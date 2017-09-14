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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:25
Banderlog написав:
Не без того , що прєдложєна Вами модель управління практикується, но це не панацея.
Не практикується.
Ви ключову відмінну деталь впустили -- з комчастини вниз до отих дідів.
Комчастини разом з офіцерами (частиною офіцерів) і буде очолювати, керувати оцю систему.
Ну щоб салаги (ті, хто не хоче. Хоч солдати, хоч офіцери)) свої функції виконували...
І разом з отими чотирма піде один дід. Для контролю.
З.и. може і не ходити. Тільки оті четверо знатимуть, що по поверненні буде покарання. І може, як ото Олександр вказав.
А так чому не пиячити-то, якщо покарання недостатнє?
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 11 жов, 2024 14:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:27
_hunter написав:
При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?
ИМХО диктатура в Китаї не стійка і як тільки буде економічний колапс - її знесуть. А за компанію і Кіма в КНДР
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:36
Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами
тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.
і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:38
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?
ИМХО диктатура в Китаї не стійка
Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?
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