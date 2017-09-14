Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:51

Banderlog написав: detroytred написав: один один втикова передача не доходить до низу. З якого ви взяли що офіцери розділяють інтереси комчастини ? А не хочуть самі в сзч? )

Це ще мож якогось дуже розумного "Успіха" який бумажки кудись пише, приструнить з 4ма дідами. Або смутьянів отказників вичислити і провести роботу.

А так на кожних 4 ненапасешся ідейних тверезих дідів. І шо він може? Зброю забрати? В окрему кімнату в сейф закрити?

Як то Вам пояснити , що строєм на війні не ходять? ) це ж мільйон людей з побутом на самоорганізації... допустим скільки грошей мав на руках солдат в казармі?

Зараз на карточці вільно може бути сотні тисяч. Ви розумієте які можливості дають такі гроші? Спиртне і алкоголь привозять мало не на передок.

Зона бойових дій ж не очіплена заград отрядами) маршрутки їздять? Магазини роблять. Та й ніяких утисків для цивільних нема. Ну стоїть пару блокпостів трасою на запоріжжя. У військових паролі питають) а у цивільних що? Вбрав цивілку і пішов. Чи може по запоріжжі облави з перевірками документів? Мобільні ж тож на руках, бо звязок лиш на мобілках.

Нема державного підходу, а передача управління на місця приводить до анархії. Та даж на позиції люди заходять по 2, 3 чоловіка. Пошлеш з кожним діда? втикова передача не доходить до низу. З якого ви взяли що офіцери розділяють інтереси комчастини ? А не хочуть самі в сзч? )Це ще мож якогось дуже розумного "Успіха" який бумажки кудись пише, приструнить з 4ма дідами. Або смутьянів отказників вичислити і провести роботу.А так на кожних 4 ненапасешся ідейних тверезих дідів. І шо він може? Зброю забрати? В окрему кімнату в сейф закрити?Як то Вам пояснити , що строєм на війні не ходять? ) це ж мільйон людей з побутом на самоорганізації... допустим скільки грошей мав на руках солдат в казармі?Зараз на карточці вільно може бути сотні тисяч. Ви розумієте які можливості дають такі гроші? Спиртне і алкоголь привозять мало не на передок.Зона бойових дій ж не очіплена заград отрядами) маршрутки їздять? Магазини роблять. Та й ніяких утисків для цивільних нема. Ну стоїть пару блокпостів трасою на запоріжжя. У військових паролі питають) а у цивільних що? Вбрав цивілку і пішов. Чи може по запоріжжі облави з перевірками документів? Мобільні ж тож на руках, бо звязок лиш на мобілках.Нема державного підходу, а передача управління на місця приводить до анархії. Та даж на позиції люди заходять по 2, 3 чоловіка. Пошлеш з кожним діда?

Я канєшна розумію, що тактика виставляти опонента невігласом дуже зручна, але все ж таки ...Ну не ви перший)))Само собою, що мова може бути тільки за умови, що в частині Є костяк тих, хто (з будь-яких причин: хоч патріот до кісток; хоч подобається саме у війську заробляти, служити; хоч що) має бажання щоб частина виконувала свої функції.І якщо достатніх законних інструментів влада не забезпечила, то готовий, здатний і має бажання незаконними.Костяк по всій вертикалі -- солдати, сержанти, мол., старші офіцери.Якщо нема, то і мови не може бути взагалі ні про що. Ні про що.Я звісно впевнений, "що строєм на війні _ ходять". Можете не пояснювати, що не ходять. Отже в бойових діях меншого масштабу, в яких приймав участь, ходили; так що за отакого масштабу, не маю сумнівів, що ходять. Ще й як. З піснями. Да і про це мені родичі щодня доповідають. Так що не намагайтеся пояснити.Далі. Якщо структура переходить до "ноги зламаю", тому хто втекти схоче. Тобто до ...То зрозуміло, що дещо зміниться.І оті картки з сотнями тисяч, про які ви кажете, будуть у ... костяка.І паспорти, і ІПН, і т.д."Сдані" костяку. Бо інакше - "ноги поламаю".Це вже лише механізм реалізації.Який може бути різним.Незаконності бувають різними.Від кожен сам за себе до ...