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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10346103471034810349

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:35

  BIGor написав:
  Shaman написав:а оці всі кошти МСЕК та ТЦК - їх же не з бюджету вкрали? звідки ж вони взялися? може пересічні принесли - які проти корупції, але для себе порішати треба...
У зелених Shaman-ів в корупції винувати пересічні.... Занавіс.
Зверніть увагу
Знову питання винуватості/не винуватості тих чи інших осіб за ЇХ дії.
Я пропоную просто скласти для себе якусь табличку де
а - є відсоток вини влади , яка створила умови , по яких люди платять МСЕК
б - є відсоток вини чиновника МСЕК який ВЗЯВ гроші...
в - є відсоток вини ЛЮДИНИ яка заплатила чиновнику МСЕК

От ці три а+б+в=100%
І для мене особисто
а=10%, б=30%, в=60%
І тепер кожен з нас може скласти свій відсотковий рівень відповідальності за СВОЇ дії.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І для мене особисто
а=10%, б=30%, в=60%

В кожного своя точка зору. Для мене десь а=90%, б=9%, в=1%
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Може ще по конкретній людині треба дивитися ?
Одна справа 30 річний офіцер активіст всього і вся
Інша - 55 річний рядовий інтроверт
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 11 жов, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:49

  detroytred написав:Не відмовились.

У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).

Нуланд і овсі відчебучила...
когда США введут в Украину войска или хот ябы авиацией поддержат? Языком можно щебетать что угодно. Особенно перед воборами. А потом её пыл осадят в конгрессе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:53

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Ні це не ключове.
Мотивовані люди з палками програють немотивованому кулеметнику.
Будуть заставляти. Рф якось заставляє своїх солдат і ми зможемо. Головне бажання.

Ми не москалі:
а) в нас народ не такий слухняний
б) коли бачу який безлад в системі освіти, точно такий безлад в ТЦК, де не можуть просто виконати закон, то мені слабо віриться, що на фронті можуть краще організувати.

Сусід розповідав приблизно таку історію: він йшов на позицію, вистрілював весь свій боєзапас "в бік ворожих позицій" за кілька хвилин і просто чекав на кінець чергування. Такого кулеметника палками легко затикають

А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?

В ТЦК і на фронті однозначно ситуація краще, адже там люди ДОБРОВІЛЬНО йдуть.
І в нас би йшли, але влада вважає, що "гроші - то поганий мотиватор" краще самі їх вкрадуть
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 жов, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:55

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Зверніть увагу
Знову питання винуватості/не винуватості тих чи інших осіб за ЇХ дії.
Я пропоную просто скласти для себе якусь табличку де
а - є відсоток вини влади , яка створила умови , по яких люди платять МСЕК
б - є відсоток вини чиновника МСЕК який ВЗЯВ гроші...
в - є відсоток вини ЛЮДИНИ яка заплатила чиновнику МСЕК

От ці три а+б+в=100%
І для мене особисто
а=10%, б=30%, в=60%
І тепер кожен з нас може скласти свій відсотковий рівень відповідальності за СВОЇ дії.
В кожного своя точка зору. Для мене десь а=90%, б=9%, в=1%
Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владою
2 Простий приклад
Влада прийняла закон про те що ви називаєте бусифікацією(450депутатів+опа президента+кабмін=1000 осібб)
Для того щоб цей закон виконувався підвязали 300 000 силовиків(поліція+тцк+мсек+суди)
А населення дулі крутить..., ба більше з 10 млн військовозобовязаних - 1 млн в ЗСУ , а серед ще 9 млн цих 300 000+ не можу мобілізувати хоча б ще 300 000
Виходить система рівнянь
а+б+в=100%
в>а+б
А тепер спробуйте зробити так , щоб Ваші цифри зробили вірним це рівняння.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владо

Навпаки: влада визначає межі допустимого для чиновників, які визначають межі допустимого для народу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владо

Навпаки: влада визначає межі допустимого для чиновників, які визначають межі допустимого для народу.
Так визначає
Але народ САМОСТІЙНО приймає рішення які межі виконувати, а які ігнорувати.
Якби те що ВИЗНАЧИЛА влада на 100% виконувалось населенням- тоді б можна було говорити про 100% відповідальності влади за прийняті нею рішення
Але ж це далеко не так.
8 млн (20% за кордоном) - хоча влада пробує шантажувати ці 8 млн -вони на 100% бачили в дупі рішення влади
9 млн військовозобовязаних в середині Держави - з них 1-2 млн навіть не виконав ЗАКОН про реєстрацію в резерв+ (знову 20% на 100% не виконали рішення)
а раз не виконали , то влада за ЇХ рішення -відповідальності не несе...

Це з прикладів негативних
Тепер приклади позитивні
Влада до вчорашнього дня змішувала з лайном принципи економічного бронювання...
а мільйони волонтерів донатять... хто грошима, хто безкоштовною працею( при чому навіть ті хто за кордоном)....

Тому уважніше розгляньте
budivelnik
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