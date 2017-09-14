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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1034510346103471034810349>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:один
втикова передача не доходить до низу. З якого ви взяли що офіцери розділяють інтереси комчастини ? А не хочуть самі в сзч? )
Це ще мож якогось дуже розумного "Успіха" який бумажки кудись пише, приструнить з 4ма дідами. Або смутьянів отказників вичислити і провести роботу.
А так на кожних 4 ненапасешся ідейних тверезих дідів. І шо він може? Зброю забрати? В окрему кімнату в сейф закрити?
Як то Вам пояснити , що строєм на війні не ходять? ) це ж мільйон людей з побутом на самоорганізації... допустим скільки грошей мав на руках солдат в казармі?
Зараз на карточці вільно може бути сотні тисяч. Ви розумієте які можливості дають такі гроші? Спиртне і алкоголь привозять мало не на передок.
Зона бойових дій ж не очіплена заград отрядами) маршрутки їздять? Магазини роблять. Та й ніяких утисків для цивільних нема. Ну стоїть пару блокпостів трасою на запоріжжя. У військових паролі питають) а у цивільних що? Вбрав цивілку і пішов. Чи може по запоріжжі облави з перевірками документів? Мобільні ж тож на руках, бо звязок лиш на мобілках.
Нема державного підходу, а передача управління на місця приводить до анархії. Та даж на позиції люди заходять по 2, 3 чоловіка. Пошлеш з кожним діда?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Та даж на позиції люди заходять по 2, 3 чоловіка. Пошлеш з кожним діда?

Так сусід так і служив пів року, бо на позиції завжди був хоча б 1 "дід". А потім послали 10 бусифікованих самих і вони в першу ж ніч додому пішли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:59

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:снова о полезных хомячках ...

1) Полезный хомячок пишет, что рашисты прут, Украина территории теряет. Ещё месяц и будут под Запорожье (с) И.А.
Это всегда на эмоциях, всегда на надрыве.
Раша не прёт а уже давно стоит в Васильевке, это в 30км. от Запорожья. Орехов от Запорожья в 45км.

Гугл говорит другое
Запорожье - Васильевка = 55 км
Запорожье - Орехов = 53 км

И это до окраин Запорожья
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:59

  Letusrock написав:
Fox News називає «план перемоги» Зеленського «програшною авантюрою»


fox-76 news!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:00

  Letusrock написав:
Fox News називає «план перемоги» Зеленського «програшною авантюрою»
Ребекка Коффлер виділяє п'ять причин, чому план Зеленського не має шансів:
-План не пропонує чіткого шляху до успіху, а мрії про НАТО і перемогу над Росією залишаються недосяжними.
-Росія поступово просувається на полі бою, а Україна потерпає від атак, які руйнують її енергетику. Змінити ситуацію буде вкрай складно.
-Перевага Росії в чисельності та зброї.
-Росія втричі більша, що дозволяє Путіну вести війну «до останнього українця».
-Економічна перевага Росії.

Було б дивно, якби респівський Fox News написав щось інакше ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:снова о полезных хомячках ...

1) Полезный хомячок пишет, что рашисты прут, Украина территории теряет. Ещё месяц и будут под Запорожье (с) И.А.
Это всегда на эмоциях, всегда на надрыве.
Раша не прёт а уже давно стоит в Васильевке, это в 30км. от Запорожья. Орехов от Запорожья в 45км.

Гугл говорит другое
Запорожье - Васильевка = 55 км
Запорожье - Орехов = 53 км

И это до окраин Запорожья
Снаряди можуть летіти по прямій
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:05

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?

Має: диктаторство може закріпитися тільки там, де є джерела фінансування незалежні від доходів народу (з продажу корисних копалин, інвестицій із закордону, тощо). Там де таких джерел нема - диктатори й 10 років не тримаються при владі.

вы куда то в сторону от своего начального определения сваливаетесь постоянно.
Я правильно новое определение понял - диктатура считается диктатурой только если она 50+ лет продержалась? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вы куда то в сторону от своего начального определения сваливаетесь постоянно.
Я правильно новое определение понял - диктатура считается диктатурой только если она 50+ лет продержалась? 🤔

Ну як мінімум до смерті диктатора чи його передачі наступнику, а не як Петлюра: посидіти трохи у влади і звалити.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 жов, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Снаряди можуть летіти по прямій


Зайшов в карту гугл навчився виміряти відстань лінійкою.
Висновок, пескіт як завжди на своїй хвилі.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:14

  BeneFuckTor написав:
  GALeon написав:Снаряди можуть летіти по прямій


Зайшов в карту гугл навчився виміряти відстань лінійкою.
Висновок, пескіт як завжди на своїй хвилі.

це називається "У вас не закритий перелом. У вас - відкритий"
whois2010
 
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