

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:прикольно. прошу вас показать другие части "глобального конфликта" не связанные с Украиной , а вы предлагаете гуглить помощь оказанную Украине.

Нічого прикольного. Просто не зрозумів прохання.

Газа. Тайвань (поки у холодній формі).
Портніков, до речі, навіть Арменія-Азербайджан якось до глобального відносить.

Конфлі́кт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями


Тайвань это не конфликт, а противоречия. Когда у сторон противоположные взгляды. Но до коллизий (зіткнення) не доходит. Таких противоречий по миру миллион и в каждой семье в которой есть подросток они тоже есть. Было при ющенко когда рф перекрыла нам газ. Считайте что коллизия. Но решили быстро и полюбовно, ракеты не летели и люди не гибли. То есть до полноценного конфликта не дошло.

Как раз держать противоречия в "холодной форме" - единственный конструктивный вариант. Это не выход, но и не конфликт.

Был бы конфликт глобальным мы бы это заметили. У Израиля и арабов своё кино, в какой то мере туда вовлечены другие страны, но в небольшой, чтобы не раздувать его в глобальный. Так же и в наш с рф конфликт вовлечены страны НАТО, Пакистан, Сев.Корея, Иран но в небольшой степени. Недостаточной чтобы путин объявил войну США/странам Европы или мы объявили войну Ирану. Даже посольство Ирана в Киеве работает.

пс выше я дал ссылку как Зеленский говорит что мы защищаем демократический мир. выглядит издёвкой с учётом принуждения, бусиков и коррупции.


Ви вважаєте так. Інші інакше.
І Холодну війну називають саме війною (хоча і Холодною), а не протиріччям.

Україна захищає демократичний світ. Захищає.
Але не від смерті.
Війна в Україні не є екзистенційним конфліктом для Заходу.
Мова про глобальність.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 жов, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30659
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:03

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Гірше буде?
Звісно що буде. НУШ дібралась тільки до 7 класу, тому ще є 4-5 років до повного колапсу.
Не кажу вже про виїзд молоді.

Чим НУШ та Росток загрожують освітньому процесу?
_Mykola_
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  smdtranz написав:если мы прекратим прокачку газа или нефти, то на способность воевать кацапов это не повлияет никак, зато местные жлобы опять будут визжать что растут цены, что доллар дорожает, что власть не помогает всем на свете, опять людям не получится нахаляву жить.

Звучит не убедительно. Одни КАБы мордой ловят, другие газ-нефть транспортируют. В среднем все при делах.
Кстати, тех парней в нафтогазе которые делают сверки с росиянцами по объмам или согласовывают вопросы по ремонтам можно смело привлекать к ответсвенности за сотрудничество с агрессором. Статья.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 13.10.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10340103411034210343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Mimohod, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 70991
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 827639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12878)
11.10.2024 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.