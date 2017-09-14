RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 103481034910350103511035210353>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Продовжаєм розмову. Хто ж ті радикали? Оказується свобода їх не контролювала... яценюк не контролював. Від правих раптом виділився до того не відомий правий сектор.


интересно было ставить в тупик смирных майдановцев вопросом за кого они - за ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶о̶в̶ ̶и̶л̶и̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶с̶т̶о̶в̶
более системных протестунов или более эффективых правосеков, которых сходу успели записать в "титушки"
Правда, Кива с Мосийчуком єту войну уже как русскомирцы встретили.
С первомайдановскими радикалами типа "поры" схожая фигня, половина стали русскомирцами\рыгунами еще до 2го майдана
fox767676
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:якщо в них ситуація в усьому краща то чого вони не можуть виграти вже 2+ років?

а) ситуація була значно гірша за нашу і стала кращою тільки десь наприкінці 2023 р.
б) ситуація поки що не кардинально краща тільки трохи.
в) в них гроші не безлімітні
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.07.22
Подякував: 698 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Які джерела були у Гітлера?
спочатку (33-37 р.) це ті ресурси, які мали б йти на виплату репарацій, потім (38+) основним джерелом було - пограбування інших народів (Жидів, Чехів, Поляків, Українців)...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.07.22
Подякував: 698 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:20

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:якщо в них ситуація в усьому краща то чого вони не можуть виграти вже 2+ років?

а) ситуація була значно гірша за нашу і стала кращою тільки десь наприкінці 2023 р.
б) ситуація поки що не кардинально краща тільки трохи.
в) в них гроші не безлімітні

Ви ж стверджуєте що це ключовий фактор. Якщо ситуація була значно гірша а стала краща і це ключовий фактор то і успіхи на фронті мали стати кращі(у РФ) наприкінці 2023р до сьогодні(а це вже рік!). Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.

Ми точно в одній Україні живемо? Хіба за рік ЗСУ не перейшли від стану "Ще трохи піднажмемо і буде кава в Ялті" до "щодня доводиться відступати на "більш вигідні позиції""
Хай краще Успіх розповість на скільки впала комплектація штату марсіян за рік.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.07.22
Подякував: 698 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:26

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.

Ми точно в одній Україні живемо? Хіба за рік не перейшли від стану "Ще трохи і буде кава в Ялті" до "щодня доводиться відступати на "більш вигідні позиції""

Ви оцінюєте ситуацію на фронті по словах(фантазіях) окремих людей? Прикольно.
Давайте я вам скажу що ми завтра візьмемо Москву. :D :D Ситуація на фронті від цього сильно покращиться? :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:32

Дюрі-бачі
Та Успіх може розповідати все що хоче. Якщо ситуація у нас сильно погіршилась але за рік лінія фронту майже не змінилась то є тільки 2 варіанти: або ви/Успіх брешете/перебільшуєте погіршення ситуації або цей фактор не є критичним. ВСЕ.
Я більше схиляюсь що 2 варіанту, хоча і перший трохи має місце.
*я не вважаю що цей фактор не має значення, просто входить до 4-5 головних факторів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:34

  andrijk777 написав:..........
У нього такі ж шанси на успіх як і 2 роки тому(після звільнення Херсона).
Давайте проаналізуємо що змінилось за 2 останні роки.
Територія майже не змінилась.
Мінуси в нас:
- мотивація армії впала
- західна допомога зменшується
Плюси:
- ми отримали можливість наносити удари вглиб РФ
- за 2 роки в РФ значно зменшились можливості - тобто зменшилась кількість техніки, снарядів і т.д. Весь арсенал озброєння РФ вже спробуваний і не буде новинкою для ЗСУ. Можливо це не сильно впливає на поле бою сьогодні, але точно сильно впливає на довгострокове ведення війни.

Щодо кількості мобрезерву, то особливих змін за 2 роки не відбулось. І в РФ і в нас ті самі проблеми, які усугубились.
Отже рахунок 2:2. Я вважаю плюси приблизно рівноцінні мінусам.
Отже баланс сил за 2 роки не змінився сильно. Тобто РФ як і "мала можливості перемогти та і має їх сьогодні". Але пройшло 2 роки.

И с количеством у нас проблемы (и пока больше, чем у них) и, главное, с качеством. О сзч 2 года назад слышно не было, и о бусификации тоже. Успиз и другие 2 года назад писали совсем другие посты. У РФ в общем ничего не изменилось. кроме повышения выплат.
О снижении количества снарядов, ракет. Может, и есть, но не заметно. Кроме того, появляются др. варианты, например КАБы, которых раньше не было.
Я уже не говорю об энергетике и пр.

Я маю на дію на Трампа що він це зробить.

Подивимось. Я такої надії не маю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30723
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Цього взагалі немає
Звісно: Авдіївка, Вугледар, Торецьк, а скоро Покровськ, Селидове, Курахів - це ніщо.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.07.22
Подякував: 698 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:42

  andrijk777 написав:...............
Так я звинувачую Східну Україну і Крим в тому що вони обрали Януковича. І маю підстави.
А ви звинувачуєте Майдан в тому що він став причиною агресії путіна.
Так, формально це так. Але
-Майдан був не просто так а проти Януковича, дальше дивись вище
-Повід для агресора не потрібен, він знайде будь-який. В 2022 який був повід? Ніякого. Просто напав, без причини. Він міг напасти і в 2014 без причини.

Так почему вы "звинувачуєте Східну Україну і Крим" (юг опять "забыли"?)?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30723
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 103481034910350103511035210353>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 827779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (517)
11.10.2024 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.