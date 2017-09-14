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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103441034510346103471034810349>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:36

Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами

тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:38

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?

ИМХО диктатура в Китаї не стійка

Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:40

  Letusrock написав:
Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами

тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))

Ну а что еще он может сказать? - "текущее законодательство дырявое - нужно от 10ти лет выезд запретить"? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?

Має: диктаторство може закріпитися тільки там, де є джерела фінансування незалежні від доходів народу (з продажу корисних копалин, інвестицій із закордону, тощо). Там де таких джерел нема - диктатори й 10 років не тримаються при владі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:45

  _hunter написав:
  Letusrock написав:
Лісовий: Ми спостерігаємо за тим, як багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами

тривожиться він..
Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

і клеїть дурня вдаючи що ключовим фактуром виїзду є бажання отримати європейський диплом))

Ну а что еще он может сказать? - "текущее законодательство дырявое - нужно от 10ти лет выезд запретить"? :lol:

не підказуйте :shock: .
А ще замість літнього табору можна школярів відвозити на літо у підвали біля ЛБЗ, щоб набирались ненависті "по завітам Корчинського". Навчання закордоном "не на часі"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:46

  ЛАД написав:Во-вторых, я писал о продолжении войны. Сегодня у него просматриваются неплохие шансы на успех. Единственное, могу оговориться - я не работаю в Генштабе и не имею их информации, ориентируюсь на то, что пишут и говорят воины, "эксперты" и депутаты. Если сообщения о 100 тыс. (или больше) сзч, о проблемах с мобилизацией и т.д неправда, тогда расклады меняются.

У нього такі ж шанси на успіх як і 2 роки тому(після звільнення Херсона).
Давайте проаналізуємо що змінилось за 2 останні роки.
Територія майже не змінилась.
Мінуси в нас:
- мотивація армії впала
- західна допомога зменшується
Плюси:
- ми отримали можливість наносити удари вглиб РФ
- за 2 роки в РФ значно зменшились можливості - тобто зменшилась кількість техніки, снарядів і т.д. Весь арсенал озброєння РФ вже спробуваний і не буде новинкою для ЗСУ. Можливо це не сильно впливає на поле бою сьогодні, але точно сильно впливає на довгострокове ведення війни.

Щодо кількості мобрезерву, то особливих змін за 2 роки не відбулось. І в РФ і в нас ті самі проблеми, які усугубились.
Отже рахунок 2:2. Я вважаю плюси приблизно рівноцінні мінусам.
Отже баланс сил за 2 роки не змінився сильно. Тобто РФ як і "мала можливості перемогти та і має їх сьогодні". Але пройшло 2 роки.

Чи розуміє це путін? Думаю ні. Думаю він продовжує вірити у перемогу як і 2 роки тому. Якби хтось(наприклад Захід) пояснив путіну це так: "Чувак, ти маєш перевагу по усім показникам і вже воюєш 3 роки. Може ти ще провоюєш 3-5 років і нічого не досягнеш? Може краще миритись щоб не було гірше, все-таки чорні лебеді трапляються?". То тоді путін би реально подумав про мир.

Я маю на дію на Трампа що він це зробить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:49

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо є різниця між парою США-Китай і навіть двома великими групами аля десяток Зімбабве проти десятка БуркінаФ.
США сам отказался от функций мирового полицейского, в частности слабой реакцией на аннексию Крыма и остальные события 2014 года. Для Китая открылось окно возможностей крутить путиным в свою пользу и даже давить эскалацией конфликта рф-Украина на США. Где тут конфликт. Если бы у США отобрали право и возможности вмешаться в 2014 году, тогда да конфликт. Но они сами умыли руки, усилив этим Китай. Соответственно всё что сейчас происходит это дальнейшее усиления Китая, потому что США и далее не хочет вмешиваться. Свято место пусто не бывает, политически США сливает Украину, только медленно. Чтобы ни к одному действующему президенту не было претензий. "делали что могли" вам ответят все начиная от Обамы и Меркель.

Не відмовились.

У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).

Нуланд і овсі відчебучила...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:49

Fox News називає «план перемоги» Зеленського «програшною авантюрою»
Ребекка Коффлер виділяє п'ять причин, чому план Зеленського не має шансів:
-План не пропонує чіткого шляху до успіху, а мрії про НАТО і перемогу над Росією залишаються недосяжними.
-Росія поступово просувається на полі бою, а Україна потерпає від атак, які руйнують її енергетику. Змінити ситуацію буде вкрай складно.
-Перевага Росії в чисельності та зброї.
-Росія втричі більша, що дозволяє Путіну вести війну «до останнього українця».
-Економічна перевага Росії.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:- мотивація армії впала

Це ключове. Серед знайомих, які були ярі патріоти і добровільно пішли в ЗСУ, зараз майже всі мають консенсус: весною 2025 будуть йти в СЗЧ. Бусифіковані непатріоти вже йдуть масово і ще жодного із них не те що не посадили, а навіть в СІЗО не забрали. Максимум повторно бусифікували.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 жов, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:52

то все по заповіту посла у ВеликоБританії
діти, що вчаться за кордоном - "майбутня еліта України", одразу 1-2ий сорт
для них ще бонуси потрібно буде вигадати щоб повернулися
закони приймають про подвійне громадянство
ті, що залишаються - "військозобов'язанні козаченьки казарми-фортеці", сорт 3й
ніхто не хоче бути 3м
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 11 жов, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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