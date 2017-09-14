RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10350103511035210353>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:56

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?

ИМХО диктатура в Китаї не стійка

Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял? :roll:

звісно ні. диктатури швидше зароджуються там, де є халявні гроші - зараз це енергоносії. або інші корисні копалини, як в Африці. коли гроші треба заробляти, то диктатурі набагато важче.

Китай став сучасним Китаєм, коли пішов на тісну співпрацю з Заходом
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7000
З нами з: 29.09.19
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:58

  Wirująświatła написав:
У Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять.

Про це оголосила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка та освітянка Наталія Піпа, а сам.........

тяжело наверное жить с фамилией Пипа.


мабуть прийшла вказівка щоб пришвидшили експорт генофонду
fox767676
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:01

хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..

в МЗС Німеччини заявили , що путін відмовляється розмовляти з Шольцом про мир в Україні.

https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 024-10-11/
Xenon
 
Повідомлень: 4781
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:03

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
У Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять.

Про це оголосила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка та освітянка Наталія Піпа, а сам.........

тяжело наверное жить с фамилией Пипа.


мабуть прийшла вказівка щоб пришвидшили експорт генофонду



Дуже багато 10-11-класників, особливо хлопців, виїжджають за кордон, це тривожно, – голова МОН Лісовий

За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.

https://interfax.com.ua/news/general/1019910.html
Xenon
 
Повідомлень: 4781
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:06

  Xenon написав:хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..

в МЗС Німеччини заявили , що путін відмовляється розмовляти з Шольцом про мир в Україні.

https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 024-10-11/

Що є, то є ...

Але ж, підтверждення того, що Путін не хоче розмовляти про мир будь с кми
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10420
З нами з: 31.08.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.


ще там нема патрулів мовних жовтенят
fox767676
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:18

  detroytred написав:У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).

Нуланд і овсі відчебучила...

Шо за голословні плітки? Де посилання на Камалу та Нуланд?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що ... про "перемовини"

Все частіше тут пишуть, що перемовини будуть. Захід нагне Зеленського і все таке інше.
Але, чомусь мовчать про Путіна. Взагалі.

Це ж не Захід воюює з Україною, це Путін і тільки Путін розпочав цю війну.
А Путіна, на цьому форумі, виносять за дужки

От нагнуть Зеленського, от перестанемо стріляти, от Захід щось запропонує Путіну
А що Путін буде далі робити ?
Хіба він скаже ... ну ладно, я і сам воювати не хотів, все закінчуємо ?
Ні, він не перестане воювати, він піде далі.

І при такому "припиненні" вогню, армія РФ швидко буде на західних кордонах України

Бо Путін і не думає припиняти цю війну.
І ніякими "перемовинами" його не зупинити
На Путіна НІ В КОГО немає впливу, щодо припинення війни.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10420
З нами з: 31.08.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:25

  fler написав:
  detroytred написав:У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).

Нуланд і овсі відчебучила...

Шо за голословні плітки? Де посилання на Камалу та Нуланд?

А що ви хочете від війського мирного часу ?
Він по інфопомийкам харчується )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10420
З нами з: 31.08.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:26

  fox767676 написав:
  Xenon написав:За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.

ще там нема патрулів мовних жовтенят

а там що, хтось викладає російською? там такої проблеми не існує :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7000
З нами з: 29.09.19
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 10350103511035210353>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 827782
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (517)
11.10.2024 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.