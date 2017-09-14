Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:56
_hunter написав: Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
При чем тут "відчує/невідчує"? - мы, вроде, про определение диктатуры через сугубо экономические потоки говорили?
ИМХО диктатура в Китаї не стійка
Ну т.е. никакого отношения к экономике диктаторство не имеет. Я правильно понял?
звісно ні. диктатури швидше зароджуються там, де є халявні гроші - зараз це енергоносії. або інші корисні копалини, як в Африці. коли гроші треба заробляти, то диктатурі набагато важче.
Китай став сучасним Китаєм, коли пішов на тісну співпрацю з Заходом
Shaman
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:58
Wirująświatła написав:
У Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять.
Про це оголосила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка та освітянка Наталія Піпа, а сам.........
тяжело наверное жить с фамилией Пипа.
мабуть прийшла вказівка щоб пришвидшили експорт генофонду
fox767676
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:01
хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..
Xenon
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:03
fox767676 написав: Wirująświatła написав:
У Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять.
Про це оголосила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка та освітянка Наталія Піпа, а сам.........
тяжело наверное жить с фамилией Пипа.
мабуть прийшла вказівка щоб пришвидшили експорт генофонду
Дуже багато 10-11-класників, особливо хлопців, виїжджають за кордон, це тривожно, – голова МОН Лісовий За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські
.
https://interfax.com.ua/news/general/1019910.html
Xenon
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:06
Xenon написав:
хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..
Що є, то є ...
Але ж, підтверждення того, що Путін не хоче розмовляти про мир будь с кми
pesikot
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:08
Xenon написав:
За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.
ще там нема патрулів мовних жовтенят
fox767676
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:18
detroytred написав:
У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).
Нуланд і овсі відчебучила...
Шо за голословні плітки? Де посилання на Камалу та Нуланд?
fler
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:23
Ну що ... про "перемовини"
Все частіше тут пишуть, що перемовини будуть. Захід нагне Зеленського і все таке інше. Але, чомусь мовчать про Путіна. Взагалі. Це ж не Захід воюює з Україною, це Путін і тільки Путін розпочав цю війну. А Путіна, на цьому форумі, виносять за дужки От нагнуть Зеленського, от перестанемо стріляти, от Захід щось запропонує Путіну А що Путін буде далі робити ? Хіба він скаже ... ну ладно, я і сам воювати не хотів, все закінчуємо ? Ні, він не перестане воювати, він піде далі. І при такому "припиненні" вогню, армія РФ швидко буде на західних кордонах України Бо Путін і не думає припиняти цю війну. І ніякими "перемовинами" його не зупинити На Путіна НІ В КОГО немає впливу, щодо припинення війни.
pesikot
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:25
fler написав: detroytred написав:
У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).
Нуланд і овсі відчебучила...
Шо за голословні плітки? Де посилання на Камалу та Нуланд?
А що ви хочете від війського мирного часу ?
Він по інфопомийкам харчується )
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:26
fox767676 написав: Xenon написав:
За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.
ще там нема патрулів мовних жовтенят
а там що, хтось викладає російською? там такої проблеми не існує
Shaman
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