Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:46

ЛАД написав: Во-вторых, я писал о продолжении войны. Сегодня у него просматриваются неплохие шансы на успех. Единственное, могу оговориться - я не работаю в Генштабе и не имею их информации, ориентируюсь на то, что пишут и говорят воины, "эксперты" и депутаты. Если сообщения о 100 тыс. (или больше) сзч, о проблемах с мобилизацией и т.д неправда, тогда расклады меняются. Во-вторых, я писал овойны.Единственное, могу оговориться - я не работаю в Генштабе и не имею их информации, ориентируюсь на то, что пишут и говорят воины, "эксперты" и депутаты. Если сообщения о 100 тыс. (или больше) сзч, о проблемах с мобилизацией и т.д неправда, тогда расклады меняются.

Давайте проаналізуємо що змінилось за 2 останні роки.Територія майже не змінилась.Мінуси в нас:- мотивація армії впала- західна допомога зменшуєтьсяПлюси:- ми отримали можливість наносити удари вглиб РФ- за 2 роки в РФ значно зменшились можливості - тобто зменшилась кількість техніки, снарядів і т.д. Весь арсенал озброєння РФ вже спробуваний і не буде новинкою для ЗСУ. Можливо це не сильно впливає на поле бою сьогодні, але точно сильно впливає на довгострокове ведення війни.Щодо кількості мобрезерву, то особливих змін за 2 роки не відбулось. І в РФ і в нас ті самі проблеми, які усугубились.Отже рахунок 2:2. Я вважаю плюси приблизно рівноцінні мінусам.Отже баланс сил за 2 роки не змінився сильно. Тобто РФ як і "мала можливості перемогти та і має їх сьогодні". Але пройшло 2 роки.Чи розуміє це путін? Думаю ні. Думаю він продовжує вірити у перемогу як і 2 роки тому. Якби хтось(наприклад Захід) пояснив путіну це так: "Чувак, ти маєш перевагу по усім показникам і вже воюєш 3 роки. Може ти ще провоюєш 3-5 років і нічого не досягнеш? Може краще миритись щоб не було гірше, все-таки чорні лебеді трапляються?". То тоді путін би реально подумав про мир.Я маю на дію на Трампа що він це зробить.