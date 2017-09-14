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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:56
tester7336 написав:
а що ті хто народяться там будуть розмовляти російською? як в тім і українською не будуть. всі вони вже будуть розмовляти місцевою мовою.
то чому ті хто народився в Україні розмовляють якоюсь іншою на зараз а не українською? від великих обмежень чи що? так що на обмеження можна по різному дивитися.
з російьськомовних підлітків рос.мову вже не виколупати, якщо вони не планують переходити в публічний простір
у народжених там скоріш за все мова батьків буде другою розмовною
рос. мова, тому ще цікавого рос.мовного контенту значно більше, а близькість мов дозволяє підліткам навіть з україномовних родин легко переходити на російську, ніякими заборонами від неї не відучити, може навіт навпаки.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:02
fox767676 написав:
з російьськомовних підлітків рос.мову вже не виколупати, якщо вони не планують переходити в публічний простір
у народжених там скоріш за все мова батьків буде другою розмовною
я кажу про тих хто там НАРОДИТЬСЯ.
як в порівняння з тими хто народився в Україні за 33 роки незалежності.
і там в народжених місцева мова буде основною а бітьківська не факт що будуть навіть вдома використовувати.
а от в народжених в Україні чомусь не у всіх основна мова українська.
і це ви називаєте обмеженням?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:06
fox767676 написав: flyman написав:
Це ж єто, Січ, так сказать. Середньовічна романтіка. Держава-хвортеця в осаді з воєннимі мірного врємєні рєєстровими ціцькоцмдильниками на конці фронтьіра золотога зажравшогося загниваючого мульярда.
кому ці прєстарілі січовики через 10 років у вік робототехніки потрібні будуть?
як в петровські часи, козачки програли конкуренцію європейським арміям та їх в будівелльники-різнороби Петербургу перепрофілювали чи у кріпачки повернули.
Взагалі то не кохацтво(бо нема здобичі і вольностей), а аракчєєвщина з "воєними поселянами"
Військові поселення формувалися із сімейних солдатів, що прослужили не менш 6 років в армії, і місцевих жителів — чоловіків, головним чином, селян у віці від 18 до 45 років, що володіли власним майном. Всі вони іменувалися селянами-господарями. Діти селян-господарів зараховувалися до кантоністів, а з 18 років переводилися у військові частини. Після досягнення 45 років поселенці йшли у відставку, але продовжували нести службу у шпиталях і по господарству. Місцеві мешканці, що не увійшли до складу війська, але підходили за віком і були придатні до служби, зараховувалися в помічники господарів та у резервні військові підрозділи. Типове військове поселення на роту (228 осіб) складалося з 60 будинків, у кожному з яких проживали 4 родини з нерозділеним господарством. 4 роти становили батальйон, полк становив округ. Разом з регулярним військовим навчанням, несенням вартової служби поселенці займалися сільським господарством, а також працювали на каменоломнях, порохових і лісопильних заводах. Військові селяни звільнялися від всіх податків і повинностей, від стройової служби, але зобов'язані були постачати продовольством регулярну армію. Для них будувалися типові будинки з господарськими будівлями, вони одержували худобу та інвентар. Земельні наділи селян становили: у піхоті — 6,5 десятин ріллі, у кавалерії — від 36 до 52 десятин. Життя військових поселенців і їх родин суворо регламентувалося. Вони зобов'язані були носити видану військову форму, жити та працювати за затвердженим розпорядком.
Створення військових поселень було сприйнято селянами як спроба нового поневолювання, що приводило до повстань. У липні 1819 р. повстав Чугуївський полк, а в липні 1831 р. біля Старої Русси відбувся один з найбільших солдатських бунтів, що поширився на більшість військових поселень Новгородської губернії.
В 1857 р. військові поселення в Російській імперії були скасовані.
Військові поселення в Україні
Військові послення в Україні з'явилися 1817 у кількох повітах Слобідсько-Української губернії та Херсонської губернії. Наприкінці 1825 на всій території Російської імперії поселено 12 гренадерських полків та 2 гарматних у Новгородській, 6 піхотних у Могилівській, 16 кінних у Слобідсько-Українській, Катеринославській та Херсонській губерніях, пізніше військові послення були поширені на Київську та Подільську губернії. 1850 на становищі військових поселенців перебувало понад 645 тис. жителів України. На час ліквідації військових послень 1857 вони займали понад 2,3 млн десятин землі. Поширення військових поселень в Україні було пов'язане з ім'ям графа І.Вітта. Підневільне становище мешканців військових поселень спричинило Постання бузьких козаків (1817), Чугуївське повстання (1819), Шебелинське повстання (1829) та ін. Розв'язання проблеми збільшення військової сили імперії шляхом поєднання військової служби з одночасним господарюванням зазнало краху. Військові послення ліквідовано як такі, що не виправдали сподівань, а поселенців переведено до стану державних селян.
