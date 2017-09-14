|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:10
Бетон написав:
Корупція виникає тільки тоді, коли створенні умови чиновників. Крапка.
Корупція це вина тільки і виключно влади.
Більше нікого. Поліції не діють хабарів, тому що українців нових завезли? Ні. Змінили поліцію.
Хабарі гаску не несуть, бо українців нових свідомих завезли? Ні, бо знищили систему
+100
Умови для корупції створює саме влада. Від неї залежить її рівень.
Пересічний діє в залежності від умов, в яких опинився. Які йому створила влада, регулятори, управлінці.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30673
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:11
detroytred написав:
Аля, як п'яток "дідів" тримають в руках сотню "салаг". Кількість салаг не має значення..
В армії доступу до зброї нема. Всі в ЗАКРИТОМУ приміщенні за колючою проволокою. І на стороні дідів офіцери.
А зара серед молодших офіцерів добрячий процент таких ж бусифікованих).
Нема ніякого місця розміщення частини. Держава свідомо забила на більшіть потреб військових, багато що купляється за свої, ніяких бань нема, рем майстерень, та да даж паливом заправляються за свої.
І живуть часто поміж людьми в населених пунктах. Чисто гіпотетичний випадок з марсу. 4 героїчних котики після виходу з позицій вживали в прифронтовому населеному пункті алкоголь три дні. і як пишуть в львіній половині протоколів- після розпиття спиртних напоїв на почві внєзапно виниклої неприязні...
один встав зза столу, взяв чужий автомат і прострілив коліна іншому.
Ваш хід пан полковник ? Як 5 дємбєлєй можуть рішити цю ситуацію? І по якому принципу Ви тих дідів одбирати будете? По бойовитості? Так бойовиті часто вживають воду смєлості, особливо після виходу з позицій.
Не без того , що прєдложєна Вами модель управління практикується, но це не панацея.
тут не 18р пацанята і всі без судимостей.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:11
detroytred написав:
Бо є різниця між парою США-Китай і навіть двома великими групами аля десяток Зімбабве проти десятка БуркінаФ.
США сам отказался от функций мирового полицейского, в частности слабой реакцией на аннексию Крыма и остальные события 2014 года. Для Китая открылось окно возможностей крутить путиным в свою пользу и даже давить эскалацией конфликта рф-Украина на США. Где тут конфликт. Если бы у США отобрали право и возможности вмешаться в 2014 году, тогда да конфликт. Но они сами умыли руки, усилив этим Китай. Соответственно всё что сейчас происходит это дальнейшее усиления Китая, потому что США и далее не хочет вмешиваться. Свято место пусто не бывает, политически США сливает Украину, только медленно. Чтобы ни к одному действующему президенту не было претензий. "делали что могли" вам ответят все начиная от Обамы и Меркель.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3371 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:15
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Т.е. те же Эмираты - диктатура?
Не дуже, але там є всі шанси на зародження тривалої диктатури, на відміну від сучасної Японії...
А современный Китай?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8492
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:18
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
У зелених Shaman-ів
в корупції винувати пересічні.... Занавіс.
корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. ...
Вопрос не в видах коррупции. А в том как с ней (не)борется государство.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8492
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:18
fox767676 написав:
то ви злочини проти прав людини пропагуєте як нормальність
погріваєте гоїв вікном овертона, вивчаєте настрої
ото вам рішучий фідбек від інтелектуалів
від народу буде значно жорсткіше
То ви вигадуєте, що я щось пропагую, ще й визначаю, як нормалість.
Не вигадуйте.
Є варіанти розвитку подій.
Які століттями існували і можуть існувати.
Оскільки вище торкнулися лише зміни "якості" свіжих мобілізованих, то я нагадав, що і старі кадри теж можуть змінитися.
Брехню припиняте.
Яке вивчення, які вікна, який підігрів на хфорумі з сотні макс. учасників та читачів?!
І тим паче, що зараз пару сторінок і все це забудеться напрочь...
Логічно хоча б мисліть, коли отаку дурню вигадуєте-припусуєте.
Або... ну перехреститься або сплюньте, якщо такий вразливий))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30673
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:19
_hunter написав:
А современный Китай?
А Китай відчує всі наслідки диктатури, як в часи Мао. В них диктатура ще тримається на колишніх зовнішніх інвестиціях, але досить скоро (10-20 років) нас чекає гучне падіння. ИМХО.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3865
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:19
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
корупція є різна. є крадуть з бюджету, є збирають з пересічних за надання неправомірних дозволів. як раніше написали МСЕК дійсно була годувальниця й раніше, а зараз просто це стало актуальніше. до війни ТЦК не були такою годівницею, як зараз й близько.
Повно випадків, коли МСЕК не дають інвалідність інвалідам. Просять гроші. Ти з тих що за корупціонерів з МСЕК.
ні, я проти корупції. тому я в Україні, а ти закордоном.
...
Так и я против всего плохого и за все хорошее
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8492
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:21
Конфликт не глобальный
он касается только несчастных украинцев в Украине
среди прочих маркеров - не выдают военнообязанных бегунцов, не давят на выходцев из РФ на Западе. В 2МВ преследовали японцев не глядя на гражданство, и немцев (в США поямгче т.к. на 30% там с немецкими корнями). успех путинферштейнов на выборах, отсутствие целей демонтажа кремлевского режима и тем более демилитаризации рф.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2161
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:24
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
А современный Китай?
А Китай відчує всі наслідки диктатури, як в часи Мао.
При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8492
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|71009
|
|
|1493
|237438
|
|
|6076
|827687
|
|