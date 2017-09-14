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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:48
detroytred написав:
Сотні по парам? То це локальні. Сотні локальних.
какие страны втянуты в Тайваньский конфликт кроме Тайваня и Китая?
еслишо США не признаёт де факто независимость Тайваня
В 1979 году дипломатические отношения между США и Тайванем были прекращены, договор 1955 года был аннулирован, а Д. Картер объявил о выводе с Тайваня американского военного контингента[2].
но чтобы продолжить хоть какие то официальные отношения был принят такой закон
В марте 2018 года в США был принят закон, который разрешил официальные поездки американских чиновников высшего ранга на Тайвань и официальные поездки тайваньских чиновников высшего ранга в США[4].
понимаете разницу между нашим и Тайваньским конфликтом? две разные планеты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 13:57, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:49
Letusrock написав:
а вистачить на всіх новачків загороджувальних загонів? чи примусовозапакованим будуть тільки лопати видавати, щоб їх легше контролювати
Заградзагони - це офіційно. Законно...
А я про інший варіант. Іншу "архітектуру".
Аля, як п'яток "дідів" тримають в руках сотню "салаг". Кількість салаг не має значення..
Тільки структура буде не рівня дідів солдат-сержантів, а з комчастини! вниз до цих дідів-сержантів.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 11 жов, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:53
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Сотні по парам? То це локальні. Сотні локальних.
какие страны втянуты в Тайваньский конфликт?
Ліньки..
Чесно - ліньки копатись уточнювати.
Для мене достатньо, що за США тягнуться майже всі союзники. Що за Китаєм його союзники.
Куди глобальніше-то?
Да і пара парі рознь.
Навіть лише пара США-Китай окремо - це глобальне явище.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 11 жов, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:59
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:59
detroytred написав: Letusrock написав:
а вистачить на всіх новачків загороджувальних загонів? чи примусовозапакованим будуть тільки лопати видавати, щоб їх легше контролювати
Заградзагони - це офіційно. Законно...
А я про інший варіант. Іншу "архітектуру".
Аля, як п'яток "дідів" тримають в руках сотню "салаг". Кількість салаг не має значення..
Тільки структура буде не рівня дідів солдат-сержантів, а з комчастини! вниз до цих дідів-сержантів.
Досить вже провокаціями займатися
не кличте лихо на свою пенсіонерську дупу
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:00
detroytred написав:
Сотні по парам? То це локальні. Сотні локальних.
detroytred написав:
Навіть пари США-Китай окремо - це глобальне явище.
я прекращаю этот спор. У вас 5 тузов в колоде. То попарные конфликты - локальные, то США Китай уже глобальный. К каждой ситуации отдельная логика.
detroytred написав:
І звідки ви вигадали "в котором мы защищаем границу ЕС и США"?
detroytred написав:
Україна захищає демократичний світ. Захищає.
Защищаем что, если не границы, идеологию, ценности? мы сами то хоть какую-то идеологию имеем, чтобы чужую защищать. Про ценности аналогичный вопрос.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:03
fox767676 написав: detroytred написав: Letusrock написав:
а вистачить на всіх новачків загороджувальних загонів? чи примусовозапакованим будуть тільки лопати видавати, щоб їх легше контролювати
Заградзагони - це офіційно. Законно...
А я про інший варіант. Іншу "архітектуру".
Аля, як п'яток "дідів" тримають в руках сотню "салаг". Кількість салаг не має значення..
Тільки структура буде не рівня дідів солдат-сержантів, а з комчастини! вниз до цих дідів-сержантів.
Досить вже провокаціями займатися
не кличте лихо на свою пенсіонерську дупу
Що ж ви такий нестійкий-то?
Лише якась думка лише на якомусь хфорумі від якось безіменного пенса викликає у вас отаку реакцію та побоювання.
Це капець...
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:04
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
У зелених Shaman-ів
в корупції винувати пересічні.... Занавіс.
корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.
ти з тих, що з бюджету красти не можна, а от посприяти людині незаконно перетнути кордон - це ж зовсім інше, чи не так?
Корупція виникає тільки тоді, коли створенні умови чиновників. Крапка.
Корупція це вина тільки і виключно влади.
Більше нікого. Поліції не діють хабарів, тому що українців нових завезли? Ні. Змінили поліцію.
Хабарі гаску не несуть, бо українців нових свідомих завезли? Ні, бо знищили систему
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 11 жов, 2024 14:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:05
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Сотні по парам? То це локальні. Сотні локальних.
detroytred написав:
Навіть пари США-Китай окремо - це глобальне явище.
я прекращаю этот спор. У вас 5 тузов в колоде. То попарные конфликты - локальные, то США Китай уже глобальный. К каждой ситуации отдельная логика.
Звісно.
Бо є різниця між парою США-Китай і навіть двома великими групами аля десяток Зімбабве проти десятка БуркінаФ.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:08
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Заградзагони - це офіційно. Законно...
А я про інший варіант. Іншу "архітектуру".
Аля, як п'яток "дідів" тримають в руках сотню "салаг". Кількість салаг не має значення..
Тільки структура буде не рівня дідів солдат-сержантів, а з комчастини! вниз до цих дідів-сержантів.
Досить вже провокаціями займатися
не кличте лихо на свою пенсіонерську дупу
Що ж ви такий нестійкий-то?
Лише якась думка лише на якомусь хфорумі від якось безіменного пенса викликає у вас отаку реакцію та побоювання.
Це капець...
то ви злочини проти прав людини пропагуєте як нормальність
погріваєте гоїв вікном овертона, вивчаєте настрої
ото вам рішучий фідбек від інтелектуалів
від народу буде значно жорсткіше
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