2:1, це що цицькоцмудцльники тут торочать 24х7, що ухилянти мають наповнювати бюдетну цицьку і одночасно охороняти мирне цицькоцмудження цицькоцмудильників,
як би сказала моя бабця: "смоли гарячої їм, а не бюджетну цицьку"
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:11
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:11
detroytred написав:
а я нагадую про озвучену владою парадигму////
Що ви тулите?
ну ви ж важаєте це працюючою моделю ?
козако-кріпацьку аракчєєвщину ?
у вік постмодерна та стрімкої депопуляції?
А якщо запопроную вдосконолення - Ісламську конфедерацію Миргорода та Черкас
на базі салафітського шаріату, замість прав людини та конституції, ну щоб скрєпи поміцніше були?
Ви свідомі того що держава вже не має тої ваги що 40 років тому ?
Міліони людей пройшли інтелектуальні трансформації, інвестували свій час та грошц щоб найменш залежати від держави, влаштували революцію з деструктивними наслідками, а ви ввжаєте що повернутися на 2 століття тому то нормально, перетерплять, хто їх посполитих буже питати, з буржуїв до кріапаків повернемо.
Гірше фошиста, сталініста виходите.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:14
fox767676 написав: detroytred написав:
а я нагадую про озвучену владою парадигму////
Що ви тулите?
ну ви ж важаєте це працюючою моделю ?
козако-кріпацьку аракчєєвщину ?
у вік постмодерна та стрімкої депопуляції?
А якщо запопроную вдосконолення - Ісламську конфедерацію Миргорода та Черкас
на базі салафітського шаріату, ну щоб скрєпи поміцніше були?
Ви свідомі того що держава вже не має тої ваги що 40 років тому ?
Міліони людей пройшли інтелектуальні трансформації, інвестували свій чс та грошц щоб найменш залежати від держави, влаштували революцію з деструктивними наслідками, а ви ввжаєте що повернутися на 2 століття тому то нормально, перетерплять, хто їх посполитих буже питати, з буржуїв до кріапаків повернемо.
Гірше фошиста, сталініста виходите.
от тьотя розказує як то буде в постмодерні
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:17
tester7336 написав:
і це ви називаєте обмеженням?
обмеженнями я називаю втручання у приватне спілкування
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:22
GALeon написав: pesikot написав: Игорь Алексеевич написав:
Раша не прёт а уже давно стоит в Васильевке, это в 30км. от Запорожья. Орехов от Запорожья в 45км.
Гугл говорит другое
Запорожье - Васильевка = 55 км
Запорожье - Орехов = 53 км
И это до окраин Запорожья
Снаряди можуть летіти по прямій
По прямой, там не намного меньше
Я смотрел по карте
Но у меня вопрос, а какие снаряды у рашистов могут бить на 50+ км ?
КАБы да ... но снаряды ?
Может откроете сию тайну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:22
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:25
fox767676 написав: detroytred написав:
а я нагадую про озвучену владою парадигму////
Що ви тулите?
ну ви ж важаєте це працюючою моделю ?
козако-кріпацьку аракчєєвщину ?
у вік постмодерна та стрімкої депопуляції?
А якщо запопроную вдосконолення - Ісламську конфедерацію Миргорода та Черкас
на базі салафітського шаріату, замість прав людини та конституції, ну щоб скрєпи поміцніше були?
Ви свідомі того що держава вже не має тої ваги що 40 років тому ?
Міліони людей пройшли інтелектуальні трансформації, інвестували свій час та грошц щоб найменш залежати від держави, влаштували революцію з деструктивними наслідками, а ви ввжаєте що повернутися на 2 століття тому то нормально, перетерплять, хто їх посполитих буже питати, з буржуїв до кріапаків повернемо.
Гірше фошиста, сталініста виходите.
Я бачу, що ви зара кріпак (у вашому ж розумінні кріпацтва)... Навіть гірше.
І що?
Тільки бухтите, як кріпак і усьо.
Після війни ж свобод, прав більше отримаєте. Прогрес))
То чому б не вважати, що модель спеціалізації країни фортецею (до речі, вимушеної спеціалізації, бо під боком оркостан, а ваяти аля Південної Кореї -- тобто Самсунги, Хюндаі тощо, партнери наявне навіть не збираються) цілком можливою в реалізації?
До чого ви притулили фошиста, сталініста, не зрозуміло. Про них була мова в площині доносів, кляуз, розправ з неугодними.
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