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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10346103471034810349

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:25

  Banderlog написав:Не без того , що прєдложєна Вами модель управління практикується, но це не панацея.

Не практикується.
Ви ключову відмінну деталь впустили -- з комчастини вниз до отих дідів.
Комчастини разом з офіцерами (частиною офіцерів) і буде очолювати, керувати оцю систему.

Ну щоб салаги (ті, хто не хоче. Хоч солдати, хоч офіцери)) свої функції виконували...


І разом з отими чотирма піде один дід. Для контролю.

З.и. може і не ходити. Тільки оті четверо знатимуть, що по поверненні буде покарання. І може, як ото Олександр вказав.
А так чому не пиячити-то, якщо покарання недостатнє?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 жов, 2024 14:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?

ИМХО диктатура в Китаї не стійка і як тільки буде економічний колапс - її знесуть. А за компанію і Кіма в КНДР
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:36

Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами

тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:38

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?

ИМХО диктатура в Китаї не стійка

Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял? :roll:
_hunter
 
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