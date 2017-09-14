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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:23
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Які відповідають конфлікту і ведуть до зростання ескалації. Конфлікту.
сколько людей погибло в 2022-2024 в результате конфликта на Тайване? сколько ракет упало на Тайвань? там конфликт и у нас конфликт, в чём разница?
Різниця у фазі, формі конфлікту.
Але мова в нас була про що?
Про яку характеристику конфлікту?
Про глобальність.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:24
BIGor написав: Shaman написав:
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
У зелених Shaman-ів
в корупції винувати пересічні.... Занавіс.
корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.
ти з тих, що з бюджету красти не можна, а от посприяти людині незаконно перетнути кордон - це ж зовсім інше, чи не так?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:25
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))
Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги
Во!
Саме це те, про що я вранці написав.
Що може старі всл самі змінять свою якість -- тобто самі почнуть вирішувати (і звісно незаконно)))
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:26
detroytred написав:
Різниця у фазі, формі конфлікту.
умерший /не родившийся человек тоже человек, просто в другой фазе? слово то одинаковое, значит означает оно одно и тоже. Только в разных фазах.
на поверку оказывается с 2022 в Тайваньском конфликте ноль погибших, у нас около 100 тыс. И ноль ракет упавших на Тайвань. В остальном да одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:28
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
У зелених Shaman-ів
в корупції винувати пересічні.... Занавіс.
корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.
Повно випадків, коли МСЕК не дають інвалідність інвалідам. Просять гроші. Ти з тих що за корупціонерів з МСЕК.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:29
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Різниця у фазі, формі конфлікту.
умерший /не родившийся человек тоже человек, просто в другой фазе? слово то одинаковое значит означает оно одно и тоже. Только в разных фазах.
Чому одразу померлий?!
А хвора людина у вас вже не людина?))
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:29
"Винні пересічні" (С) Шаман
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:31
detroytred написав:
Чому одразу померлий?!
А хвора людина у вас вже не людина?))
больной человек это что другая фаза? мы про фазы говорили.
detroytred написав:
Різниця у фазі, формі конфлікту.
Когда определение остается но его суть меняется на противоположную. Умерший человек на словах тоже человек "в другой фазе", а на деле увы нет.
ок берем ваш пример с больным. Насморк и 4я стадия рака это одно и тоже? С точки зрения определения "больной" да. По факту насморк проходит через 3 дня, а 4я стадия чревата переходом в другую фазу.
если намеренно уйти от точности определений, глобальным конфликтом можно назвать что угодно. Сотни стран имеют противоречия в "холодной фазе ".
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 13:39, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:31
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
У зелених Shaman-ів
в корупції винувати пересічні.... Занавіс.
корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.
Повно випадків, коли МСЕК не дають інвалідність інвалідам. Просять гроші. Ти з тих що за корупціонерів з МСЕК.
ні, я проти корупції. тому я в Україні, а ти закордоном.
а ще знаю ситуацію на важких виробництвах, де є профзахворювання. так от там ці профзахворювання оформлюють всі - є, немає. й так, у всіх виходить - система налагоджена. деякі потім й далі працюють там же...
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:32
Теж "Винні пересічні" (С) Шаман
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