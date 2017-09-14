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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10351103521035310354>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:27

  Xenon написав:хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..

в МЗС Німеччини заявили , що путін відмовляється розмовляти з Шольцом про мир в Україні.

https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 024-10-11/

Поясніть хто-небудь Шольцу, що ввх йому сам подзвонить про мир поговорити, коли Тауруси полетять з України на рф. Тому що ввх мотивувати можна лише з позицій сили.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а там що, хтось викладає російською? там такої проблеми не існує

а до прийняття законопроєкту №12086 хтось викладав російською ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:29

  fox767676 написав:
  Xenon написав:За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.


ще там нема патрулів мовних жовтенят


так немає що мігрантів відправляють на мовні курси :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:так немає що мігрантів відправляють на мовні курси

і шо, на перерві зателефонуєш батькам російською - наряд на 10 мовних курсів поза чергою ? :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:37

  Shaman написав:
а Китай повноцінна автократія...

А вєтнам?)
Кажуть в недемократичну і навіть комуністичну державу ідуть інвестиції од наших партнерів :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:43


У Києві триває суд щодо обрання запобіжного заходу військовому Сергію Гнєзділову, який публічно заявив про СЗЧ
Наразі адвокат Гнєзділова подав клопотання про відвід судді. Суддя пішов у нарадчу кімнату. Після чого засідання продовжать.
Перед засіданням Гнєзділов заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене. А також додав, що він готовий повернутись на службу, якщо такий документ ухвалять.
Нагадаємо, його напередодні затримали, дії кваліфікували як дезертирство. До цього Гнєзділов служив у армії понад 5 років.


А це варіант.
Гнилу систему, в якій елої та всілякі корупціонери зібрались довічно ховатись за чужими спинами -- треба якось ламати.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:00

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Цього взагалі немає. Щось не та у вашій логіці.

Ми точно в одній Україні живемо? Хіба за рік ЗСУ не перейшли від стану "Ще трохи піднажмемо і буде кава в Ялті" до "щодня доводиться відступати на "більш вигідні позиції""
Хай краще Успіх розповість на скільки впала комплектація штату марсіян за рік.

В нас там є цілий шмат на курянщині
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:06

  fox767676 написав:
  Shaman написав:а там що, хтось викладає російською? там такої проблеми не існує

а до прийняття законопроєкту №12086 хтось викладав російською ?

викладали.

а у Києво-Могилянці кажуть відразу російською спілкуватися було не комільфо.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а з приводу паростків диктатури у нас зараз
«Накопичилося». Тиск Офісу президента на медіа має припинитися — інтерв'ю з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою
перше — це заборона спілкування спікерів з Українською правдою, заборона їхньої участі в заходах Української правди. Ми з цим стикаємося вже доволі давно. Зараз дуже багато людей, які працюють зокрема у владі, нам відверто кажуть, що вони не будуть давати інтерв'ю Українській правді, тому що це викличе негативну реакцію в Офісі президента, наприклад. Щодо заходів так само: запросити зараз спікера від влади на захід Української правди стало майже неможливим.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:23

  Xenon написав:
Дуже багато 10-11-класників, особливо хлопців, виїжджають за кордон, це тривожно, – голова МОН Лісовий

За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.

https://interfax.com.ua/news/general/1019910.html

внєзапно
flyman
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