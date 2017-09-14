У Києві триває суд щодо обрання запобіжного заходу військовому Сергію Гнєзділову, який публічно заявив про СЗЧ Наразі адвокат Гнєзділова подав клопотання про відвід судді. Суддя пішов у нарадчу кімнату. Після чого засідання продовжать. Перед засіданням Гнєзділов заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене. А також додав, що він готовий повернутись на службу, якщо такий документ ухвалять. Нагадаємо, його напередодні затримали, дії кваліфікували як дезертирство. До цього Гнєзділов служив у армії понад 5 років.
А це варіант. Гнилу систему, в якій елої та всілякі корупціонери зібрались довічно ховатись за чужими спинами -- треба якось ламати.
andrijk777 написав:Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.
Ми точно в одній Україні живемо? Хіба за рік ЗСУ не перейшли від стану "Ще трохи піднажмемо і буде кава в Ялті" до "щодня доводиться відступати на "більш вигідні позиції"" Хай краще Успіх розповість на скільки впала комплектація штату марсіян за рік.
перше — це заборона спілкування спікерів з Українською правдою, заборона їхньої участі в заходах Української правди. Ми з цим стикаємося вже доволі давно. Зараз дуже багато людей, які працюють зокрема у владі, нам відверто кажуть, що вони не будуть давати інтерв'ю Українській правді, тому що це викличе негативну реакцію в Офісі президента, наприклад. Щодо заходів так само: запросити зараз спікера від влади на захід Української правди стало майже неможливим.