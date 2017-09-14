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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:24
fler написав: Xenon написав:
хм, а Шольц мабуть думав, що заборонивши поставки Таурусів , ввх з ним знову обійматися буде, а тут отаке..
Поясніть хто-небудь Шольцу, що ввх йому сам подзвонить про мир поговорити, коли Тауруси полетять з України на рф. Тому що ввх мотивувати можна лише з позицій сили.
пані в окулярах за 350 ойро забажала тяо на свою голову?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:26
pesikot написав: fler написав: detroytred написав:
У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).
Нуланд і овсі відчебучила...
Шо за голословні плітки? Де посилання на Камалу та Нуланд?
А що ви хочете від війського мирного часу ?
Він по інфопомийкам харчується )
Прокукарікало чудило, яке по смітникам харчується.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:31
fler написав: detroytred написав:
У Камали під час дебатів вирвалось (чому Джо з оркостаном не домовився стосовно України ще до повномасштабки -- типу вялічні Штати ні з ким в світі і не повинні рахуватися).
Нуланд і овсі відчебучила...
Шо за голословні плітки? Де посилання на Камалу та Нуланд?
Здрсті, приїхали.
Про Нуланд мабуть більше півдня обговорювалось. З цитуванням.
Про Камалу не бачу сенсу напружуватися. Не велика важливість питання, щоб ото джерело збрехало.
Так що я довіряю.
А ви, як хочете. Ваша справа чим вважати - плітками чи достовірним.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:51
Banderlog написав: detroytred написав:
один
втикова передача не доходить до низу. З якого ви взяли що офіцери розділяють інтереси комчастини ? А не хочуть самі в сзч? )
Це ще мож якогось дуже розумного "Успіха" який бумажки кудись пише, приструнить з 4ма дідами. Або смутьянів отказників вичислити і провести роботу.
А так на кожних 4 ненапасешся ідейних тверезих дідів. І шо він може? Зброю забрати? В окрему кімнату в сейф закрити?
Як то Вам пояснити , що строєм на війні не ходять? ) це ж мільйон людей з побутом на самоорганізації... допустим скільки грошей мав на руках солдат в казармі?
Зараз на карточці вільно може бути сотні тисяч. Ви розумієте які можливості дають такі гроші? Спиртне і алкоголь привозять мало не на передок.
Зона бойових дій ж не очіплена заград отрядами) маршрутки їздять? Магазини роблять. Та й ніяких утисків для цивільних нема. Ну стоїть пару блокпостів трасою на запоріжжя. У військових паролі питають) а у цивільних що? Вбрав цивілку і пішов. Чи може по запоріжжі облави з перевірками документів? Мобільні ж тож на руках, бо звязок лиш на мобілках.
Нема державного підходу, а передача управління на місця приводить до анархії. Та даж на позиції люди заходять по 2, 3 чоловіка. Пошлеш з кожним діда?
Я канєшна розумію, що тактика виставляти опонента невігласом дуже зручна, але все ж таки ...
Ну не ви перший)))
Само собою, що мова може бути тільки за умови, що в частині Є костяк тих, хто (з будь-яких причин: хоч патріот до кісток; хоч подобається саме у війську заробляти, служити; хоч що) має бажання щоб частина виконувала свої функції.
І якщо достатніх законних інструментів влада не забезпечила, то готовий, здатний і має бажання незаконними.
Костяк по всій вертикалі -- солдати, сержанти, мол., старші офіцери.
Якщо нема, то і мови не може бути взагалі ні про що. Ні про що.
Я звісно впевнений, "що строєм на війні _ ходять". Можете не пояснювати, що не ходять. Отже в бойових діях меншого масштабу, в яких приймав участь, ходили; так що за отакого масштабу, не маю сумнівів, що ходять. Ще й як. З піснями. Да і про це мені родичі щодня доповідають. Так що не намагайтеся пояснити.
Далі. Якщо структура переходить до "ноги зламаю", тому хто втекти схоче. Тобто до ...
То зрозуміло, що дещо зміниться.
І оті картки з сотнями тисяч, про які ви кажете, будуть у ... костяка.
І паспорти, і ІПН, і т.д.
