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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:15
Banderlog написав:
Продовжаєм розмову. Хто ж ті радикали? Оказується свобода їх не контролювала... яценюк не контролював. Від правих раптом виділився до того не відомий правий сектор.
интересно было ставить в тупик смирных майдановцев вопросом за кого они - за ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶о̶в̶ ̶и̶л̶и̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶с̶т̶о̶в̶
более системных протестунов или более эффективых правосеков, которых сходу успели записать в "титушки"
Правда, Кива с Мосийчуком єту войну уже как русскомирцы встретили.
С первомайдановскими радикалами типа "поры" схожая фигня, половина стали русскомирцами\рыгунами еще до 2го майдана
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:16
andrijk777 написав:
якщо в них ситуація в усьому краща то чого вони не можуть виграти вже 2+ років?
а) ситуація була значно гірша за нашу і стала кращою тільки десь наприкінці 2023 р.
б) ситуація поки що не кардинально краща тільки трохи.
в) в них гроші не безлімітні
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:19
ЛАД написав:
Які джерела були у Гітлера?
спочатку (33-37 р.) це ті ресурси, які мали б йти на виплату репарацій, потім (38+) основним джерелом було - пограбування інших народів (Жидів, Чехів, Поляків, Українців)...
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:20
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
якщо в них ситуація в усьому краща то чого вони не можуть виграти вже 2+ років?
а) ситуація була значно гірша за нашу і стала кращою тільки десь наприкінці 2023 р.
б) ситуація поки що не кардинально краща тільки трохи.
в) в них гроші не безлімітні
Ви ж стверджуєте що це ключовий фактор
. Якщо ситуація була значно гірша а стала краща і це ключовий фактор то і успіхи на фронті мали стати кращі(у РФ) наприкінці 2023р до сьогодні(а це вже рік!). Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:23
andrijk777 написав:
Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.
Ми точно в одній Україні живемо? Хіба за рік ЗСУ не перейшли від стану "Ще трохи піднажмемо і буде кава в Ялті" до "щодня доводиться відступати на "більш вигідні позиції""
Хай краще Успіх розповість на скільки впала комплектація штату марсіян за рік.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:26
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.
Ми точно в одній Україні живемо? Хіба за рік не перейшли від стану "Ще трохи і буде кава в Ялті" до "щодня доводиться відступати на "більш вигідні позиції""
Ви оцінюєте ситуацію на фронті по словах(фантазіях) окремих людей? Прикольно.
Давайте я вам скажу що ми завтра візьмемо Москву.
Ситуація на фронті від цього сильно покращиться?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:32
Дюрі-бачі
Та Успіх може розповідати все що хоче. Якщо ситуація у нас сильно погіршилась але за рік лінія фронту майже не змінилась то є тільки 2 варіанти: або ви/Успіх брешете/перебільшуєте погіршення ситуації або цей фактор не є критичним. ВСЕ.
Я більше схиляюсь що 2 варіанту, хоча і перший трохи має місце.
*я не вважаю що цей фактор не має значення, просто входить до 4-5 головних факторів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:34
andrijk777 написав:
..........У нього такі ж шанси на успіх як і 2 роки тому(після звільнення Херсона).
Давайте проаналізуємо що змінилось за 2 останні роки.
Територія майже не змінилась.
Мінуси в нас:
- мотивація армії впала
- західна допомога зменшується
Плюси:
- ми отримали можливість наносити удари вглиб РФ
- за 2 роки в РФ значно зменшились можливості - тобто зменшилась кількість техніки, снарядів і т.д. Весь арсенал озброєння РФ вже спробуваний і не буде новинкою для ЗСУ. Можливо це не сильно впливає на поле бою сьогодні, але точно сильно впливає на довгострокове ведення війни.
Щодо кількості мобрезерву, то особливих змін за 2 роки не відбулось. І в РФ і в нас ті самі проблеми, які усугубились.
Отже рахунок 2:2. Я вважаю плюси приблизно рівноцінні мінусам.
Отже баланс сил за 2 роки не змінився сильно. Тобто РФ як і "мала можливості перемогти та і має їх сьогодні". Але пройшло 2 роки.
И с количеством у нас проблемы (и пока больше, чем у них) и, главное, с качеством. О сзч 2 года назад слышно не было, и о бусификации тоже. Успиз и другие 2 года назад писали совсем другие посты. У РФ в общем ничего не изменилось. кроме повышения выплат.
О снижении количества снарядов, ракет. Может, и есть, но не заметно. Кроме того, появляются др. варианты, например КАБы, которых раньше не было.
Я уже не говорю об энергетике и пр.
Я маю на дію на Трампа що він це зробить.
Подивимось. Я такої надії не маю.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:38
andrijk777 написав:
Цього взагалі немає
Звісно: Авдіївка, Вугледар, Торецьк, а скоро Покровськ, Селидове, Курахів - це ніщо.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:42
andrijk777 написав:
...............
Так я звинувачую Східну Україну і Крим в тому що вони обрали Януковича. І маю підстави.
А ви звинувачуєте Майдан в тому що він став причиною агресії путіна.
Так, формально це так. Але
-Майдан був не просто так а проти Януковича, дальше дивись вище
-Повід для агресора не потрібен, він знайде будь-який. В 2022 який був повід? Ніякого. Просто напав, без причини. Він міг напасти і в 2014 без причини
.
Так почему вы "звинувачуєте Східну Україну і Крим" (юг опять "забыли"?)?
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