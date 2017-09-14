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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:40
Може ще по конкретній людині треба дивитися ?
Одна справа 30 річний офіцер активіст всього і вся
Інша - 55 річний рядовий інтроверт
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 11 жов, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:49
detroytred написав:
Не відмовились.
У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).
Нуланд і овсі відчебучила...
когда США введут в Украину войска или хот ябы авиацией поддержат? Языком можно щебетать что угодно. Особенно перед воборами. А потом её пыл осадят в конгрессе.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:53
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Ні це не ключове.
Мотивовані люди з палками програють немотивованому кулеметнику.
Будуть заставляти. Рф якось заставляє своїх солдат і ми зможемо. Головне бажання.
Ми не москалі:
а) в нас народ не такий слухняний
б) коли бачу який безлад в системі освіти, точно такий безлад в ТЦК, де не можуть просто виконати закон, то мені слабо віриться, що на фронті можуть краще організувати.
Сусід розповідав приблизно таку історію: він йшов на позицію, вистрілював весь свій боєзапас "в бік ворожих позицій" за кілька хвилин і просто чекав на кінець чергування. Такого кулеметника палками легко затикають
А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:54
andrijk777 написав:
А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?
В ТЦК і на фронті однозначно ситуація краще, адже там люди ДОБРОВІЛЬНО
йдуть.
І в нас би йшли, але влада вважає, що "гроші - то поганий мотиватор" краще самі їх вкрадуть
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 11 жов, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:55
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Зверніть увагу
Знову питання винуватості/не винуватості тих чи інших осіб за ЇХ дії.
Я пропоную просто скласти для себе якусь табличку де
а - є відсоток вини влади , яка створила умови , по яких люди платять МСЕК
б - є відсоток вини чиновника МСЕК який ВЗЯВ гроші...
в - є відсоток вини ЛЮДИНИ яка заплатила чиновнику МСЕК
От ці три а+б+в=100%
І для мене особисто
а=10%, б=30%, в=60%
І тепер кожен з нас може скласти свій відсотковий рівень відповідальності за СВОЇ дії.
В кожного своя точка зору. Для мене десь а=90%, б=9%, в=1%
Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владою
2 Простий приклад
Влада прийняла закон про те що ви називаєте бусифікацією(450депутатів+опа президента+кабмін=1000 осібб)
Для того щоб цей закон виконувався підвязали 300 000 силовиків(поліція+тцк+мсек+суди)
А населення дулі крутить..., ба більше з 10 млн військовозобовязаних - 1 млн в ЗСУ , а серед ще 9 млн цих 300 000+ не можу мобілізувати хоча б ще 300 000
Виходить система рівнянь
а+б+в=100%
в>а+б
А тепер спробуйте зробити так , щоб Ваші цифри зробили вірним це рівняння.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:00
budivelnik написав:
Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владо
Навпаки: влада визначає межі допустимого для чиновників, які визначають межі допустимого для народу.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:08
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Це не точка зору
Це навіть не фантазія
Це маячня божевільного....
1 Не може частка бути більшою від цілого....
У нас
населення-ціле, часткою якого є чиновники, частку яких можна назвати владо
Навпаки: влада визначає межі допустимого для чиновників, які визначають межі допустимого для народу.
Так визначає
Але народ САМОСТІЙНО приймає рішення які межі виконувати, а які ігнорувати.
Якби те що ВИЗНАЧИЛА влада на 100% виконувалось населенням- тоді б можна було говорити про 100% відповідальності влади за прийняті нею рішення
Але ж це далеко не так.
8 млн (20% за кордоном) - хоча влада пробує шантажувати ці 8 млн -вони на 100% бачили в дупі рішення влади
9 млн військовозобовязаних в середині Держави - з них 1-2 млн навіть не виконав ЗАКОН про реєстрацію в резерв+ (знову 20% на 100% не виконали рішення)
а раз не виконали , то влада за ЇХ рішення -відповідальності не несе...
Це з прикладів негативних
Тепер приклади позитивні
Влада до вчорашнього дня змішувала з лайном принципи економічного бронювання...
а мільйони волонтерів донатять... хто грошима, хто безкоштовною працею( при чому навіть ті хто за кордоном)....
Тому уважніше розгляньте
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:08
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А в РФ ситуація краща в цьому плані?
В РФ порядок в освіті, ТЦК, на фронті?
В ТЦК і на фронті однозначно ситуація краще, адже там люди ДОБРОВІЛЬНО
йдуть.
І в нас би йшли, але влада вважає, що "гроші - то поганий мотиватор" краще самі їх вкрадуть
Якщо в них ситуація в усьому краща то чого вони не можуть виграти вже 2+ років?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:14
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?
Має: диктаторство може закріпитися тільки там, де є джерела фінансування незалежні від доходів народу (з продажу корисних копалин, інвестицій із закордону, тощо). Там де таких джерел нема - диктатори й 10 років не тримаються при владі.
Які джерела були у Гітлера?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:15
flyman написав:
Історики кажуть, що коли читаєм, що за часів гетьманщини вмерло скільки то там віруючих іудейської віри, то це не означає, що вмерли всі фізично, напр. при переході в християнство вважалося що "змарл"
прикольно. я не знал)
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