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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:25
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Успіх
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:32
Успіх
Дурень думкою багатіє
А якщо не буде припинення до кінця 2024 року ?
То будешь Арестовича слухати ? ))
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pesikot
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:33
Успіх Гордон - опіум для народу
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fox767676
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:34
fox767676 написав:Успіх
Гордон - опіум для народу
ГГМ - гордон головного мозку.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:44
detroytred написав:
По. Собі. Не. Судить. Інших.
Шо трапилося? Вже зі слів речення важко скласти? Скоро одні букви будете писати?
ПС. Мене не цікавить хто, що, де обговорював по пів дня. Якщо пишете коментар типу "Нуланд відчебучила", то будьте люб'язні надати посилання на текст її промови, щоб не виглядати пліткарем.
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fler
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