"Сдані" костяку. Бо інакше - "ноги поламаю".
Це вже лише механізм реалізації.
Який може бути різним.
Незаконності бувають різними.
Від кожен сам за себе до ...
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:07
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Я лично больших достижений не вижу.
1. Ми не схожі на Білорусь.
2. Нам допомагає Європа і США.
1.боюсь оцінити результати порівняння. та і місцеві мілітаристи (див. "destroyted") просувають моделі значно гірші за білоруську
2. цицькоцмудальникам допомогає, а ті хто самостійно заробляє навіть великі гроші, не можуть досягнути домайданівського рівня, ну просто не мають можливості відпочити в Криму чи Чорногорії
По. Собі. Не. Судить. Інших.
Якщо Fix766969 вважає розгляд, обгорення тут просуванням, то до інших не треба тулити таку дурницю.
А також ярлики. Бо сьогодні розглядаю мілітарне, вчора-завтра пацифістське -- і хто тоді вийде: мілітарист чи пацифіст?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:23
detroytred написав: fox767676 написав: Дюрі-бачі написав:
1. Ми не схожі на Білорусь.
2. Нам допомагає Європа і США.
1.боюсь оцінити результати порівняння. та і місцеві мілітаристи (див. "destroyted") просувають моделі значно гірші за білоруську
2. цицькоцмудальникам допомогає, а ті хто самостійно заробляє навіть великі гроші, не можуть досягнути домайданівського рівня, ну просто не мають можливості відпочити в Криму чи Чорногорії
По. Собі. Не. Судить. Інших.
Якщо Fix766969 вважає розгляд, обгорення тут просуванням, то до інших не треба тулити таку дурницю.
А також ярлики. Бо сьогодні розглядаю мілітарне, вчора-завтра пацифістське -- і хто тоді вийде: мілітарист чи пацифіст?
що я не так сказав ?
ви настирливо описуєте модель військової диктатури та казарменого суспільства як основну в Українськоу майбутньому , основний лейтмотив ващих повідлмленнь.
Це нічим не краще від кдбістсьої білоруської
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:31
fox767676 написав:
що я не так сказав ?
ви настирливо описуєте модель військової диктатури та казарменого суспільства як основну в Українськоу майбутньому , основний лейтмотив ващих повідлмленнь.
Це нічим не краще від кдбістсьої білоруської
Це ж єто, Січ, так сказать. Середньовічна романтіка. Держава-хвортеця в осаді з воєннимі мірного врємєні рєєстровими ціцькоцмдильниками на конці фронтьіра золотога зажравшогося загниваючого мульярда.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:41
flyman написав:
Це ж єто, Січ, так сказать. Середньовічна романтіка. Держава-хвортеця в осаді з воєннимі мірного врємєні рєєстровими ціцькоцмдильниками на конці фронтьіра золотога зажравшогося загниваючого мульярда.
кому ці прєстарілі січовики через 10 років у вік робототехніки потрібні будуть?
як в петровські часи, козачки програли конкуренцію європейським арміям та їх в будівелльники-різнороби Петербургу перепрофілювали чи у кріпачки повернули.
Взагалі то не кохацтво(бо нема здобичі і вольностей), а аракчєєвщина з "воєними поселянами"
Військові поселення формувалися із сімейних солдатів, що прослужили не менш 6 років в армії, і місцевих жителів — чоловіків, головним чином, селян у віці від 18 до 45 років, що володіли власним майном. Всі вони іменувалися селянами-господарями. Діти селян-господарів зараховувалися до кантоністів, а з 18 років переводилися у військові частини. Після досягнення 45 років поселенці йшли у відставку, але продовжували нести службу у шпиталях і по господарству. Місцеві мешканці, що не увійшли до складу війська, але підходили за віком і були придатні до служби, зараховувалися в помічники господарів та у резервні військові підрозділи. Типове військове поселення на роту (228 осіб) складалося з 60 будинків, у кожному з яких проживали 4 родини з нерозділеним господарством. 4 роти становили батальйон, полк становив округ. Разом з регулярним військовим навчанням, несенням вартової служби поселенці займалися сільським господарством, а також працювали на каменоломнях, порохових і лісопильних заводах. Військові селяни звільнялися від всіх податків і повинностей, від стройової служби, але зобов'язані були постачати продовольством регулярну армію. Для них будувалися типові будинки з господарськими будівлями, вони одержували худобу та інвентар. Земельні наділи селян становили: у піхоті — 6,5 десятин ріллі, у кавалерії — від 36 до 52 десятин. Життя військових поселенців і їх родин суворо регламентувалося. Вони зобов'язані були носити видану військову форму, жити та працювати за затвердженим розпорядком.
