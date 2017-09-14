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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10350103511035210353

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:27

  Xenon написав:хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..

в МЗС Німеччини заявили , що путін відмовляється розмовляти з Шольцом про мир в Україні.

https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 024-10-11/

Поясніть хто-небудь Шольцу, що ввх йому сам подзвонить про мир поговорити, коли Тауруси полетять з України на рф. Тому що ввх мотивувати можна лише з позицій сили.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а там що, хтось викладає російською? там такої проблеми не існує

а до прийняття законопроєкту №12086 хтось викладав російською ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:29

  fox767676 написав:
  Xenon написав:За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.


ще там нема патрулів мовних жовтенят


так немає що мігрантів відправляють на мовні курси :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:так немає що мігрантів відправляють на мовні курси

і шо, на перерві зателефонуєш батькам російською - наряд на 10 мовних курсів поза чергою ? :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:37

  Shaman написав:
а Китай повноцінна автократія...

А вєтнам?)
Кажуть в недемократичну і навіть комуністичну державу ідуть інвестиції од наших партнерів :wink:
Banderlog
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