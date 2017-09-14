|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:36
Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами
тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.
і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1781
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:38
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?
ИМХО диктатура в Китаї не стійка
Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8495
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:40
Letusrock написав:
Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами
тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.
і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))
Ну а что еще он может сказать? - "текущее законодательство дырявое - нужно от 10ти лет выезд запретить"?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8495
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:42
_hunter написав:
Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?
Має: диктаторство може закріпитися тільки там, де є джерела фінансування незалежні від доходів народу (з продажу корисних копалин, інвестицій із закордону, тощо). Там де таких джерел нема - диктатори й 10 років не тримаються при владі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3876
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:45
_hunter написав: Letusrock написав:
Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами
тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.
і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))
Ну а что еще он может сказать? - "текущее законодательство дырявое - нужно от 10ти лет выезд запретить"?
не підказуйте
.
А ще замість літнього табору можна школярів відвозити на літо у підвали біля ЛБЗ, щоб набирались ненависті "по завітам Корчинського". Навчання закордоном "не на часі"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1781
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:46
У нього такі ж шанси на успіх як і 2 роки тому(після звільнення Херсона).
ЛАД написав:
Во-вторых, я писал о продолжении
войны. Сегодня у него просматриваются неплохие шансы на успех.
Единственное, могу оговориться - я не работаю в Генштабе и не имею их информации, ориентируюсь на то, что пишут и говорят воины, "эксперты" и депутаты. Если сообщения о 100 тыс. (или больше) сзч, о проблемах с мобилизацией и т.д неправда, тогда расклады меняются.
Давайте проаналізуємо що змінилось за 2 останні роки.
Територія майже не змінилась.
Мінуси в нас:
- мотивація армії впала
- західна допомога зменшується
Плюси:
- ми отримали можливість наносити удари вглиб РФ
- за 2 роки в РФ значно зменшились можливості - тобто зменшилась кількість техніки, снарядів і т.д. Весь арсенал озброєння РФ вже спробуваний і не буде новинкою для ЗСУ. Можливо це не сильно впливає на поле бою сьогодні, але точно сильно впливає на довгострокове ведення війни.
Щодо кількості мобрезерву, то особливих змін за 2 роки не відбулось. І в РФ і в нас ті самі проблеми, які усугубились.
Отже рахунок 2:2. Я вважаю плюси приблизно рівноцінні мінусам.
Отже баланс сил за 2 роки не змінився сильно. Тобто РФ як і "мала можливості перемогти та і має їх сьогодні". Але пройшло 2 роки.
Чи розуміє це путін? Думаю ні. Думаю він продовжує вірити у перемогу як і 2 роки тому. Якби хтось(наприклад Захід) пояснив путіну це так: "Чувак, ти маєш перевагу по усім показникам і вже воюєш 3 роки. Може ти ще провоюєш 3-5 років і нічого не досягнеш? Може краще миритись щоб не було гірше, все-таки чорні лебеді трапляються?". То тоді путін би реально подумав про мир.
Я маю на дію на Трампа що він це зробить.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5602
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:49
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Бо є різниця між парою США-Китай і навіть двома великими групами аля десяток Зімбабве проти десятка БуркінаФ.
США сам отказался от функций мирового полицейского, в частности слабой реакцией на аннексию Крыма и остальные события 2014 года. Для Китая открылось окно возможностей крутить путиным в свою пользу и даже давить эскалацией конфликта рф-Украина на США. Где тут конфликт. Если бы у США отобрали право и возможности вмешаться в 2014 году, тогда да конфликт. Но они сами умыли руки, усилив этим Китай. Соответственно всё что сейчас происходит это дальнейшее усиления Китая, потому что США и далее не хочет вмешиваться. Свято место пусто не бывает, политически США сливает Украину, только медленно. Чтобы ни к одному действующему президенту не было претензий. "делали что могли" вам ответят все начиная от Обамы и Меркель.
Не відмовились.
У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).
Нуланд і овсі відчебучила...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30667
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:49
Fox News називає «план перемоги» Зеленського «програшною авантюрою»
Ребекка Коффлер виділяє п'ять причин, чому план Зеленського не має шансів:
-План не пропонує чіткого шляху до успіху, а мрії про НАТО і перемогу над Росією залишаються недосяжними.
-Росія поступово просувається на полі бою, а Україна потерпає від атак, які руйнують її енергетику. Змінити ситуацію буде вкрай складно.
-Перевага Росії в чисельності та зброї.
-Росія втричі більша, що дозволяє Путіну вести війну «до останнього українця».
-Економічна перевага Росії.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1781
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:51
andrijk777 написав:
- мотивація армії впала
Це ключове. Серед знайомих, які були ярі патріоти і добровільно пішли в ЗСУ, зараз майже всі мають консенсус: весною 2025 будуть йти в СЗЧ. Бусифіковані непатріоти вже йдуть масово і ще жодного із них не те що не посадили, а навіть в СІЗО не забрали. Максимум повторно бусифікували.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 11 жов, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3876
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:52
то все по заповіту посла у ВеликоБританії
діти, що вчаться за кордоном - "майбутня еліта України", одразу 1-2ий сорт
для них ще бонуси потрібно буде вигадати щоб повернулися
закони приймають про подвійне громадянство
ті, що залишаються - "військозобов'язанні козаченьки казарми-фортеці", сорт 3й
ніхто не хоче бути 3м
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 11 жов, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2164
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|71012
|
|
|1493
|237454
|
|
|6076
|827701
|
|