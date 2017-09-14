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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1034310344103451034610347 ... 10349>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:23

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Які відповідають конфлікту і ведуть до зростання ескалації. Конфлікту.
сколько людей погибло в 2022-2024 в результате конфликта на Тайване? сколько ракет упало на Тайвань? там конфликт и у нас конфликт, в чём разница?

Різниця у фазі, формі конфлікту.

Але мова в нас була про що?
Про яку характеристику конфлікту?
Про глобальність.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:24

  BIGor написав:
  Shaman написав:а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...

У зелених Shaman-ів в корупції винувати пересічні.... Занавіс.

корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.

ти з тих, що з бюджету красти не можна, а от посприяти людині незаконно перетнути кордон - це ж зовсім інше, чи не так? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:25

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))

Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги

Во!
Саме це те, про що я вранці написав.
Що може старі всл самі змінять свою якість -- тобто самі почнуть вирішувати (і звісно незаконно)))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:26

  detroytred написав:Різниця у фазі, формі конфлікту.
умерший /не родившийся человек тоже человек, просто в другой фазе? слово то одинаковое, значит означает оно одно и тоже. Только в разных фазах.

на поверку оказывается с 2022 в Тайваньском конфликте ноль погибших, у нас около 100 тыс. И ноль ракет упавших на Тайвань. В остальном да одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 жов, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:28

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...

У зелених Shaman-ів в корупції винувати пересічні.... Занавіс.

корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.

Повно випадків, коли МСЕК не дають інвалідність інвалідам. Просять гроші. Ти з тих що за корупціонерів з МСЕК.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:29

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Різниця у фазі, формі конфлікту.
умерший /не родившийся человек тоже человек, просто в другой фазе? слово то одинаковое значит означает оно одно и тоже. Только в разных фазах.

Чому одразу померлий?!

А хвора людина у вас вже не людина?))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Винні пересічні" (С) Шаман
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:31

  detroytred написав:Чому одразу померлий?!

А хвора людина у вас вже не людина?))
больной человек это что другая фаза? мы про фазы говорили.
  detroytred написав:Різниця у фазі, формі конфлікту.
Когда определение остается но его суть меняется на противоположную. Умерший человек на словах тоже человек "в другой фазе", а на деле увы нет.

ок берем ваш пример с больным. Насморк и 4я стадия рака это одно и тоже? С точки зрения определения "больной" да. По факту насморк проходит через 3 дня, а 4я стадия чревата переходом в другую фазу.

если намеренно уйти от точности определений, глобальным конфликтом можно назвать что угодно. Сотни стран имеют противоречия в "холодной фазе ".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 жов, 2024 13:39, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:31

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:У зелених Shaman-ів в корупції винувати пересічні.... Занавіс.

корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.

Повно випадків, коли МСЕК не дають інвалідність інвалідам. Просять гроші. Ти з тих що за корупціонерів з МСЕК.

ні, я проти корупції. тому я в Україні, а ти закордоном. 8)

а ще знаю ситуацію на важких виробництвах, де є профзахворювання. так от там ці профзахворювання оформлюють всі - є, немає. й так, у всіх виходить - система налагоджена. деякі потім й далі працюють там же...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Теж "Винні пересічні" (С) Шаман
BIGor
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