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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:34
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))
Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги
Поки не можна, переліку бригад до яких можна прямо так піти ще немає.
Чи до Вашої вже можна?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:35
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))
Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги
з точки зору емоцій можу зрозуміти. Але це незаконно. а по друге дотягнутись до закордонних СЗЧ (з метою поламати ноги) майже нереально
detroytred написав:
Що може старі всл самі змінять свою якість -- тобто самі почнуть вирішувати (і звісно незаконно)))
а вистачить на всіх новачків загороджувальних загонів? чи примусовозапакованим будуть тільки лопати видавати, щоб їх легше контролювати
Востаннє редагувалось Letusrock
в П'ят 11 жов, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:35
Shaman написав:
ні, я проти корупції. тому я в Україні, а ти закордоном.
Тобто 8 млн. емігрантів за корупцію, а всі наші чинуши, судді, депутати, дбрники, прокурори, сбу-шники - проти корупції, бо лишились на потоках в Украні? Цікаво "Зелені" думають, якщо можна так сказати.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:37
BIGor написав:
"Винні пересічні" (С) Шаман
ти сам змушуєш нагадати, що таки з аудиту тебе поперли за профнепригодність.
я тобі вже писав
корупція є різна. хтось краде з бюджету, хтось стриже пересічних
а ти мені знову випадки про корупцію на держслужбі.
ти польську вже вивчив? гадаю не дуже...
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:40
Mimohod написав: UA написав: Mimohod написав:
Тут другая проблема. Эти ребята (паки) не будут встроены в нашу ментовско-бандитскую систему. У них будет своя мафия. Поэтому наши уважаемые граждане с комодами набитыми долларами медленно но уверенно станут бедными или мертвыми. Кому это надо?
Мои знакомые в Германии говорят все хорошо, все отлично... только вот арабы.
Наши уважаемые граждане рассматривают эту территорию как золотые прииски на которых жить совсем не обязательно.
Может и так, но дочь/сын в заложниках на выкуп, украденая премиум тачка и прочие радости организованной преступности.
Кто поумней тот уедет с концами, а жадных могут и потрусить.
Я присматриваюсь к жизни в Мексике, скорее всего нас ждет очень похожая жизнь с коррекцией на холодный климат.
В Мексиці є своя "Кремнієва долина", і з.п. можна прокачати до 15куе в міс., і життя не таке дороге як в СА і податки нижчі.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:43
BIGor написав: Shaman написав:
ні, я проти корупції. тому я в Україні, а ти закордоном.
Тобто 8 млн. емігрантів за корупцію, а всі наші чинуши, судді, депутати, дбрники, прокурори, сбу-шники - проти корупції, бо лишились на потоках в Украні? Цікаво "Зелені" думають, якщо можна так сказати.
от як демагоги перекручують. я кажу не за всіх емігрантів, а про тебе особисто - не ховайся за інших, таких бігунців, як ти там насправді не дуже багато. мої знайомі не порушували закони, коли виїздили за кордон.
й не треба узагальнювати про весь держапарат. он йди попрацюй в держадміністрацію за 8 тис грн - не хочеш? чи в податкову на рядові посади? корупція починається десь з рівня начальника відділу й вище. більше скажу - в нас некомплект судей. щось ніхто не хоче йти туди, де наркоманів та домашні побої судять, всі чомусь в господарський або в апеляційний бажають - але диво - не беруть.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:43
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Цікавий і безкоштовний спосіб індивідуальної євроінтеграції - йти в тцк добровільно і переконувати що тебе конче необхідно відправити на навчання закордон))
Не треба в ТЦК йти - можна прямо в бригаду вже.
Але я б за таке поламав ноги
А за співпрацю з агрессором по прокачці нафтогазу?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:44
Wirująświatła написав:
Сотни стран имеют противоречия в "холодной фазе ".
Сотні по парам? То це локальні. Сотні локальних.
Сотні, які зішлись у протиріччі стосовно одного і того ж, то це глобальний.
З.и. труп - це якість. Хворий - теж.
Мова була про одну ознаку - глобальність.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 11 жов, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:44
smdtranz написав:
зато популистский порожняк бесконечно катать — эту способность наши деятели могли бы экспортировать тоннами
але ви ж порожняк женете прямо по методичці, і нічо
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:47
detroytred написав:
В 22-му очевидно, що стан Сил Оборони був іншим.
Тому щоб продемонструвати це, Зе і Ко треба було не просто показати готовність до бездіяльності, а готовність прямо і безпосередньо нейтралізувати Сили Оборони до майбутнього спротиву нападу.
Як тоді поясните колони росгвардії зі щитами і палками?
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