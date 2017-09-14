RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1034710348103491035010351 ... 10353>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Може ще по конкретній людині треба дивитися ?
Одна справа 30 річний офіцер активіст всього і вся
Інша - 55 річний рядовий інтроверт
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 11 жов, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:49

  detroytred написав:Не відмовились.

У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).

Нуланд і овсі відчебучила...
когда США введут в Украину войска или хот ябы авиацией поддержат? Языком можно щебетать что угодно. Особенно перед воборами. А потом её пыл осадят в конгрессе.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25347
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:53

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Ні це не ключове.
Мотивовані люди з палками програють немотивованому кулеметнику.
Будуть заставляти. Рф якось заставляє своїх солдат і ми зможемо. Головне бажання.

Ми не москалі:
а) в нас народ не такий слухняний
б) коли бачу який безлад в системі освіти, точно такий безлад в ТЦК, де не можуть просто виконати закон, то мені слабо віриться, що на фронті можуть краще організувати.

Сусід розповідав приблизно таку історію: він йшов на позицію, вистрілював весь свій боєзапас "в бік ворожих позицій" за кілька хвилин і просто чекав на кінець чергування. Такого кулеметника палками легко затикають

А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?

В ТЦК і на фронті однозначно ситуація краще, адже там люди ДОБРОВІЛЬНО йдуть.
І в нас би йшли, але влада вважає, що "гроші - то поганий мотиватор" краще самі їх вкрадуть
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 жов, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.07.22
Подякував: 698 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:55

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Зверніть увагу
Знову питання винуватості/не винуватості тих чи інших осіб за ЇХ дії.
Я пропоную просто скласти для себе якусь табличку де
а - є відсоток вини влади , яка створила умови , по яких люди платять МСЕК
б - є відсоток вини чиновника МСЕК який ВЗЯВ гроші...
в - є відсоток вини ЛЮДИНИ яка заплатила чиновнику МСЕК

От ці три а+б+в=100%
І для мене особисто
а=10%, б=30%, в=60%
І тепер кожен з нас може скласти свій відсотковий рівень відповідальності за СВОЇ дії.
В кожного своя точка зору. Для мене десь а=90%, б=9%, в=1%
Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владою
2 Простий приклад
Влада прийняла закон про те що ви називаєте бусифікацією(450депутатів+опа президента+кабмін=1000 осібб)
Для того щоб цей закон виконувався підвязали 300 000 силовиків(поліція+тцк+мсек+суди)
А населення дулі крутить..., ба більше з 10 млн військовозобовязаних - 1 млн в ЗСУ , а серед ще 9 млн цих 300 000+ не можу мобілізувати хоча б ще 300 000
Виходить система рівнянь
а+б+в=100%
в>а+б
А тепер спробуйте зробити так , щоб Ваші цифри зробили вірним це рівняння.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28068
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владо

Навпаки: влада визначає межі допустимого для чиновників, які визначають межі допустимого для народу.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.07.22
Подякував: 698 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владо

Навпаки: влада визначає межі допустимого для чиновників, які визначають межі допустимого для народу.
Так визначає
Але народ САМОСТІЙНО приймає рішення які межі виконувати, а які ігнорувати.
Якби те що ВИЗНАЧИЛА влада на 100% виконувалось населенням- тоді б можна було говорити про 100% відповідальності влади за прийняті нею рішення
Але ж це далеко не так.
8 млн (20% за кордоном) - хоча влада пробує шантажувати ці 8 млн -вони на 100% бачили в дупі рішення влади
9 млн військовозобовязаних в середині Держави - з них 1-2 млн навіть не виконав ЗАКОН про реєстрацію в резерв+ (знову 20% на 100% не виконали рішення)
а раз не виконали , то влада за ЇХ рішення -відповідальності не несе...

Це з прикладів негативних
Тепер приклади позитивні
Влада до вчорашнього дня змішувала з лайном принципи економічного бронювання...
а мільйони волонтерів донатять... хто грошима, хто безкоштовною працею( при чому навіть ті хто за кордоном)....

Тому уважніше розгляньте
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28068
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?

В ТЦК і на фронті однозначно ситуація краще, адже там люди ДОБРОВІЛЬНО йдуть.
І в нас би йшли, але влада вважає, що "гроші - то поганий мотиватор" краще самі їх вкрадуть

Якщо в них ситуація в усьому краща то чого вони не можуть виграти вже 2+ років?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:14

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?

Має: диктаторство може закріпитися тільки там, де є джерела фінансування незалежні від доходів народу (з продажу корисних копалин, інвестицій із закордону, тощо). Там де таких джерел нема - диктатори й 10 років не тримаються при владі.

Які джерела були у Гітлера?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30723
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:15

  flyman написав:Історики кажуть, що коли читаєм, що за часів гетьманщини вмерло скільки то там віруючих іудейської віри, то це не означає, що вмерли всі фізично, напр. при переході в християнство вважалося що "змарл"
прикольно. я не знал)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25347
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1034710348103491035010351 ... 10353>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 827776
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (517)
11.10.2024 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.