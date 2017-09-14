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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:06
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви вважаєте так. Інші інакше.
І Холодну війну називають саме війною (хоча і Холодною), а не протиріччям.
можно и яйцо назвать курицей.
Ніззя.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:06
Letusrock написав:
P.S. знайомий під час подій лютого 2014 їздив в РФ по робочим питанням, то йому руські прикордонники прямо казали що реакція буде - "пару днів, хай закінчиться Олімпіада в Сочі і вам п...ц"
Це просто хотілки окремо взятого прикордонника, який навряд чи мав доступ до реальної інформації
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:11
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви вважаєте так. Інші інакше.
І Холодну війну називають саме війною (хоча і Холодною), а не протиріччям.
можно и яйцо назвать курицей.
Ніззя.
яйцо курицей низзя, а Тайвань конфликтом можно. всё понятно.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:12
_hunter написав:
Т.е. те же Эмираты - диктатура?
Не дуже, але там є всі шанси на зародження тривалої диктатури, на відміну від сучасної Японії...
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:15
sashaqbl написав:
Потім ми(точніше ви) продемонстрували хуйлу, що до повторення кримського сценарію готові...
Кримський сценарій покоїться десь на 90% на бездіяльності, усуненні від виконання своїх прямих обов'язків, функцій Турчиновим і Ко по відповідному їх посадам керуванню силовими структурами.
В 22-му очевидно, що стан Сил Оборони був іншим.
Тому щоб продемонструвати це, Зе і Ко треба було не просто показати готовність до бездіяльності, а готовність прямо і безпосередньо нейтралізувати Сили Оборони до майбутнього спротиву нападу.
Призначення Залужного та залишення атов-ців ну ніяк про це не свідчить))
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:17
Shaman написав:
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
У зелених Shaman-ів
в корупції винувати пересічні.... Занавіс.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:18
Wirująświatła написав:
яйцо курицей низзя, а Тайвань конфликтом можно. всё понятно.
Угу.
Куриця яйце лише словесні назви озвучуються.
А Тайвань -- постачання зброї та ін. ДІЇ. Які відповідають конфлікту і ведуть до зростання ескалації. Конфлікту.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:20
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
вот, что написано в документе, выданном мне в евросоюзе
: Status cudzoziemca
"UKR - Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL w związku z
konfliktem na terytorium Ukrainy." - что в переводе означает - Статус иностранца
«UKR – Иностранец, которому был присвоен номер PESEL в связи с конфликтом на территории Украины.
Для них - это какой-то там конфликт на нашей территории. не война, не агрессия росии, не военные действия.
ви вже там?
Нажаль ніт.
Документ 2022 року
Нафронтник Shaman
задоволений відповіддю. Він прикладе максимум зусилль що відправити Вас на фронт замість себе.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:20
detroytred написав:
Які відповідають конфлікту і ведуть до зростання ескалації. Конфлікту.
сколько людей погибло в 2022-2024 в результате конфликта на Тайване? сколько ракет упало на Тайвань? там конфликт и у нас конфликт, в чём разница?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:23
Letusrock написав:
Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))
Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги
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