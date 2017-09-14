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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1034910350103511035210353>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:44

  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:Повністю підтримую. Активна частина суспільства (хто міг би спровокувати вибух) або на війні, або мертві / виїхали / відкупились / перейшли на сторону Б.
майдан сделали деньги и 30-50 тыс человек. Сколько надо денег не в курсе (но их там 100% кормили). а 50 тыс человек не так уж и много. В домайданные времена на разные дни города / концерты и побольше собиралось. Так что всё возможно, в Украине гораздо больше недовольных чем 50 тыс. Поэтому Киев особо не прессуют повестками и бусиками а самую активную часть населения 18-25 вообще не призывают. Власть в курсе где может рвануть.

На майдані не все було по 50 тис. В окремі звичайні дні зовсім мала к-ть перебувала. А гроші в моєму регіоні дуже часто звичайні пересічні громадяни охоче здавали у великих к-тях. Навіть думаю, що була можливість і поживитись на них.
  Banderlog написав:Хто ж ті радикали? Оказується свобода їх не контролювала... яценюк не контролював.

Так запитайте голову федерації рукопашу гопак.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:46

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Я лично больших достижений не вижу.

1. Ми не схожі на Білорусь.
2. Нам допомагає Європа і США.

1. Мы и до Майдана были "не схожі".
2. Спасибо за помощь, но я предпочёл, чтобы не было войны, гибели украинцев и всех разрушений. И пусть бы не помогали. И посмотрим простят ли нам огромные долги за эту войну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сегодня мы точно так же будем вынуждены договариваться, только в гораздо худших условиях, чем до войны.
Так договорённость до войны была бы позором?

"Дагаворьонность да вайни" була б демонстрацією відкритих дверей. Запрошенням до вторгнення.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:47

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Цього взагалі немає
Звісно: Авдіївка, Вугледар, Торецьк, а скоро Покровськ, Селидове, Курахів - це ніщо.
Так від названого відмінусуйте 1300 км квадратних курської області і вийдете на нуль..а то й в плюс на нашу користь
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В ТЦК і на фронті однозначно ситуація краще, адже там люди ДОБРОВІЛЬНО йдуть.
І в нас би йшли, але влада вважає, що "гроші - то поганий мотиватор" краще самі їх вкрадуть

Влада не вважає, що гроші поганий мотиватор. Просто грошей в нас нема стільки.
Рашка прострала все зібране за 20 років. При тому, що мала непогані нафтогазові доходи...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шольц: До кінця року поставимо в Україну новий пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро
До кінця 2024 року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії й Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Володимиром Зеленським 11 жовтня.

За словами Шольца, в новий пакет внесли також системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, зенітні самохідні установки Gepard, керовані гаубиці, броньовані авто, бойові дрони, радари та боєприпаси.

"У наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 млрд євро ми вже внесли в наш бюджет – це є пряма двостороння військова допомога", – сказав канцлер Німеччини.


Партнери не підтримують Україну ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:51

У Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять.

Про це оголосила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка та освітянка Наталія Піпа, а сам документ уже з'явився на сайті Верховної Ради.

"Ми зобовʼязали усі школи надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що виходячи з уроку діти, а подекуди й вчителі – переходять на російську.

Щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та всій території школи", – написала Піпа.

Поданий законопроєкт вводить до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

"Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку.

Ніхто не буде карати дітей чи сварити, це неправильний підхід до питання. Але ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів та батьків: "Пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська)", – вважає Піпа.

Чому, на думку нардепки, цей законопроєкт важливий?
За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Депутатка пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

"Діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.

Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською", – каже Наталія Піпа.

Що може змінити законопроєкт №12086
Згідно з законопроєктом, вчителі не зможуть переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи.

Натомість вчителі та директори зможуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Також законопроєкт пропонує батькам школярів долучатися до створення та підтримання українськомовного середовища в закладі освіти.

При цьому законопроєкт не буде порушувати права національних меншин, наголошує Наталія Піпа.

У документі виділено випадки, які не вважатимуться порушенням обов’язку створювати для здобувачів освіти українськомовне освітнє середовище, зокрема:

навчання, поряд із державною мовою, мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, чи корінного народу;
забезпечення державою вивчення та застосування в освітньому процесі англійської мови;
сприяння вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти;
викладання у закладах освіти однієї або декількох дисциплін двома чи більше мовами (державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу);
право вільного вибору мови освітнього процесу приватними закладами освіти (за винятком мови, що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом).

тяжело наверное жить с фамилией Пипа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 жов, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:52

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...............
Так я звинувачую Східну Україну і Крим в тому що вони обрали Януковича. І маю підстави.
А ви звинувачуєте Майдан в тому що він став причиною агресії путіна.
Так, формально це так. Але
-Майдан був не просто так а проти Януковича, дальше дивись вище
-Повід для агресора не потрібен, він знайде будь-який. В 2022 який був повід? Ніякого. Просто напав, без причини. Він міг напасти і в 2014 без причини.

Так почему вы "звинувачуєте Східну Україну і Крим" (юг опять "забыли"?)?
Тому що ПЕВНІ дії населення , а саме
а - протистояння в заміні філії РПЦ на ПЦУ
б - протистояння в мовному питанні
в - протистояння в питанні вектора руху(ЄС/НАТО)
СТВОРИЛИ ВРАЖЕННЯ в російської верхівки , що ідеї руССоміра в цих областях живі.

І саме розчарування пуйла в цих враженнях і привели до того що саме ці області( і населення) піддаються масованим бомбардуванням...
Стандартна форма помсти педераційників ( згадайте репресії українського населення наприклад того ж петра1 за те що Мазепа (на думку петра) зрадив)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:52

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Т.е. те же Эмираты - диктатура?

Не дуже, але там є всі шанси на зародження тривалої диктатури, на відміну від сучасної Японії...

А современный Китай? :wink:

а Китай повноцінна автократія...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:54

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Я лично больших достижений не вижу.

1. Ми не схожі на Білорусь.
2. Нам допомагає Європа і США.


1.боюсь оцінити результати порівняння. та і місцеві мілітаристи (див. "destroyted") просувають моделі значно гірші за білоруську
2. цицькоцмудальникам допомогає, а ті хто самостійно заробляє навіть великі гроші, не можуть досягнути домайданівського рівня, ну просто не мають можливості відпочити в Криму чи Чорногорії
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