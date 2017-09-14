Banderlog написав: detroytred написав:
один
втикова передача не доходить до низу. З якого ви взяли що офіцери розділяють інтереси комчастини ? А не хочуть самі в сзч? )
Це ще мож якогось дуже розумного "Успіха" який бумажки кудись пише, приструнить з 4ма дідами. Або смутьянів отказників вичислити і провести роботу.
А так на кожних 4 ненапасешся ідейних тверезих дідів. І шо він може? Зброю забрати? В окрему кімнату в сейф закрити?
Як то Вам пояснити , що строєм на війні не ходять? ) це ж мільйон людей з побутом на самоорганізації... допустим скільки грошей мав на руках солдат в казармі?
Зараз на карточці вільно може бути сотні тисяч. Ви розумієте які можливості дають такі гроші? Спиртне і алкоголь привозять мало не на передок.
Зона бойових дій ж не очіплена заград отрядами) маршрутки їздять? Магазини роблять. Та й ніяких утисків для цивільних нема. Ну стоїть пару блокпостів трасою на запоріжжя. У військових паролі питають) а у цивільних що? Вбрав цивілку і пішов. Чи може по запоріжжі облави з перевірками документів? Мобільні ж тож на руках, бо звязок лиш на мобілках.
Нема державного підходу, а передача управління на місця приводить до анархії. Та даж на позиції люди заходять по 2, 3 чоловіка. Пошлеш з кожним діда?
Я канєшна розумію, що тактика виставляти опонента невігласом дуже зручна, але все ж таки ...
Ну не ви перший)))
Само собою, що мова може бути тільки за умови, що в частині Є костяк тих, хто (з будь-яких причин: хоч патріот до кісток; хоч подобається саме у війську заробляти, служити; хоч що) має бажання щоб частина виконувала свої функції.
І якщо достатніх законних інструментів влада не забезпечила, то готовий, здатний і має бажання незаконними.
Костяк по всій вертикалі -- солдати, сержанти, мол., старші офіцери.
Якщо нема, то і мови не може бути взагалі ні про що. Ні про що.
Я звісно впевнений, "що строєм на війні _ ходять". Можете не пояснювати, що не ходять. Отже в бойових діях меншого масштабу, в яких приймав участь, ходили; так що за отакого масштабу, не маю сумнівів, що ходять. Ще й як. З піснями. Да і про це мені родичі щодня доповідають. Так що не намагайтеся пояснити.
Далі. Якщо структура переходить до "ноги зламаю", тому хто втекти схоче. Тобто до ...
То зрозуміло, що дещо зміниться.
І оті картки з сотнями тисяч, про які ви кажете, будуть у ... костяка.
І паспорти, і ІПН, і т.д.
"Сдані" костяку. Бо інакше - "ноги поламаю".
Це вже лише механізм реалізації.
Який може бути різним.
Незаконності бувають різними.
Від кожен сам за себе до ...