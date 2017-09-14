ЛАД написав:В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.
Все вірно. Президент Янукович, якого обрала в основному Східна Україна і Крим, бежал, поджав хвост. І він не просто бежал, він фактично зрадив Україну, зливши її путіну. За кого голосував Харків в 2010 році? Але ви маніпулятивно перекидаєте відповідальність на когось іншого. В розслідуванні головне не вийти на самого себе.
Янукович, действительно, бежал. А вы не помните от кого и почему он бежал? В укр. Вики об этом ни слова. Попробуйте поищите. Да, он не Сальвадор Альенде и не готов был рисковать жизнью. А радикалы высказывали серьёзные угрозы и их не устраивало соглашение, подписанное Кличко, Яценюком и Тягнибоком свидетелями чего выступили МИД Штайнмайер, Сикорский и от МИД Франции Фурнье по которому выборы президента должны были состояться до конца 2014. Вот одна цитата:
Вадим Карасьов: "Янукович несподівано усвідомив, що опозиція не контролює Майдан". Його злякав мітинг у п`ятницю ввечері. Він зрозумів, що ні Кличко, ні Яценюк, ні навіть міжнародні посередники, не можуть дати йому ні політичних, ні фізичних гарантій. Він зрозумів, що вони не контролюють ситуацію, і що Майдан піде в наступ. Тому він так швидко поїхав.
Його злякало усвідомлення того, що опозиція не контролює Майдан, і гарантувати йому майбутнє політичне і навіть фізичне життя вони не можуть. Грубо кажучи, він злякався народу, тому що побачив, що народ політиків вже не слухає.
21 лютого увечері відбувся велелюдний Майдан — вже після виступу лідерів опозиції, на трибуну піднявся один з «сотників Самооборони Майдану» Володимир Парасюк й заявив, що Майдан не буде терпіти Януковича (який винен у розстрілі десятків майданівців) ще рік, до виборів у грудні 2014. Сотник проголосив ультиматум (гаряче підтриманий Майданом), що якщо Янукович не піде у відставку до ранку, то самооборона піде на штурм
http://surl.li/zhvirm И вы уже тоже начинаете обвинять "Східну Україну". Кстати, за Януковича проголосовали не только восток и Крым, но и юг.Да и в некоторых других областях во 2 туре за него проголосовало немало. Почему-то об этом "забывают". Так вспомните, что он тогда сбежал сначала в Харьков, где должен был состояться съезд депутатов юго-востока. Он рассчитывал на поддержку съезда. Представьте, что было бы, если бы съезд поддержал его. Запросто могла начаться гражданская война. Но депутаты отказались поддержать Януковича. После этого он уже решил сбежать в Россию.
Так я звинувачую Східну Україну і Крим в тому що вони обрали Януковича. І маю підстави. А ви звинувачуєте Майдан в тому що він став причиною агресії путіна. Так, формально це так. Але -Майдан був не просто так а проти Януковича, дальше дивись вище -Повід для агресора не потрібен, він знайде будь-який. В 2022 який був повід? Ніякого. Просто напав, без причини. Він міг напасти і в 2014 без причини.
Banderlog написав:............ а давайте разом поіщим. Начнем з того що перших ласточок на майдан засилали люди з партії регіонів. з чернівців студентиків з європрапорами засилав фірташ. Розумію, що дехто скаже - теорія заговору... но нагадаю що порошенко був співзасновником пр і точно там в нього звязки залишились. ......... приміром Ахметов платив антимайдану чи ні?
Уже писал, по Майдану очень много вопросов и практически нет ответов и информации для них. Так что обсуждать сегодня бессмысленно. Можно только придумывать теории заговора. Почва благодатная, есть где развернуться. Сегодня можно только обсуждать результаты. Я лично больших достижений не вижу.
Це ключове. Серед знайомих, які були ярі патріоти і добровільно пішли в ЗСУ, зараз майже всі мають консенсус: весною 2025 будуть йти в СЗЧ. Бусифіковані непатріоти вже йдуть масово і ще жодного із них не те що не посадили, а навіть в СІЗО не забрали. Максимум повторно бусифікували.
Ні це не ключове. Або одне з ключових, якщо у вас 4-5 ключових. Мотивовані люди з палками програють немотивованому кулеметнику. Будуть заставляти. Рф якось заставляє своїх солдат і ми зможемо. Головне бажання.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 11 жов, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:вы куда то в сторону от своего начального определения сваливаетесь постоянно. Я правильно новое определение понял - диктатура считается диктатурой только если она 50+ лет продержалась? 🤔
Ну як мінімум до смерті диктатора чи його передачі наступнику, а не як Петлюра: посидіти трохи у влади і звалити.
по этому - уже третьему определению - в ммре вообше только одна диктатура была/есть...
andrijk777 написав:Ні це не ключове. Мотивовані люди з палками програють немотивованому кулеметнику. Будуть заставляти. Рф якось заставляє своїх солдат і ми зможемо. Головне бажання.
Ми не москалі: а) в нас народ не такий слухняний б) коли бачу який безлад в системі освіти, точно такий безлад в ТЦК, де не можуть просто виконати закон, то мені слабо віриться, що на фронті можуть краще організувати.
Сусід розповідав приблизно таку історію: він йшов на позицію, вистрілював весь свій боєзапас "в бік ворожих позицій" за кілька хвилин і просто чекав на кінець чергування. Такого кулеметника палками легко затикають
ЛАД написав:Вы принципиально не хотите понять и увидеть разницу между сдачей Крыма в 2014 и ситуацией 2021? Кстати, не обязательно в 2021, решить вопросы можно было и в 2020, и в 2018, и даже раньше. А не спорить о том, кто правильно читает Минские договорённости. Сдача Крыма - позор, т.к. мы продемонстрировали полное нежелание защищать свою территорию, трусость и импотентность нашей армии и руководства страны. Договор о мире (тогда это называлось бы как-то иначе - войны-то не было), признание, например, независимости Л/ДНР, возможно, ещё какие-то уступки - не позор, а нормальная международная практика. Чехословакия разделилась - словаки хотели отделиться и создать своё отдельное государство. И никто в мире не расценил это как позор. Великобритания в 1921 практически дала независимость Ирландии (в статусе доминиона) и тоже никто не считал это позором. Или вы Минские договорённости тоже считаете позором?
Крим - це здача без бою. Мінськ - це поразка і документальне визнання цієї поразки бісля бою. Оборона на Донбасі, бажання воювати дали нам кілька років миру. Потім ми(точніше ви) продемонстрували хуйлу, що до повторення кримського сценарію готові...
Это ложь. Никто такого не продемонстрував. Стремление к миру не равно готовности сдаться. И я говорю о том, что какая-то договоренность = решение вопроса (на основе Минска или ещё как-то) позволило бы избежать сегодняшней войны. И, возможно, надолго, а не на "кілька років", как Минск. Сегодня мы точно так же будем вынуждены договариваться, только в гораздо худших условиях, чем до войны. Так договорённость до войны была бы позором?
И опять обвинения в адрес кого-то? А, может, давайте я обвиню вас? Очень конструктивно. В войне виноват исключительно Путин. А вот в том, что её не предотвратили... Можно поговорить, но не вижу большого смысла. Кстати, были и такие, которые и Минск называли предательством и позором. Может, скажете, что и тогда надо было продолжать воевать, а не подписывать соглашения?
P.s. Пробачте, а звідки ви самі? Просто для уточнення, бо коли ви пишете "ми(точніше ви)" не зовсім зрозуміло, про кого йде мова.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 жов, 2024 15:44, всього редагувалось 2 разів.