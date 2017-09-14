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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:27
Xenon написав:
хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..
Поясніть хто-небудь Шольцу, що ввх йому сам подзвонить про мир поговорити, коли Тауруси полетять з України на рф. Тому що ввх мотивувати можна лише з позицій сили.
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fler
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:28
Shaman написав:
а там що, хтось викладає російською? там такої проблеми не існує
а до прийняття законопроєкту №12086 хтось викладав російською ?
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fox767676
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:29
fox767676 написав: Xenon написав:
За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.
ще там нема патрулів мовних жовтенят
так немає що мігрантів відправляють на мовні курси
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tester7336
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:32
tester7336 написав:
так немає що мігрантів відправляють на мовні курси
і шо, на перерві зателефонуєш батькам російською - наряд на 10 мовних курсів поза чергою ?
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fox767676
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:37
Shaman написав:
а Китай повноцінна автократія...
А вєтнам?)
Кажуть в недемократичну і навіть комуністичну державу ідуть інвестиції од наших партнерів
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Banderlog
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