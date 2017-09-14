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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103441034510346103471034810349>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:34

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))

Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги

Поки не можна, переліку бригад до яких можна прямо так піти ще немає.
Чи до Вашої вже можна?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:35

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))

Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги

з точки зору емоцій можу зрозуміти. Але це незаконно. а по друге дотягнутись до закордонних СЗЧ (з метою поламати ноги) майже нереально
  detroytred написав:Що може старі всл самі змінять свою якість -- тобто самі почнуть вирішувати (і звісно незаконно)))

а вистачить на всіх новачків загороджувальних загонів? чи примусовозапакованим будуть тільки лопати видавати, щоб їх легше контролювати
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 11 жов, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ні, я проти корупції. тому я в Україні, а ти закордоном.

Тобто 8 млн. емігрантів за корупцію, а всі наші чинуши, судді, депутати, дбрники, прокурори, сбу-шники - проти корупції, бо лишились на потоках в Украні? Цікаво "Зелені" думають, якщо можна так сказати.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:37

  BIGor написав:"Винні пересічні" (С) Шаман

ти сам змушуєш нагадати, що таки з аудиту тебе поперли за профнепригодність.
я тобі вже писав
корупція є різна. хтось краде з бюджету, хтось стриже пересічних

а ти мені знову випадки про корупцію на держслужбі.

ти польську вже вивчив? гадаю не дуже...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:40

  Mimohod написав:
  UA написав:
  Mimohod написав:Тут другая проблема. Эти ребята (паки) не будут встроены в нашу ментовско-бандитскую систему. У них будет своя мафия. Поэтому наши уважаемые граждане с комодами набитыми долларами медленно но уверенно станут бедными или мертвыми. Кому это надо? :lol:

Мои знакомые в Германии говорят все хорошо, все отлично... только вот арабы.
Наши уважаемые граждане рассматривают эту территорию как золотые прииски на которых жить совсем не обязательно.

Может и так, но дочь/сын в заложниках на выкуп, украденая премиум тачка и прочие радости организованной преступности.
Кто поумней тот уедет с концами, а жадных могут и потрусить.
Я присматриваюсь к жизни в Мексике, скорее всего нас ждет очень похожая жизнь с коррекцией на холодный климат.

В Мексиці є своя "Кремнієва долина", і з.п. можна прокачати до 15куе в міс., і життя не таке дороге як в СА і податки нижчі.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:43

  BIGor написав:
  Shaman написав:ні, я проти корупції. тому я в Україні, а ти закордоном.

Тобто 8 млн. емігрантів за корупцію, а всі наші чинуши, судді, депутати, дбрники, прокурори, сбу-шники - проти корупції, бо лишились на потоках в Украні? Цікаво "Зелені" думають, якщо можна так сказати.

от як демагоги перекручують. я кажу не за всіх емігрантів, а про тебе особисто - не ховайся за інших, таких бігунців, як ти там насправді не дуже багато. мої знайомі не порушували закони, коли виїздили за кордон.

й не треба узагальнювати про весь держапарат. он йди попрацюй в держадміністрацію за 8 тис грн - не хочеш? чи в податкову на рядові посади? корупція починається десь з рівня начальника відділу й вище. більше скажу - в нас некомплект судей. щось ніхто не хоче йти туди, де наркоманів та домашні побої судять, всі чомусь в господарський або в апеляційний бажають - але диво - не беруть.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:43

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))

Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги

А за співпрацю з агрессором по прокачці нафтогазу?
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:44

  Wirująświatła написав: Сотни стран имеют противоречия в "холодной фазе ".

Сотні по парам? То це локальні. Сотні локальних.

Сотні, які зішлись у протиріччі стосовно одного і того ж, то це глобальний.

З.и. труп - це якість. Хворий - теж.
Мова була про одну ознаку - глобальність.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 жов, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:44

  smdtranz написав:зато популистский порожняк бесконечно катать — эту способность наши деятели могли бы экспортировать тоннами

але ви ж порожняк женете прямо по методичці, і нічо
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В 22-му очевидно, що стан Сил Оборони був іншим.
Тому щоб продемонструвати це, Зе і Ко треба було не просто показати готовність до бездіяльності, а готовність прямо і безпосередньо нейтралізувати Сили Оборони до майбутнього спротиву нападу.

Як тоді поясните колони росгвардії зі щитами і палками?
sashaqbl
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