Створення військових поселень було сприйнято селянами як спроба нового поневолювання, що приводило до повстань. У липні 1819 р. повстав Чугуївський полк, а в липні 1831 р. біля Старої Русси відбувся один з найбільших солдатських бунтів, що поширився на більшість військових поселень Новгородської губернії.
В 1857 р. військові поселення в Російській імперії були скасовані.
Військові поселення в Україні
Військові послення в Україні з'явилися 1817 у кількох повітах Слобідсько-Української губернії та Херсонської губернії. Наприкінці 1825 на всій території Російської імперії поселено 12 гренадерських полків та 2 гарматних у Новгородській, 6 піхотних у Могилівській, 16 кінних у Слобідсько-Українській, Катеринославській та Херсонській губерніях, пізніше військові послення були поширені на Київську та Подільську губернії. 1850 на становищі військових поселенців перебувало понад 645 тис. жителів України. На час ліквідації військових послень 1857 вони займали понад 2,3 млн десятин землі. Поширення військових поселень в Україні було пов'язане з ім'ям графа І.Вітта. Підневільне становище мешканців військових поселень спричинило Постання бузьких козаків (1817), Чугуївське повстання (1819), Шебелинське повстання (1829) та ін. Розв'язання проблеми збільшення військової сили імперії шляхом поєднання військової служби з одночасним господарюванням зазнало краху. Військові послення ліквідовано як такі, що не виправдали сподівань, а поселенців переведено до стану державних селян.
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 11 жов, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:44
fox767676 написав: tester7336 написав:
так немає що мігрантів відправляють на мовні курси
і шо, на перерві зателефонуєш батькам російською - наряд на 10 мовних курсів поза чергою ?
а що ті хто народяться там будуть розмовляти російською? як в тім і українською не будуть. всі вони вже будуть розмовляти місцевою мовою.
то чому ті хто народився в Україні розмовляють якоюсь іншою на зараз а не українською? від великих обмежень чи що? так що на обмеження можна по різному дивитися.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:47
fox767676 написав:
що я не так сказав ?
ви настирливо описуєте модель військової диктатури та казарменого суспільства як основну в Українськоу майбутньому , основний лейтмотив ващих повідлмленнь.
Це нічим не краще від кдбістсьої білоруської
Що значить "настирливо"?
Якщо від влади прозвучав напрямок розвитку, в якому понад усе - це захист від одвічного ворога і навіть прямо вказано про *фортецю*, то мій розгляд даного ПИТАННЯ в площині яке є підгрунтя для такого бачення -- є чим?
Якщо інші альтернативні варіанти, які озвучуються, не пояснюються, а я нагадую про озвучену владою парадигму, щоб отримати контраргументи - то це пропаганда?
Що ви тулите?
Який лейтмотив ви з пальця намагаєтеся висмоктати?
Ну хочете я особисто для вас напишу свою хатєлку: хочу щоб Україна стала другою ХФранцією. Щоб в нас тут був вільний розвинений ринок. Щоб інвестори сюди на кордон з оркостаном бабла валили купи... і Айбас, Майкрософт, Фольцваген і т.д. до нас передислокувалися.
Щоб витрати на оборону становили копійки.
Досить...
Я вже давно не маю сумнівів які типи та чувіхи в оті далекі роки доноси-вигадки зі стелі висмоктувати, ярлички створювали...
І іскрєннє вірили, що воно так і є.
Бо вони отак бачать...
Тоді на себе гляньте. В своєму ж ракурсі. На себе примірте свій підхід.
Що ви тут настирливо постійно штовхаєте. Як розправлятися будете з неугодними.
Гірше фошиста, сталініста виходите.
Тобто нічим не краще за них.
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